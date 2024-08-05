Синкопальное состояние

Как правило, проводится обследование:

ЭКГ

Пульсоксиметрия

Иногда эхокардиография

Иногда тест с наклоняющимся столом

Анализы крови только при наличии клинических показаний

Редко показана визуализация центральной нервной системы

В целом, если обморок приводит к травме или рецидивирует (особенно в течение короткого периода времени), требуется более тщательное обследование. Обследование сердца и головного мозга не проводится, если нет клинических данных, подтверждающих его необходимость (подозрение на заболевание, причина которого может находиться в сердце, или неврологические расстройства).

При подозрении на нарушения ритма, миокардит или ишемическую болезнь сердца, больной нуждается в госпитализации для проведения обследования. Остальные пациенты могут быть обследованы в амбулаторных условиях.

ЭКГ проводят всем пациентам. ЭКГ может выявить аритмию, нарушение проводимости, гипертрофию желудочков, преждевременное возбуждение, удлинение интервала QT, синдром Бругада, неисправность кардиостимулятора, ишемию миокарда или инфаркт миокарда (3). Если после такого базового обследования диагноз все еще вызывает сомнения, целесообразно провести анализ на уровень кардиальных биомаркеров и сделать серию ЭКГ в динамике для исключения ИМ у пациентов старшего возраста, а также провести мониторинг ЭКГ в течение не менее 24 часов.

При обнаружении аритмий необходимо выявить их связь с нарушениями сознания, чтобы точно установить причину обморока, однако у большинства пациентов обморок не развивается во время мониторирования. С другой стороны, наличие симптомов в отсутствие нарушений ритма позволяет исключить эту причину обморока. Монитор пароксизмов со стороны сердца (который может записывать сердечный ритм в течение более длительного времени) может быть полезен, если обмороку предшествуют тревожные симптомы. Сигнал-усредненная ЭКГ может выявить предрасположенность к желудочковым аритмиям у пациентов с ишемической болезнью сердца, подозреваемой аритмогенной кардиомиопатией правого желудочка или у пациентов в постинфарктном периоде. Имплантируемый петлевой регистратор ЭКГ может быть использован для долгосрочной записи в случае, если эпизоды обмороков возникают редко (например, < 1 месяца). Это устройство непрерывно записывает показатели сердечного ритма, результаты могут быть запрошены с помощью внешнего устройства, которое позволяет печатать полученные данные.

Пульс-оксиметрию следует выполнять во время или сразу после эпизода с целью выявления гипоксемии (которая может быть признаком тромбоэмболии легочной артерии). При наличии гипоксемии показано проведение КТ ангиографии для исключения тромбоэмболии легочной артерии.

Лабораторные исследования выполняются в зависимости от клинической ситуации; автоматически проведенное стандартное лабораторное обследование, как правило, неинформативно. Однако, всем женщинам детородного возраста следует выполнить тест на беременность. При подозрении на анемию определяется уровень гематокрита. Определение электролитов проводится, если для этого есть основания (например, клинические симптомы или прием лекарственных средств). Уровень тропонина в сыворотке крови оценивается для исключения острого инфаркта миокарда.

Эхокардиография (либо ультразвуковое исследование на месте [POCUS], либо традиционная эхокардиограмма) показана больным с необъяснимыми обмороками, у которых обмороки возникают на фоне физической нагрузки, при наличии шумов в сердце или при подозрении на опухоли сердца (например, при наличии позиционных синкопе).

Стресс-тесты (с физической нагрузкой или фармакологические) выполняются при подозрении на преходящую ишемию миокарда. Часто проводятся больным со стресс-индуцированными симптомами. Нагрузочные тесты менее информативны, если только обмороки не провоцируются физической нагрузкой.

Тилт-тест целесообразно выполнить, если при сборе анамнеза или физикальном осмотре получены данные за вазодепрессорный или другой рефлекторный характер синкопе. Этот метод также используется для оценки стресс-индуцированных обморочных состояний, когда эхокардиография или тест с физической нагрузкой дают отрицательный результат.

Инвазивное электрофизиологическое исследование проводится, если не удалось выявить аритмию с помощью неинвазивных методов у пациентов с любым из следующих состояний:

Необъяснимый рецидивирующий обморок

Признаки с неустановленной этиологией, требующие особого внимания

Ишемическая кардиомиопатия, неишемическая кардиомиопатия и врожденные пороки сердца у взрослых либо обмороки неясной этиологии, которые не соответствуют критериям для ИКД, используемого для первичной профилактики

Электрофизиологическое исследование, которое является отрицательным для индуцируемого патологического ритма, определяет подгруппу низкого риска с высокой частотой ремиссии обмороков. У других больных показания к проведению электрофизиологического исследования неоднозначны.

ЭЭГ показана при подозрении на судорожные расстройства.

КТ и МРТ головы и головного мозга показаны только в тех случаях, если имеется подозрение на патологию ЦНС.