Препараты для лечения сердечной недостаточности

Выбор препарата зависит от типа сердечной недостаточности и индивидуальных характеристик пациента. Наиболее распространенная классификация сердечной недостаточности, используемая в настоящее время, подразделяет пациентов на:

Сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса (СНСнФВ)

Стандарт лечения СНСнФВ включает в себя следующие четыре класса методов лечения, которые считаются «основополагающими методами лечения» для лечения СНСнФВ:

Бета-блокатор

Ингибитор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) (как правило, ИРАН, хотя ингибитор АПФ или БРА также могут использоваться, если ИРАН не переносится)

Антагонисты альдостерона

иНГКТ-2

Эти четыре класса препаратов были изучены и показали свою эффективность при долгосрочном лечении СНснФВ. Медикаменты обычно подбираются до максимально переносимых доз. Пациентам, как правило, назначают препараты из каждого класса. Поскольку пациенты могут уже принимать один из этих классов препаратов до развития сердечной недостаточности, порядок начала терапии и скорость повышения дозы обычно зависят от пациента.

Добавление ингибитора натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГКТ-2), либо дапаглифлозина, либо эмпаглифлозина (1), к стандартному лечению пациентов с повышенным уровнем натрийуретического пептида снижало у них уровень заболеваемости и смертности; польза была одинаковой у пациентов с диабетом и без него.

Другие методы лечения используются в зависимости от индивидуальных особенностей пациента (например, ингибиторы синусового узла для снижения частоты сердечных сокращений, если пациенты не в состоянии переносить бета-блокаторы).

Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса (СНСФВ)

Менее изучены препараты для лечения СНСФВ. Тем не менее, ингибиторы АПФ, БРА или антагонисты альдостерона (антагонисты минералокортикоидных рецепторов) часто используются для лечения СНсФВ и/или сопутствующих заболеваний (таких как гипертензия и почечная дисфункция), улучшение выживаемости не было продемонстрировано в клинических испытаниях и, следовательно, не считается стандартом лечения.

ARNIs (ингибиторы рецепторов ангиотензина/неприлизина (ИРАН) могут уменьшить количество госпитализаций по поводу сердечной недостаточности, но не улучшают другие результаты.

В недавнем клиническом исследовании было показано, что добавление ингибитора НГКТ-2 эмпаглифлозина к стандартной терапии снижает смертность и количество госпитализаций по поводу СНсФВ (2).

Бета-блокаторы следует использовать только при наличии других показаний (например, для контроля частоты сердечных сокращений во время фибрилляции предсердий, при стенокардии, после инфаркта миокарда). У пациентов с тяжелой СНсФВ (в отличие от СНснФВ) снижение частоты сердечных сокращений (например, с помощью бета-блокатора) может усугубить симптомы, поскольку они имеют относительно фиксированный ударный объем в связи с тяжелой диастолической дисфункцией. У таких пациентов сердечный выброс (СВ) зависит от частоты сердечных сокращений, поэтому снижение частоты сердечных сокращений может снизить СВ в состоянии покоя и/или при нагрузке.

У больных с инфильтративной, рестриктивной или гипертрофической кардиомиопатией дигоксин неэффективен и может даже нанести вред. Кроме того, сосудорасширяющая терапия также может плохо переноситься и не продемонстрировала преимуществ у этих пациентов.

Сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса (СНусФВ)

При СНусФВ может быть определенная польза от препаратов АРНИ, хотя такая вероятность требует подтверждения.

Пациенты с СНпФВ также получают пользу от добавления к стандартному лечению ингибитора ИНГК-2, такого как эмпаглифлозин.