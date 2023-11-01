Трикуспидальная недостаточность

Эхокардиография

Легкую трикуспидальную регургитацию чаще всего обнаруживают при эхокардиографии, выполняемой по другим причинам.

Более умеренная или тяжелая ТН может быть предположена основываясь на анамнезе и объективном обследовании. Подтверждение диагноза проводят с использованием эхокардиографии.

Тяжелая степень ТН характеризуется наличием ≥ 1 результатов эхокардиографии из перечисленных:

2-мерная недостаточность при сближении или патологической подвижности

Плотная, треугольная, пиковая в начале, непрерывная волна допплера ТН потока

Большой поток проксимальной зоны конвергенции к клапану

Большая регургитационная струя на цветном допплере (≥ 50% площади правого предсердия)

Систолический обратный поток в печеночных венах (специфичен для тяжелой ТР)

Ширина перешейка регургитации > 7 мм

Перешеек регургитации (vena contracta) – это место с наиболее узким для оттока крови диаметром патологического размера отверстия клапана; оно немного меньше, чем анатомическое отверстие клапана.

При умеренной и выраженной ТН пиковая скорость регургитации снижает давление в легочной артерии. Двухмерная эхокардиография показывает структурные изменения при первичной ТН. Оценка систолической дисфункции ПЖ является сложной задачей, диагноз предполагается с помощью выявляемой при эхокардиографии амплитуды систолического движения кольца трикуспидального клапана (TAPSE) < 16 мм или систолической скорости движения кольца трикуспидального клапана < 10 см/сек.

Для оценки размера и функции ПЖ метод выбора – МРТ сердца.

Часто проводят ЭКГ и рентгенографию грудной клетки.

Данные ЭКГ обычно нормальные, но в запущенных случаях показывают высокие остроконечные зубцы Р, вызванные увеличением правого предсердия, высокие зубцы R или комплекс QR в отведении V1, характеризующие гипертрофию ПЖ, а также мерцательную аритмию.

Рентгенография грудной клетки обычно в норме, но в тяжелом случае при гипертрофии ПЖ или правожелудочковой сердечной недостаточности, можно видеть увеличенную верхнюю полую вену, увеличенное правое предсердие или контур ПЖ (за верхней частью грудины в боковой проекции) либо обнаружить плевральный выпот.

В этом случае не требуются лабораторные исследования, но в случае их проведения у пациентов с тяжелой формой ТН может быть выявлена печеночная дисфункция.

Катетеризация сердца назначается для точного измерения давления в легочной артерии при тяжелой форме ТН и для оценки состояния коронарных сосудов, если планируется хирургическое вмешательство. Результаты канюляции включают заметную кривую давления правого предсердия c-v во время систолы желудочков.