Парасомнии

Парасомниями называются нежелательные поведенческие феномены, наблюдающиеся при засыпании, в течение сна или при пробуждении. Диагноз ставится на основании клинических данных или полисомнографии. Лечение может включать в себя лекарственные препараты и психотерапию.
(См. также Подходы к лечению пациентов с нарушениями режима сна или бодрствования [Approach to the Patient With a Sleep or Wakefulness Disorder]).
При некоторых из этих расстройств диагноз можно подтвердить с помощью анамнеза и физикального обследования.
Сомнамбулизм
Представляет собой сидение, хождение или иное сложные поведения во время сна, обычно с открытыми глазами, но без осознания происходящего. Сомнамбулизм характерен для позднего детского и подросткового возраста; он возникает после и на протяжении активации фазы сна с медленными движениями глаз (NREM), на стадии сна N3. Вероятность сомнамбулизма возрастает при предшествующем отсутствии и плохой гигиене сна, риск развития выше у родственников 1-й линии родства пациентов с этим заболеванием. Эпизоды могут быть обусловлены факторами, которые вызывают пробуждение во время сна (например, кофеин, другие тонизирующие препараты и вещества, поведение, нарушающее модель сна), или факторами, ускоряющими наступление стадии N3 (такими, как предшествующее недосыпание, чрезмерные физические нагрузки).
Нередки бормотание во сне, самотравматизация о препятствия или на лестнице. Пациенты не помнят сновидения после пробуждения или на следующее утро,а также обычно не помнят эпизод.
Лечение сомнамбулизма направлено на устранение пусковых факторов для таких эпизодов. Также частью лечения является защита от повреждений — например, использование электронной сигнализации для пробуждения, сон на низкой кровати, использование сигнализации на дверь, а также удаление острых предметов и препятствий из спальни. Иногда, пациентам рекомендуют спать на матрацах на полу.
Бензодиазепины, особенно клоназепам перед сном, могут помочь, если поведенческие меры не полностью эффективны, однако эти препараты имеют существенные побочные эффекты.
Страхи во сне (ночью)
На протяжении ночи пациенты внезапно начинают кричать, биться и выглядят испуганными и сильно возбужденными. Приступы ночных страхов могут привести к лунатизму. Пациентов при этом сложно разбудить. Ночные страхи чаще всего встречаются у детей и наблюдаются в момент частичного или полного пробуждения в стадии сна N3; таким образом, они не являются ночными кошмарами. У взрослых ночные страхи часто связаны с психологическими проблемами или наблюдаются при расстройствах, связанных с употреблением алкоголя.
Основой лечения для детей часто является психологическая поддержка родителей. Если нарушается дневная активность (например, ухудшается качество школьных занятий), могут помочь пероральные бензодиазепины среднего или длительного действия (например, клоназепам, диазепам) перед сном, но эти препараты имеют значительные побочные эффекты. Для взрослых пациентов может быть полезна психотерапия или медикаментозное лечение.
Ночные кошмары
Дети более склонны к ночным кошмарам, чем взрослые. Ночные кошмары наблюдаются во время сна с БДГ, более часто при повышенной температуре, переутомлении или психологическом стрессе или после употребления алкоголя.
Лечение ночных кошмаров направлено на устранение лежащих в их основе любых психических расстройств.
Нарушение поведения во время фазы сна с быстрым движением глаз (REM-сна).
У пациентов с расстройством поведения в фазе быстрого сна во время быстрого сна наблюдаются вербализация (иногда нецензурная) и часто агрессивные движения (например, размахивание руками, удары кулаками, ногами). Подобное поведение может быть реализацией сновидений при условии отсутствия характерной для фазы сна с БДГ мышечной атонии. Пациенты запоминают реалистичные сновидения, когда они пробуждают после события.
Расстройство поведения в быструю фазу сна (REM-фазу) чаще распространено среди лиц пожилого возраста, особенно при дегенеративных заболеваниях центральной нервной системы (ЦНС) – например, при болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, сосудистой деменции, мультисистемной атрофии, прогрессирующем надъядерном параличе. Подобные события встречаются у пациентов с нарколепсией или у примененяющих ингибиторы обратного захвата норадреналина (например, атомоксетин, ребоксетин , венлафаксин). У пациентов с нарушениями поведения в фазе быстрого сна синуклеин накапливается в нейронах, как это происходит при нейродегенеративных расстройствах, таких как болезнь Паркинсона, множественная системная атрофия и деменция с тельцами Леви. У пациентов может развиться болезнь Паркинсона спустя годы после диагностирования расстройства поведения во время фазы быстрого сна.
Диагноз нарушений поведения в фазу сна с БДГ можно заподозрить на основании рассказов пациента и его близких. Обычно диагноз подтверждают с использованием полисомнографии. Она может выявить повышенную двигательную активность во время сна с БГД, а аудиовизуальный контроль фиксирует патологические движения тела и сноговорение. Для исключения нейродегенеративных нарушений проводят неврологическое обследование. При выявлении аномалий можно провести КТ или МРТ.
Лечение расстройства поведения во время фазы быстрого сна проводится клоназепамом перед сном (1). Большинство пациентов должны принимать препарат на протяжении неопределенного срока для предотвращения рецидивов; препарат имеет низкий потенциал переносимости или злоупотребления. Альтернативой является назначение 3–18 мг мелатонина (однако оптимальная доза пока неизвестна).
Супруги пациентов должны быть предупреждены о возможности причинения повреждений и, возможно, выразят желание спать на другой кровати до исчезновения симптомов. Острые предметы должны быть удалены от спального места.
Связанные со сном судороги в ногах
Судороги в мышцах голени или ступни во время сна наблюдаются у здоровых молодых и пожилых лиц.
Диагноз судорог, связанных со сном, ставится на основании данных анамнеза и отсутствия патологии по результатам физикального обследования.
Для профилактики рекомендуют проводить растяжение вовлеченных мышц в течение нескольких минут перед сном (2). Растяжение сразу после возникновения спазма быстро снимает симптомы и является более предпочтительным, чем фармакотерапия.
Для лечения применялись самые разнообразные препараты (например, хинин, препараты кальция и магния, дифенгидрамин, бензодиазепины, мексилетин), но ни один из них не зарекомендовал себя как эффективный при обилии серьезных нежелательных реакций (особенно у хинина и мексилетина). Может оказать эффект отказ от кофеина и других симпатомиметиков.
Справочные материалы
1. Howell M, Avidan AY, Foldvary-Schaefer N, et al: Management of REM sleep behavior disorder: An American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. J Clin Sleep Medicine 19(4). Published Online: April 1, 2023. https://doi.org/10.5664/jcsm.10424
2. Hallegraeff JM, van der Schans CP, de Ruiter R, de Greef MHG: Stretching before sleep reduces the frequency and severity of nocturnal leg cramps in older adults: a randomised trial. J Physiother 2012;58(1):17-22. doi: 10.1016/S1836-9553(12)70068-1