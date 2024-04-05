skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Нейропатическая артропатия

(Нейрогенная артропатия; сустав Шарко; болезнь Шарко)

Авторы:Kinanah Yaseen, MD, Cleveland Clinic
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Нейропатическая артропатия – это быстро прогрессирующая деструктивная артропатия, возникающая при нарушениях болевой или проприоцептивной чувствительности, которая развивается в результате различных заболеваний, чаще всего диабета и инсульта. Распространенные проявления включают суставной выпот, деформацию и нестабильность. Боль может быть невыраженной, не пропорциональной степени поражения сустава вследствие нейропатии. Диагноз требует рентгенологического подтверждения. Для замедления прогрессирования заболевания и уменьшения боли проводится лечение, заключающееся в наружной или иногда хирургической стабилизации сустава.

Патофизиология нейропатической артропатии

Многие состояния предрасполагают к нейропатической артропатии (см. таблицу Состояния, предрасполагающие к развитию нейропатической артропатии). Нарушения глубокой болевой или проприоцептивной чувствительности влияют на нормальные защитные рефлексы сустава, в связи с этим полученные травмы (особенно повторные микротравмы) и небольшие околосуставные переломы проходят незамеченными. Увеличение притока крови к кости, вызванное рефлекторной вазодилатацией, приводит к активной резорбции костной ткани, что может способствовать повреждению костей и суставов.

Каждое новое повреждение сустава вызывает более сильную деформацию по мере заживления. Геморрагический суставной выпот и множественные микропереломы ускоряют развитие заболевания. К дополнительным факторам, ускоряющим прогрессирование заболевания, относятся гипотония мышц, ослабление связок и быстрая деструкция хряща, предрасполагающая к деформации сустава. Прогрессирующая нейропатическая артропатия может приводить к гипертрофическим и/или деструктивным изменениям.

Таблица
Таблица

Заболевания, предрасполагающие к развитию нейропатической артропатии

Амилоидная нейропатия (вторичный амилоидоз)

Аномалия Арнольда–Киари

Врожденная нечувствительность к боли

Дегенеративные заболевания позвоночника с компрессией нервных корешков

Сахарный диабет

Семейные наследственные нейропатии:

Гигантизм с гипертрофической нейропатией

Проказа

Расщелина позвоночника с менингомиелоцеле (у детей)

Инсульт

Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга

Сирингомиелия

Сухотка спинного мозга

Опухоли и повреждения периферических нервов (см. периферическая нейропатия) и спинного мозга (см. спинальная травма и опухоли спинного мозга)

Симптомы и признаки нейропатической артропатии

Артропатия обычно развивается спустя годы от начала неврологического заболевания, но затем может быстро прогрессировать и приводить к полному разрушению сустава в течение нескольких месяцев. Боль является частым симптомом на ранних стадиях. Однако из-за нарушений чувствительности выраженность боли обычно не соответствует степени повреждения сустава. Также на ранних стадиях заболевания могут возникать геморрагический выпот, подвывихи и нестабильность суставов. Иногда также происходит острый вывих сустава.

На поздних стадиях боли могут усиливаться, особенно если заболевание быстро прогрессирует, и развиваются околосуставные переломы или напряженные гематомы. На поздних стадиях сустав увеличивается в размерах за счет разрастания костной ткани и обильного синовиального выпота. Деформации возникают в результате вывихов и переломов со смещением. Переломы и заживление костей могут привести к образованию свободных фрагментов хряща или кости, которые могут попасть в сустав. Может развиться грубый, скрежещущий, часто слышимый крепитус, как правило, более неприятный для наблюдателя, чем для пациента.

Возможны поражения многих суставов, однако коленный сустав вовлекается в процесс чаще других. Локализация поражения суставов нередко зависит от основного заболевания. Так, при сухотке спинного мозга преимущественно поражаются тазобедренные и коленные суставы, при сахарном диабете – суставы стопы. Сирингомиелия обычно поражает позвоночник и суставы верхних конечностей, особенно локтевой и плечевой. Часто бывает затронут лишь один сустав или не более двух-трех (за исключением мелких суставов стопы), причем поражение является асимметричным.

