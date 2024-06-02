Опухоли сердца могут быть первичными (доброкачественными или злокачественными) и метастатическими (злокачественными). Миксома, доброкачественная опухоль, – наиболее распространенный тип первичной кардиальной опухоли. Опухоли могут появиться в любой ткани сердца. Они способны вызвать обструкцию клапана или выносящего тракта, тромбоэмболию, аритимии или патологию перикарда. Диагноз устанавливают с помощью эхокардиографии и МРТ сердца. Обычно удаляются хирургическим путем; могут рецидивировать. Лечение рака с метастазами зависит от типа опухоли и ее происхождения; прогноз обычно плохой.
Первичные опухоли сердца выявляются у < 1/5000 умерших при вскрытии (1). Метастатические опухоли встречаются гораздо чаще, в одной из серий они встречаются более чем у 8% пациентов с раком (2). Обычно первичные опухоли сердца возникают в миокарде или эндокарде; они также могут возникать в тканях клапанов, соединительной ткани сердца или в перикарде. Метастазирование сердца обычно происходят из легких. Другими распространенными причинами кардиальных метастазов являются рак молочной железы и почек, меланома и лимфома (2, 3).
Общие справочные материалы
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Классификация опухолей сердца
Некоторые из наиболее распространенных первичных и вторичных опухолей сердца перечислены в таблице Типы опухолей сердца. Первичные опухоли сердца могут быть:
Доброкачественными (около 80% случаев [1])
Злокачественные (оставшиеся приблизительно 20%)
Доброкачественные первичные опухоли сердца
Примерами могут служить миксомы, папиллярные фиброэластомы, рабдомиомы, фибромы, гемангиомы, липомы, параганглиомы и кисты перикарда.
Миксома является наиболее частой из первичных доброкачественных опухолей сердца, на ее долю приходится 40-60% всех случаев (2). У женщин миксомы встречаются в 2–3 раза чаще, чем у мужчин (3). При редких семейных формах заболевания (синдром Карнея) мужчины болеют чаще. Большинство миксом развиваются в левом предсердии (2), остальные возникают в других камерах в виде одиночной опухоли или, реже, в нескольких локализациях. Миксомы могут достигать до 15 см в диаметре. Большинство из них имеют ножку и могут пролабировать через митральный клапан и препятствовать наполнению желудочков во время диастолы. Остальная часть опухолей имеет широкое основание и фиксирована. Встречаются миксоидные и желатинозные миксомы; гладкие, твердые и дольчатые; или рыхлые и неровные. Рыхлые, неравномерные миксомы повышают риск системногой эмболии.
Комплекс Карнея – семейный, аутосомно-доминантный синдром, который характеризуется образованием рецидивирующих миксом сердца, в некоторых случаях в комбинации с кожными миксомами, миксоидными фиброаденомами молочной железы, пигментными поражениями кожи (лентиго, веснушки, синие невусы), множественной эндокринной неоплазией (первичная пигментная узловая адренокортикальная болезнь, вызывающая синдром Кушинга, соматотропинпродуцирующая и пролактинпродуцирующая аденома гипофиза, опухоли яичек, аденома щитовидной железы или карцинома, кисты яичников), псаммоматозной меланоцитарной шванномой, аденомой протоков молочной железы или остеохондромиксомой. Чаще страдают пациенты молодого возраста (средний возраст 20 лет), имеют множественные миксомы (особенно в желудочках), с высоким риском рецидивов.
Папиллярные фиброэластомы — это аваскулярные папилломы, которые возникают на клапанах сердца примерно в 80% случаев (4). Папилломы чаще возникают на левой стороне сердца, преимущественно на аортальном и митральном клапанах. Мужчины и женщины страдают в равной степени. Опухоль имеет вид папиллярных веточек, расположенных на центральном ядре, что в целом напоминает морские анемоны. Большинство из них имеют ножку. Они не вызывают дисфункцию клапана, однако повышают риск эмболии.
Рабдомиомы развиваются в основном у младенцев и детей, до 90% из которых также страдают туберозным склерозом (5). Рабдомиомы, как правило, множественны и располагаются интрамурально в перегородке или свободной стенке левого желудочка, где они поражают проводящую систему сердца. Представляют собой твердые белые дольчатые образования, которые с возрастом обычно регрессируют. У меньшинства пациентов развивается тахиаритмия и сердечная недостаточность из-за нарушения оттока в левом желудочке.
