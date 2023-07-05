Транзиторная ишемическая атака (ТИА)

Разрешение симптомов, напоминающих инсульт, в течение 1 часа

Нейровизуализация

Обследование с целью выявления причины инсульта

Транзиторная ишемическая атака диагностируется ретроспективно на основании полного регресса в течение 1 часа внезапно появившихся неврологических симптомов, соответствующих ишемии в соответствующей зоне артериального кровоснабжения.

Изолированный периферический паралич лицевого нерва, потеря сознания или нарушение сознания не укладываются в клиническую картину ТИА. ТИА следует дифференцировать с заболеваниями, сопровождающимися аналогичными симптомами, такими как:

Гипогликемия

Мигрень с аурой

Постиктальный паралич [паралич Тодда] (транзиторное неврологическое расстройство, обычно с чувством слабости в конечности, противоположной очагу патологической электрической активности)

Исходя из того, что на основании клинических симптомов различить инфаркт, небольшое кровоизлияние и даже опухоль невозможно, необходимо провести нейровизуализационные исследования. Обычно КТ является методом выбора для исключения кровоизлияния. Однако, при КТ в первые 24 часа не всегда выявляются инфаркты. МРТ позволяет выявить развивающийся инфаркт в первые часы. Диффузионно-взвешенная МРТ является наиболее точным методом для исключения инфаркта у больных с предполагаемой ТИА, однако она не всегда доступна.

Причины ТИА такие же, как и причины ишемического инсульта; диагностика включает исследования для выявления стеноза сонных артерий, источников кардиогенных эмболов, фибрилляции предсердий, нарушений со стороны крови и оценку факторов риска инсульта. Учитывая высокий риск развития в ближайшее время ишемического инсульта, обследование необходимо проводить быстро, обычно во время стационарного лечения. Не ясно, можно ли пациентов с ТИА безопасно выписывать домой после обследования в отделении скорой помощи, и если можно, то какие критерии использовать. Риск инсульта после ТИА или малого инсульта является самым высоким в течение первых 24-48 часов, так что при подозрении на любую из этих патологий пациенты, как правило, направляются в стационар для телеметрии и обследования.

Пациенты относятся к группе высокого риска ТИА, если их оценка по шкале ABCD2 > 4 баллов.

Для оценки риска развития инсульта после ТИА используется шкала ABCD2, по которой баллы рассчитываются путем сложения баллов по следующим параметрам:

А (возраст [age]): ≥ 60 = 1

В (артериальное давление [blood pressure]): систолическое артериальное давление ≥ 140 и/или диастолическое артериальное давление > 90 = 1

C (клинические признаки [clinical features]): Слабость = 2, нарушение речи без слабости = 1

D (длительность транзиторной ишемической атаки [TIA duration]): ≥ 60 мин = 2, от 10 до 59 мин = 1, < 10 минут = 0

D2 (диабет) = 1

Риск развития инсульта в течение 2 дней на основании оценки по шкале ABCD2 составляет около

Для оценки от 6 до 7: 8%

Для оценки от 4 до 5: 4%

Для оценки от 0 до 3: 1%

Всем пациентам, перенесшим ТИА, требуется проведение КТ-ангиографии, магнитно-резонансной ангиографии (МРА) или диффузионно-взвешенной МРТ сонных артерий и артерий головного мозга.