Стеноз трикуспидального клапана

Мягкий щелчок открытия

Шум в середине диастолы с пресистолическим усилением

При аускультации трикуспидный стеноз часто не прослушивается, но можно услышать мягкий щелчок открытия клапана, а также шум в середине диастолы с пресистолическим усилением. Шум становится громче и длиннее при пробах, увеличивающих венозный возврат (например, физические упражнения, вдох, подъем ноги, проба Мюллера), и более мягким и коротким при пробах, уменьшающих венозный возврат (вертикальное положение, проба Вальсальвы).

Признаки трикуспидального стеноза часто сочетаются с симптомами митрального стеноза и поэтому маскируются проявлениями последнего. Шумы можно отличить клинически (см. таблицу Отличие шумов при стенозе трехстворчатого клапана и стенозе митрального клапана [Distinguishing the Murmurs of Tricuspid Stenosis and Mitral Stenosis]).