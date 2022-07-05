Определение уровня скорости оседания эритроцитов и С-реактивного белка

Рентгенография, МРТ, сцинтиграфия

Посев кости или содержимого абсцесса

(См. также the 2015 Infectious Diseases Society of America (IDSA) Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Native Vertebral Osteomyelitis in Adults.)

Острый остеомиелит следует предположить у больных с жалобами на локальные боли в периферических костях, повышение температуры тела, недомогание, а также местные, рефрактерные к лечению боли в спине, особенно при наличии факторов риска бактериемии.

Хронический остеомиелит необходимо предположить при периодических болях в костях, особенно если имеются факторы риска.

При подозрении на остеомиелит необходимо провести общий анализ крови и определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) или уровня С-реактивного белка, а также рентгенографию пораженной кости. Лейкоцитоз и повышение СОЭ и С-реактивного белка подтверждают диагноз остеомиелита. Тем не менее, уровни СОЭ и С-реактивного белка могут быть повышенными при воспалительных состояниях, таких как ревматоидный артрит, или нормальными – при вялотекущей инфекции. Таким образом, результаты этих анализов следует рассматривать в контексте медицинского осмотра и данных сканирования.

Рентгенологическая картина меняется на 2-4 неделе, на ней видны поднятие надкостницы, разрушение костей, опухание мягких тканей, а также – в позвонках – уменьшение высоты тела позвонка или сужение межпозвоночного пространства в смежном инфицированном диске с деструкцией замыкательных пластинок выше и ниже диска.

Остеомиелит Изображение Image courtesy of Byron (Pete) Benson, DDS, MS, Texas A&M University Baylor College of Dentistry.

Если рентгенологические данные сомнительны или наблюдаются острые симптомы, КТ или МРТ являются современным методами визуализации, которым следует отдавать предпочтение, с целью выявления патологий и инфекций прилегающий структур, таких как, паравертебральных или эпидуральных абсцессов или инфекций дугоотросчатых суставов.

В качестве альтернативы можно использовать сцинтиграфию костей с 99mТс. Этот метод помогает выявить изменения намного раньше, чем простая рентгенография, однако не позволяет провести дифференциальную диагностику между инфекцией, переломами и опухолями.

Сцинтиграфия костей с использованием лейкоцитов, меченых 111In, помогает более четко определить инфицированные зоны.

Для выбора эффективной терапии необходима бактериологическая диагностика; материал для посева и оценки чувствительности к антибиотикам может быть получен при пункционной или открытой биопсии кости, аспирации содержимого абсцесса или некрэктомии. Попытки выделения культуры возбудителя из отделяемого свищей не всегда успешны. Биопсия и посев на культурные среды должны предшествовать назначению антибиотиков, если только пациент не находится в состоянии шока или не имеет нейрогенной дисфункции (например, из-за поражения позвоночника и спинного мозга).