Комплексный региональный болевой синдром (КРБС)

Симптомы комплексного регионарного болевого синдрома достаточно вариабельны и не формируют четкой клинической картины; они могут включать сенсорные, локальные вегетативные (вазомоторные или судомоторные) и двигательные аномалии. Симптомы односторонние; билатеральные двусторонние симптомы вначале заболевания предполагают другой диагноз.

Боль, обычно жгучая или ноющая, является ключевым диагностическим признаком. Она не соответствует зоне иннервации поврежденного периферического нерва, имеет регионарный характер, даже когда вызвана повреждением определенного нерва, как это происходит при КРБС II типа. Может усиливаться при воздействии внешних раздражителей или эмоциональном напряжении. Обычно присутствуют аллодиния и/или гипералгезия, что указывает на центральную сенсибилизацию. Боль часто заставляет пациентов ограничивать применение конечности.

Развиваются вазомоторные изменения кожи (например, красный, мраморный или пепельный цвет; повышается или снижается температура), расстройства потоотделения (сухость или чрезмерная потливость кожи). Отек может быть диффузным или локальным.

Кроме этого, постепенно развиваются трофические изменения (истончение кожи, ломкость или избыточный рост ногтей; атрофия костной ткани; потеря волос) и двигательные расстройства (слабость, тремор, спазм, дистония с фиксацией пальцев в положении сгибания или эквиноварусная деформация стопы). Объем движений конечности часто ограничен, возможно развитие контрактуры суставов. Наличие симптоматики может помешать протезированию после ампутации.

Боль часто усугубляется глубокими психологическими расстройствами (например, депрессией, тревогой, озлобленностью), которые провоцируются и поддерживаются неустановленной причиной заболевания, недостаточно эффективным лечением и длительным страданием.