Нейропатическая артропатия

Артропатия обычно развивается спустя годы от начала неврологического заболевания, но затем может быстро прогрессировать и приводить к полному разрушению сустава в течение нескольких месяцев. Боль является частым симптомом на ранних стадиях. Однако из-за нарушений чувствительности выраженность боли обычно не соответствует степени повреждения сустава. Также на ранних стадиях заболевания могут возникать геморрагический выпот, подвывихи и нестабильность суставов. Иногда также происходит острый вывих сустава.

На поздних стадиях боли могут усиливаться, особенно если заболевание быстро прогрессирует, и развиваются околосуставные переломы или напряженные гематомы. На поздних стадиях сустав увеличивается в размерах за счет разрастания костной ткани и обильного синовиального выпота. Деформации возникают в результате вывихов и переломов со смещением. Переломы и заживление костей могут привести к образованию свободных фрагментов хряща или кости, которые могут попасть в сустав. Может развиться грубый, скрежещущий, часто слышимый крепитус, как правило, более неприятный для наблюдателя, чем для пациента.

Возможны поражения многих суставов, однако коленный сустав вовлекается в процесс чаще других. Локализация поражения суставов нередко зависит от основного заболевания. Так, при сухотке спинного мозга преимущественно поражаются тазобедренные и коленные суставы, при сахарном диабете – суставы стопы. Сирингомиелия обычно поражает позвоночник и суставы верхних конечностей, особенно локтевой и плечевой. Часто бывает затронут лишь один сустав или не более двух-трех (за исключением мелких суставов стопы), причем поражение является асимметричным.

Инфекционные артриты могут развиться в комбинации с общей симптоматикой (например, повышением температуры тела, недомоганием) или без таковой, особенно при сахарном диабете, и требуют высокого индекса клинического подозрения.