Фибромы обычно возникают у детей и ассоциируются с кератоакантомой кожи и опухолями почек. Они появляются преимущественно в левой части сердца, часто локализуются в вентрикулярном миокарде и могут быть спровоцированы воспалительным ответом. Могут сдавливать или внедряться в проводящую систему сердца, вызывая аритмии и внезапную сердечную смерть. Некоторые фибромы являются одним из проявлений синдрома, включающего избыточный рост тела, кератоциты челюсти, аномалии скелета и множественные доброкачественные и злокачественные опухоли (синдром Горлина или синдром базально-клеточного невуса).
Гемангиомы вызывают симптомы у меньшинства пациентов. Чаще обнаруживаются случайно во время обследований, выполняемых по другим поводам.
Тератомы перикарда возникают в основном у новорожденных и детей. Часто располагаются у основания крупных сосудов. Большинство из них расположены в переднем средостении; остальные, главным образом, в заднем средостении.
Липомы могут возникать у пациентов любого возраста. Располагаются в эндокарде и эпикарде и имеют большую ножку в основании. Многие асимптоматичны, однако некоторые препятствуют кровотоку и могут вызывать аритмии.
Параганглиомы, включая феохромоцитомы, редко возникают в сердце; когда это происходит, чаще всего располагаются в основании сердца у окончания блуждающего нерва. Они могут проявляться симптомами, обусловленными секрецией катехоламинов (например, увеличением частоты сердечных сокращений и артериального давления, повышеннием потливости, тремором). Параганглиомы могут быть доброкачественными или злокачественными.
Перикардиальные кисты на рентгенограмме могут выглядеть как опухоли или перикардиальный выпот. Обычно асимптоматичны, однако некоторые вызывают симптомы сдавливания (например, боль в грудной клетке, одышку, кашель).
Злокачественные первичные опухоли сердца
Злокачественные первичные опухоли включают саркомы, перикардиальные мезотелиомы и первичные лимфомы.
Саркома – наиболее распространенные злокачественная опухоль сердца (1). В основном страдают пациенты среднего возраста (средний возраст 44 года) Почти 40% составляют ангиосаркомы, большинство из которых возникают в правом предсердии и поражают перикард, вызывая обструкцию приносящего тракта правого желудочка, тампонаду сердца и метастазы в легкие (6). К другим типам относятся недифференцированная саркома, злокачественная фиброзная гистиоцитоксантома, леймомиосаркома, фибросаркома, рабдомиосаркома, лопосаркома и остеосаркома; данные типы новообразований чаще всего возникают в левом предсердии, вызывая окклюзию митрального клапана и сердечную недостаточность.
Перикардиальная мезотелиома встречается редко. Страдают пациенты всех возрастов, чаще мужчины (7). Вызывает тампонаду сердца и спазм и способна продуцировать метастазы в позвоночнике, прилежащих мягких тканях и мозге.
Первичная лимфома крайне редка. Обычно она развивается у пациентов с ВИЧ или других пациентов с иммунодефицитом. Данные опухоли растут быстро и вызывают сердечную недостаточность, аритмии, тампонады сердца и синдром верхней полой вены.
Метастатические опухоли
Метастатическая опухоль из других органов может вовлекать сердце через гематогенное распространение или прямую инвазию.
Меланома представляет собой опухоль, которая характеризуется высокой вероятностью поражения сердца. Карцинома легкого и молочной железы, саркома мягких тканей и рак почки также часто метастазируют в сердце (8, 9). Лейкемия и лимфома часто метастазируют в сердце, но поражение сердца может быть клинически бессимптомным и быть случайной находкой при обследовании. Когда Саркома Капоши распространяется системно у пациентов с иммунодефицитом (обычно у пациентов с ВИЧ), она может распространиться на сердце, но клинические кардиальные осложнения встречаются редко.
Типы опухолей сердца
Тип
Примеры*
Доброкачественные первичные опухоли
Миксомы
Папиллярные фиброэластомы
Рабдомиомы
Фибромы
Гемангиомы
Тератомы
Липома
Параганглиомы†
Перикардиальные кисты
Злокачественные первичные опухоли
Саркомы
Перикардиальные мезотелиомы
Первичные лимфомы
Метастатические опухоли
Саркома мягких тканей
* Перечислены от наиболее распространенных до наименее распространенных.
† Параганглиомы также могут быть злокачественными.
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Симптомы и признаки опухолей сердца
Опухоли сердца вызывают симптомы, типичные для гораздо более распространенных заболеваний (например, сердечная недостаточность, инсульт, ИБС). Симптомы и признаки доброкачественных первичных опухолей сердца зависят от типа опухоли, ее расположения, размера и рыхлости.
