Абсцесс головного мозга

Антибактериальные препараты (начинать следует с цефотаксима или цефтриаксона в сочетании с метронидазолом при подозрении на инфицирование видами Bacteroides или ванкомицином при подозрении на инфицирование Staphylococcus aureus ; после получения результатов бактериологического исследования возможно назначение антибиотика в зависимости от выявленного возбудителя)

Как правило, проведение КТ-направленной аспирации или хирургическое наложение дренажа

Иногда – применение кортикостероидов, противосудорожных препаратов или их сочетание

Всем пациентам необходимо провести лечение антибиотиками как минимум в течение 4–8 недель (1). Стартовая эмпирическая антибиотикотерапия включает один из следующих режимов:

Цефотаксим

Цефтриаксон

Оба препарата эффективны в отношении стрептококков, энтеробактерий и большинства анаэробной инфекции, кроме бактероида фрагилис (Bacteroides fragilis). Если врачи подозревают инфекцию, вызванную представителями рода Bacteroides, (как при хроническом синусите или отите), то необходимо также назначить метронидазол. Если подозревается S. aureus (например, после черепно-мозговой травмы или нейрохирургического вмешательства или при эндокардите), назначают ванкомицин (с цефотаксимом или цефтриаксоном) до определения чувствительности к нафциллину. Ответ на антибиотики лучше всего контролировать с помощью серийных МРТ или КТ.

Дренирование (КТ-направленное или открытое) обеспечивает оптимальные условия для проведения лечения, и к нему необходимо прибегать в большинстве случаев одиночных и доступных для хирургического лечения абсцессов (особенно если их диаметр превышает 2 см). Если абсцессы < 2 см в диаметре, можно попробовать только антибиотикотерапию, но в таком случае абсцессы необходимо контролировать с помощью частых серийных МРТ или КТ (первоначально каждые 2–3 дня); если абсцессы увеличиваются после лечения антибиотиками, показано хирургическое дренирование.

Пациенты с повышенным внутричерепным давлением (с учётом симптоматики и данных нейровизуализации) могут извлечь пользу от короткого курса высоких доз кортикостероидов (дексаметазон 10 мг внутривенно однократно, затем 4 мг внутривенно каждые 6 часов в течение 3 или 4 дней).

Противосудорожные препараты часто используются для предотвращения судорог.

Скорость выздоровления зависит от того, насколько успешно были ликвидированы абсцессы, и от иммунного статуса пациента.

Если пациенты с ослабленным иммунитетом (например, пациенты с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией) имеют абсцесс, обусловленный Toxoplasma gondii или грибком, им, возможно, придется принимать антибиотики до конца жизни.