Инфекционные артриты могут развиться в комбинации с общей симптоматикой (например, повышением температуры тела, недомоганием) или без таковой, особенно при сахарном диабете, и требуют высокого индекса клинического подозрения.

Диагностика нейропатической артропатии

  • Рентгенограммы

Нейропатическую артропатию следует предположить у пациентов с предрасполагающим неврологическим расстройством, у которых через несколько лет после начала основного неврологического заболевания обычно развиваются деструктивные, но относительно безболезненные поражения суставов. Диагностику проводят по результатам рентгенографии, анализа предрасполагающей к развитию артропатии сопутствующей патологии и типичных клинических проявлений.

Отклонения на рентгенограмме при ранней стадии нейропатической артропатии часто аналогичны таковым при остеоартрите (см. Диагностика остеоартрита). Основные признаки на поздних стадиях заболевания:

  • фрагментация кости

  • разрушение костной ткани

  • наросты на кости

  • сужение суставной щели

Возможно также выявление внутрисуставного выпота и подвывиха в суставе. Может возникнуть деформация костей, остеофитоз, начинающийся внутри суставной капсулы и часто распространяющийся на диафиз, в частности, длинных костей. В мягких тканях могут наблюдаться кальцификация и оссификация. По краям и внутри сустава видны большие остеофиты неправильной формы. На рентгенограммах позвоночника часто обнаруживают крупные искривленные остеофиты (в форме клюва попугая) при отсутствии каких-либо клинических признаков поражения позвонков.

Нейропатическая артропатия прогрессирует быстрее, чем остеоартрит.

Лечение нейропатической артропатии

  • Лечение причины заболевания

  • Иногда хирургическое вмешательство

Успешная терапия основного неврологического заболевания также может замедлить прогрессирование артропатии и, если деструкция сустава не зашла далеко, привести к обратному развитию процесса.

Ранняя диагностика бессимптомных или со слабо выраженными симптомами переломов облегчает раннее лечение; стабилизация (с помощью обычных и шарнирных шин, специальной обуви) защищает сустав от дальнейших травм, возможно, останавливая развитие болезни. Стабилизация даже может предотвратить нейропатическую артропатию у пациента из группы риска.

При значительной дезорганизации сустава иногда эффективно хирургическое лечение – артродез с применением внутренней фиксации, специальной компрессионной техники или трансплантации фрагментом кости. При выраженной деструкции коленного и тазобедренного суставов, если предполагается, что невропатическая артропатия не будет прогрессировать, могут быть получены успешные результаты при полном эндопротезировании тазобедренного и коленного суставов. Тем не менее пациенты имеют более высокий риск развития послеоперационных осложнений, таких как ослабление и смещение протеза (1).

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Zhang Z, Chi J, Raso J, Xu H, Cui Q: Outcomes following total hip arthroplasty in patients who have Charcot neuroarthropathy of the hip [published online ahead of print, 2023 Jun 8]. J Arthroplasty S0883-5403(23)00630-7, 2023. doi:10.1016/j.arth.2023.05.088

Основные положения

  • Нейропатическая артропатия — это быстро прогрессирующая деструктивная артропатия, возникающая при нарушениях болевой и проприоцептивной чувствительности (например, вследствие сахарного диабета или инсульта).

  • Зачастую разрушение сустава несоизмеримо с силой боли, очень часто быстро прогрессирующая дезорганизация тканей проявляется на поздних стадиях.

  • Диагноз подтверждается разрушением сустава, видимым на рентгенологическом снимке (изначально схожим с изменениями при остеоартрозе) и несоизмеримым с силой боли у пациентов с предрасполагающим неврологическим расстройством.

  • Помните о возможности инфицирования.

  • Если это возможно, необходимо устранить причину и защитить сустав от дальнейшего повреждения при помощи физических мер (например, при помощи фиксации).

  • При необходимости следует прибегнуть к оперативному вмешательству.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.