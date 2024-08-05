Боль в грудной клетке

Симптомы и признаки заболеваний органов грудной полости варьируют очень широко, при этом не всегда легко отличить серьезные проблемы от менее значимых. Несмотря на то, что наличие признаков, требующих особого внимания, указывает на высокую вероятность серьезной патологии, а многие заболевания имеют «классические» проявления (см. таблицу Некоторые причины боли в груди [Some Causes of Chest Pain]), у большинства пациентов с тяжелой патологией отсутствует классическая симптоматика. Например, пациенты с ишемией миокарда могут сказать только, что у них расстройство пищеварения или что грудная клетка очень болезненна при пальпации. При осмотре больных с болью в грудной клетке всегда следует быть очень внимательным. Тем не менее, возможны некоторые различия и обобщения.

Продолжительность болевого синдрома может помочь в определении тяжести заболевания. Длительная боль (т.е., в течение недель или месяцев) не является следствием жизненно опасной патологии. Такая боль обычно связана с патологией опорно-двигательного аппарата, хотя следует также принять во внимание заболевания желудочно-кишечного тракта или онкологическую патологию, особенно у пожилых больных. Также короткий (< 5 секунд) эпизод острой, периодически возникающей боли редко является результатом тяжелой патологии. Серьезные заболевания обычно проявляют себя болью, длящейся от нескольких минут до нескольких часов, хотя эти эпизоды могут быть повторяющимися (например, нестабильная стенокардия может проявляться несколькими болевыми приступами в течение одного или нескольких дней).

Возраст больного может помочь при оценке болевого синдрома в грудной клетке. Боль в груди у детей и молодых людей (моложе (<) 30 лет) редко является признаком ишемии миокарда, хотя ИМ может возникать и у 20-летних людей. У детей и лиц молодого возраста чаще всего встречаются заболевания опорно-двигательного аппарата и легких.

Появление и уменьшение симптомов также может помочь при оценке болевого синдрома. Хотя стенокардия может ощущаться в любом месте между ушами и пупком, она, как правило, неизменно связана с физическим или эмоциональным стрессом, то есть пациенты не испытывают стенокардию, поднявшись на один пролет лестницы в один день, а на следующий день могут выдержать три пролета. Стенокардия в ночное время является признаком острого коронарного синдрома, сердечной недостаточности или спазма коронарных артерий.

Усиление боли на фоне дыхания, движения или пальпации грудной клетки может быть обусловлено различными причинами, как серьезными, так и менее значимыми. Эти признаки не являются специфичными для подтверждения того, что источник находится в грудной клетке.

Прием нитроглицерина может способствовать уменьшению болевого синдрома как при ишемии миокарда, так и при наличии спазма гладких мышц в других органах (например, при заболеваниях пищевода или желчевыводящих путей); поэтому эффект нитроглицерина не следует использовать для постановки диагноза.

Ассоциированные признаки также могут способствовать установлению причины болей. Лихорадка не является специфическим признаком, но, при сочетании с кашлем, свидетельствует о поражении легких. У пациентов с синдромом Рейно или мигренями иногда наблюдается спазм коронарных сосудов.

Наличие или отсутствие факторов риска ИБС (например, артериальной гипертензии, гиперхолестеринемии, курения, ожирения, диабета, отягощенной наследственности) свидетельствуют о вероятности наличия у больного ИБС, но не помогают выявить причину конкретного эпизода острых болей в грудной клетке. Пациенты с такими факторами риска могут иметь и другую причину для боли в груди, а у больных без факторов риска может возникнуть острый коронарный синдром. Однако наличие у пациента с болью в груди подтвержденного диагноза ИБС увеличивает вероятность именно этой причины болевого синдрома (особенно если больной описывает симптомы как «моя обычная стенокардия» или «как было у меня во время инфаркта»). Наличие у пациента заболевания периферических артерий также увеличивает вероятность стенокардии как причины боли в грудной клетке.