Фибромиалгия

Упражнения на растяжение и аэробные упражнения, локальное тепло и массаж

Борьба со стрессом

Медикаменты, такие как трициклические антидепрессанты, ингибиторы обратного захвата серотонина и норэпинефрина, ГАМК-ергические средства или циклобензаприн

Неопиоидные анальгетики

Облегчение может быть достигнуто с помощью регулярных упражнений на растяжение, аэробных упражнений, нормализации сна, местных тепловых процедур и мягкого массажа мышц. Необходимы мероприятия, направленные на борьбу со стрессом (например, упражнения с глубоким дыханием, медитация, психологическая поддержка, консультации).

Необходимо ежедневное проведение упражнений на растяжение (мягкое и длительное) пораженных мышц, по меньшей мере в течение 30 секунд, с пятикратными повторами. Аэробные упражнения (например, быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде) также способствуют облегчению симптоматики.

Нормализация сна является необходимым условием. Пациентов необходимо обследовать на наличие нарушений сна (например, обструктивное апноэ сна) и другие факторы, которые могут нарушать сон. Также следует уделять особое внимание гигиене сна.

Фармакологические методы лечения фибромиалгии (например, амитриптилин, дулоксетин, милнаципран и прегабалин) могут быть использованы в качестве дополнения к упражнениям для улучшения сна и снятия стресса; они могут несколько уменьшить боль. Седативные препараты, такие как низкие дозы пероральных трициклических антидепрессантов (например, амитриптилин 10–50 мг) или фармакологически подобный циклобензаприн, принимаются перед сном и могут способствовать более глубокому сну и уменьшению мышечной боли. Следует принимать препарат в самой низкой эффективной дозе. Разумной альтернативой являются ингибиторы обратного захвата серотонина-норадреналина (например, дулоксетин), особенно для пациентов с тяжелой усталостью и депрессией. Прегабалин и габапентин также могут быть особенно полезны для пациентов с более тяжелыми нарушениями сна. Развитие сонливости, сухости во рту и другие нежелательные явления могут привести к непереносимости того или иного препарата, особенно у пожилых пациентов.

Неопиоидные анальгетики (например, ацетаминофен, нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП]) могут быть полезны отдельным пациентам, однако в целом они неэффективны. Опиоиды должны быть исключены.

Периодическое применение инъекций 0,5%-ного бупивакаина или 1%-ного лидокаина по 1–5 мл может облегчить инвалидизирующую очаговую боль, однако их не следует использовать в качестве основного метода лечения ввиду отсутствия данных в пользу их постоянного применения и по причине неспособности купировать генерализованную боль, вызванную фибромиалгией.

Следует обратить внимание на медикаменты, которые принимает больной, поскольку некоторые из них могут ухудшать сон. Подобные препараты следует исключить. Пациента с тревожностью, депрессией, и особенно биполярным расстройством, необходимо направить к специалисту.

Доказательства также поддерживают использование капсаицина, биологическую обратную связь, массаж, гипнотерапию, хиропрактику, и другие дополнительные и альтернативные методы лечения, которые являются частью рекомендаций Европейской лиги по борьбе с ревматизмом (EULAR) по лечению фибромиалгии (1). Хотя рандомизированные исследования и систематические обзоры сравнивали некоторые из этих методов лечения с контрольной группой, общий эффект этих методов лечения невелик.