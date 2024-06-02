Парасомнии

Представляет собой сидение, хождение или иное сложные поведения во время сна, обычно с открытыми глазами, но без осознания происходящего. Сомнамбулизм характерен для позднего детского и подросткового возраста; он возникает после и на протяжении активации фазы сна с медленными движениями глаз (NREM), на стадии сна N3. Вероятность сомнамбулизма возрастает при предшествующем отсутствии и плохой гигиене сна, риск развития выше у родственников 1-й линии родства пациентов с этим заболеванием. Эпизоды могут быть обусловлены факторами, которые вызывают пробуждение во время сна (например, кофеин, другие тонизирующие препараты и вещества, поведение, нарушающее модель сна), или факторами, ускоряющими наступление стадии N3 (такими, как предшествующее недосыпание, чрезмерные физические нагрузки).

Нередки бормотание во сне, самотравматизация о препятствия или на лестнице. Пациенты не помнят сновидения после пробуждения или на следующее утро,а также обычно не помнят эпизод.

Лечение сомнамбулизма направлено на устранение пусковых факторов для таких эпизодов. Также частью лечения является защита от повреждений — например, использование электронной сигнализации для пробуждения, сон на низкой кровати, использование сигнализации на дверь, а также удаление острых предметов и препятствий из спальни. Иногда, пациентам рекомендуют спать на матрацах на полу.

Бензодиазепины, особенно клоназепам перед сном, могут помочь, если поведенческие меры не полностью эффективны, однако эти препараты имеют существенные побочные эффекты.