Типы симптомов и признаков
Симптомы классифицируют на:
Экстракардиальные
Интрамиокардиальные
Внутриполостные
Экстракардиальные симптомы и признаки могут быть общими или механическими. При миксомах могут возникать конституциональные симптомы в виде лихорадки, озноба, вялости, артралгии и потери веса, скорее всего, в результате высвобождения цитокинов (например, интерлейкина-6); однако конституциональные симптомы при миксомах часто отсутствуют (1). Petechiae and Raynaud syndrome may also occur. Эти и другие данные могут ошибочно наводить на мысль о бактериальном эндокардите, системном ревматическом заболевании или скрытом раке. При некоторых опухолях (особенно желатинозных миксомах) тромбы или фрагменты опухоли могут в виде эмболов попадать в системный кровоток (например, в сосуды головного мозга, коронарные артерии, сосуды почек, селезенки, конечностей) или легкие, и вызвать проявления, характерные для поражения этих органов. Механические симптомы (например, одышка, дискомфорт в области груди) проявляются в результате сдавливания камер сердца или коронарных артерий либо раздражения перикарда или тампонады, вызванных ростом или крово-течением внутри перикарда. Перикардиальные опухоли могут проявляться шумами трения.
Итрамиокардиальные симптомы и признаки обусловлены аритмиями, обычно предсердно-желудочковыми или внутрижелудочковыми блокадами или пароксизмальными суправентрикулярными или вентрикулярными тахикардиями, происходящими в результате сдавливания или вторжения в проводящую систему (это особенно характерно для рабдомиом и фибром).
Симптомы внутриполостных опухолей обусловлены нарушением функции клапанного аппарата сердца и/или кровотока (с развитием клапанного стеноза, клапанной или сердечной недостаточности). Внутриполостные симптомы могут варьироваться в зависимости от положения тела, что может изменять гемодинамику и физические силы, ассоциированные с опухолью.
Симптомы и признаки с учетом типа опухоли
Миксомы могут проявляться триадой, состоящей из сердечной недостаточности, эмболической болезни и системных симптомов. Миксомы могут вызывать диастолический шум, сходный с шумом, появляющимся в результате митрального стеноза, чья сила и расположение, однако, варьируются от удара к удару вместе с положением тела. Около 15% миксом на ножках в левом предсердии продуцируют слышимый «опухолевый хлопок», когда они выпадают в митральное отверстие во время диастолы (1). Миксомы также могут вызывать аритмии. Менее типично, однако вероятно развитие синдрома Рейно и синдрома барабанных палочек.
Фиброэластомы часто обнаруживаются случайно во время вскрытия и, как правило, асимптоматичны; однако они могут стать причиной системных эмболий.
Рабдомиомы обычно не имеют симптоматики.
Фибромы становятся причиной аритмий, что может привести к внезапной смерти, а также симптомов непроходимости.
Гемангиомы, как правило, асимптоматичны, но могут приводить к экстракардиальным, итрамиокардиальным или внутриполостным симптомам.
Тератомы вызывают расстройство дыхания и цианоз из-за сдавливания аорты и легочной артерии или синдром верхней полой вены из-за сдавливания верхней полой вены.
Симптомы и признаки злокачественных опухолей сердца имеют более острое начало и более активное развитие, нежели при доброкачественных опухолях. Сердечные саркомы чаще всего вызывают симптомы обструкции входного тракта желудочка и тампонады сердца. Мезотелиома приводит к появлению признаков перикардита или тампонады сердца. Первичная лимфома вызывает рефракторную прогрессирующую сердечную недостаточность, тампонаду, аритмии и синдром верхней полой вены. Метастатические сердечные опухоли могут проявиться внезапным расширением сердца, его тампонадой (из-за быстрого накопления геморрагического выпота в полости перикарда), блокадой сердца, другими аритмиями или внезапной необъяснимой сердечной недостаточностью. Могут также присутствовать лихорадка, недомогание, потеря веса, ночная потливость, потеря аппетита.
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Диагностика опухолей сердца
Эхокардиография
МРТ сердца
КТ сердца
ПЭТ-сканирование
Биопсия
Диагностика затруднена из-за схожести симптомов и признаков опухолевого роста с другими гораздо более распространенными заболеваниями сердца. Диагноз подтверждается с помощью эхокардиографии. Чреспищеводная эхокардиография лучше визуализирует предсердные опухоли, а трансторакальная – желудочковые. Благодаря высокому разрешению по времени, эхокардиография является методом выбора при визуализации очень подвижных опухолей сердца, особенно если они небольшого размера. Для дальнейшей характеристики опухоли используются также другие методы визуализации (1, 2).
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МРТ сердца — это метод визуализации, являющийся предпочтительным для характеристики опухолевой ткани и обеспечивающий наилучшие подсказки о типах опухоли.
© 2017 Elliot K. Fishman, MD.
КТ сердца с контрастным усилением, с его возможностью получения 3D-изображений с превосходным пространственным разрешением могут предоставить более подробную анатомическую информацию по сравнению с другими методами визуализации.
Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) может предоставить первые доказательства, указывающие на метастазы в сердце у пациентов с экстракардиальными злокачественными опухолями. Однако ПЭТ может не различать физиологическое и патологическое поглощение в тканях сердца и не может дать характеристику тканям опухоли так же хорошо, как это делают МРТ или КТ.
Биопсия обычно не применяется, потому что методы визуализации часто позволяют дифференцировать доброкачественные опухоли от злокачественных, а биопсия может непреднамеренно распространять раковые клетки у пациентов со злокачественной первичной опухолью. У тщательно отобранных пациентов чрескожная транскатетерная биопсия под контролем эхокардиографии может быть выполнена без необходимости проведения операции на открытом сердце и позволяет получить информацию, влияющую на лечение (3).
При миксомах обширные обследования часто предшествуют эхокардиографии, поскольку симптомы заболевания неспеци-фичны. Обычно возникают анемия, тромбоцитопения, повышение уровня лейкоцитов, С-реактивного белка и гамма-глобулинов и скорости оседания эритроцитов. Данные ЭКГ могут указывать на увеличение левого предсердия. Рутинная рентгенография грудной клетки в части случаев демонстрирует отложения кальция в миксомах правого предсердия или тератомах, выявляемых в виде образований в переднем средостении. Иногда миксомы диагностируют, когда обнаруживают клетки опухоли в хирургически удаленных эмболах.
Аритмии и сердечная недостаточность у пациентов с признакамитуберозного склероза свидетельствуют о рабдомиомах или фибромах. Новые сердечные симптомы у больного с диагностированным внесердечным злокачественным образованием предполагает метастазы в сердце. Рентгенография грудной клетки может показать аномальные изменения тени сердца.
Справочные материалы по диагностике
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Лечение опухолей сердца
Доброкачественные первичные: иссечение
Злокачественные первичные: паллиативное лечение
Метастатические: зависит от происхождения опухоли
Лечение может включать иссечение опухоли, паллиативное лечение и/или другие меры (1).
Лечение доброкачественных первичных опухолей – хирургическое иссечение с последующей периодической эхокардиографией не менее 5–6 лет для своевременной диагностики рецидива. Опухоли иссекают, если другое заболевание (например, деменция) не становится противопоказанием к хирургическому вмешательству. Хирургическое вмешательство, как правило, приводит к полному излечению (например, в одной серии выживаемость составила 96% в течение 1 года, 83% — в течение 5 лет и 75% — в течение 10 лет [2]). Исключения составляют рабдомиомы, большинство которых регрессирует спонтанно и не требует лечения, и перикардиальные тератомы, которые могут потребовать срочного перикардиоцентеза. Больные с фиброэластомой могут нуждаться в пластике клапана или протезировании. Когда рабдомиомы или фибромы мультифокальные, хирургическое иссечение обычно неэффективно, и после первого года жизни прогноз неблагоприятный; выживаемость через 5 лет может быть очень низкой.
Химиотерапия и/или лучевая терапия при доброкачественных первичных опухолях сердца показаны редко. У тщательно отобранных пациентов может рассматриваться трансплантация сердца, если опухоль считается неоперабельной (3). В отчетах также подчеркивается, что у тщательно отобранных пациентов со сложными опухолями (т. е. со сложностями удаления in situ) и в условиях опытных центров возможно проведение аутотрансплантации (процедура, которая включает в себя эксплантацию сердца, резекцию опухоли, реконструкцию сердца и реимплантацию реконструированного сердца) (4).
Лечение злокачественных первичных опухолей обычно бывает паллиативным (например, лучевая терапия, химиотерапия, лечение осложнений), поскольку прогноз плохой.
Терапия при метастатических сердечных опухолях зависит от происхождения новообразования. Оно может включать системную химиотерапию или паллиативные процедуры.
Справочные материалы по лечению
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Основные положения
Большинство опухолей сердца - метастатические, наиболее часто от карциномы легких и молочной железы, меланомы, саркомы мягких тканей и рака почки.
Первичные опухоли сердца встречаются гораздо реже; большинство возникает в миокарде или эндокарде, но они могут развиваться в любой ткани сердца, бывают доброкачественными или злокачественными.
Проявления зависят от местоположения и типа опухоли, но включают конституциональные симптомы, клапанную обструкцию или обструкцию путей притока-оттока, тромбоэмболию и аритмию.
Диагноз ставится с помощью эхокардиографии и часто других методов визуализации сердца (например, МРТ, КТ, ПЭТ).
Лечение доброкачественных опухолей - хирургическое, лечение первичных злокачественных и большинства метастатических опухолей - паллиативное.