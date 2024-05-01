Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), колхицин и, в редких случаях, кортикостероиды при боли и воспалении.

Перикардиоцентез при тампонаде и массивном выпоте

При необходимости – интраперикардиальное введение препаратов (например, триамцинолон)

При необходимости – резекция перикарда при констриктивном перикардите, особенно при наличии симптоматики

Лечение основного заболевания (например, рака)

Доступны рекомендации по лечению от Рабочей группы по диагностике и ведению перикардиальных заболеваний Европейского общества кардиологов (1). Госпитализация обоснована для некоторых пациентов с начальными проявлениями острого перикардита, в особенности при умеренном или большом выпоте или с факторами высокого риска, такими как повышение температуры, подострое начало, иммуносупрессия, недавняя травма, лечение пероральными антикоагулянтами, отсутствие ответа на терапию аспирином или НПВП, а также миоперикардит. Госпитализация необходима для уточнения этиологии и для наблюдения из-за возможности развития тампонады сердца. Тщательное раннее наблюдение необходимо для пациентов, которые не были госпитализированы. Следует прекратить прием препаратов, которые могут вызвать перикардит (например, антикоагулянты, прокаинамид, фенитоин). При тампонаде сердца необходим срочный перикардиоцентез (см. рисунок Перикардиоцентез); удаление даже небольшого объема жидкости может спасти жизнь.

Перикардиоцентез под ультразву... Видео

Перикардиоцентез

Боль обычно можно купировать с помощью колхицина (например, 0,5 или 0,6–1,0 или 1,2 мг), аспирина (325–650 мг перорально каждые 4–6 часов) или других НПВП (например, ибупрофена 600–800 мг перорально каждые 6–8 часов) (1). Для улучшения переносимости НПВП со стороны желудка следует рассмотреть применение ингибиторов протонной помпы. Интенсивность терапии обусловлена выраженностью болей у пациента. При интенсивном болевом синдроме могут потребоваться опиоиды. Риск рецидива может быть снижен при лечении НПВП, если продолжительность лечения составляет от 3 до 4 недель, но этот метод не был должным образом изучен. Колхицин в дозе от 0,5 или 0,6 мг до 1 или 1,2 мг перорально один раз в день в течение 3 месяцев в качестве вспомогательного средства значительно снижает частоту рецидивов и стойкость симптомов у пациентов с первым эпизодом острого перикардита и все чаще используется в качестве терапии первой линии (2).

Хотя большинство легких случаев идиопатического и вирусного перикардита хорошо отвечает на терапию в течение недели, оптимальная длительность лечения остается неясной. Как правило, пациентов следует лечить по крайней мере до тех пор, пока не исчезнут выпот и признаки воспаления (например, повышенная скорость оседания эритроцитов или уровень С-реактивного белка).

Кортикостероиды (например, преднизон по 60–80 мг перорально один раз в день в течение 1 недели с последующим быстрым снижением дозы) могут использоваться у пациентов с особыми показаниями (например, системное ревматическое заболевание, аутоиммунный или уремический перикардит, отсутствие ответа на колхицин или НПВП), но они не используются в рутинной практике, так как увеличивают репликацию вирусов, а при снижении дозы нередко отмечают рецидивы; полезным может быть использование колхицина во время снижения дозы кортикостероидов. Альтернативным подходом, который может иметь более низкую частоту рецидивов, является использование преднизона в более низкой дозе (0,2–0,5 мг/кг перорально один раз в день) в течение 2–4 недель с последующим медленным снижением дозы в течение примерно 3 месяцев. До назначения глюкокортикостероидной терапии следует исключить туберкулезный и гнойный перикардит. Интраперикардиальное введение триамцинолона 300 мг/м2 высокоэффективно и позволяет избежать системных побочных эффектов, но обычно используется у пациентов с рецидивирующей или резистентной формами заболевания.

Антикоагулянты обычно противопоказаны при остром перикардите, поскольку могут привести к интраперикардиальному кровотечению и даже фатальной тампонате, однако их можно применять при раннем перикардите, осложнившем острый инфаркт миокарда. Иногда (например, при хроническом констриктивном перикардите), нужна резекция перикарда.

При рецидиве острого перикардита с болевым синдромом следует применять НПВП и/или колхицин 0,5 мг перорально 2 раза в день в течение 6–12 месяцев с постепенным снижением дозы. Если эти препараты неэффективны и при неинфекционной природе заболевания, можно использовать кортикостероиды. Рефрактерные случаи лечились антагонистами рецепторов интерлейкина-1 (например, анакинрой, канакинумабом, рилонацептом [3]); однако сначала следует исключить инфекцию.

Инфекционные заболевания лечатся с помощью специфической антибактериальной терапии. Часто необходимо полное дренирование.

При постперикардиотомном синдроме, пост-инфарктном синдроме или идиопатическом перикардите антибиотики не показаны. НПВП в полных дозах могут контролировать боль и выпот. Также для купирования боли, лихорадки и выпота может использоваться преднизон (например, 20–60 мг перорально 1 раз в день) в течение 3–4 дней. При удовлетворительном ответе доза может быть постепенно снижена и препарат может быть отменен через 7–14 дней. Однако иногда требуется много месяцев лечения. Начиная с 3-го дня после операции колхицин в дозе 1 мг перорально 1 раз в день в течение 30 дней, после насыщающей дозы 2 мг, может снизить частоту возникновения постперикардиотомного синдрома после кардиохирургических вмешательств. Аспирин следует использовать при перикардите у пациентов с острым инфарктои миокарда.

При перикардите, вызванном ревматизмом, другим системным ревматическим заболеванием или опухолью, терапия должна быть направлена на лечение основного заболевания.

При перикардиальном выпоте вследствие травмы, иногда требуется хирургическое вмешательство для восстановления повреждения и удаления крови из полости перикарда.

Тяжесть перикардита вследствие уремии может уменьшиться при учащении сеансов гемодиализа, аспирации или применении системных или интраперикардиальных кортикостероидов. Может быть полезен интраперикардиальный триамцинолон.

Терапия хронического выпота сводится к лечению его причины, если она известна. Рецидивирующие или персистирующие выпоты с клинической симптоматикой можно лечить с помощью балонной перикардиотомии или методом хирургического создания перикардиального окна (4). Бессимптомные выпоты неизвестной этиологии можно наблюдать.

Застойную сердечную недостаточность при хроническом констриктивном перикардите можно уменьшить путем ограничения количества потребляемой соли и назначения диуретиков. Дигоксин показан только при наличии предсердных аритмий или систолической дисфункции желудочков.

Пациенты с констриктивным перикардитом при наличии симптомов (например, одышка, необъяснимая прибавка веса, новый или прогрессирующий выпот в плевральной полости или асцит) и перикардитом с признаками хронической констрикции (например, кахексией, фибрилляцией предсердий, дисфункцией печени, кальцификацией перикарда) обычно требуют проведения резекции перикарда. Тем не менее, пациенты с умеренными симптомами (поскольку они приносят мало пользы), тяжелой кальцификацией или обширным повреждением миокарда могут быть плохими кандидатами на хирургическое вмешательство.

Смертность при резекции перикарда у пациентов с СН IV функционального класса по NYHA может достигать 40% (см. таблицу Классификация сердечной недостаточности согласно Нью-Йоркской кардиологической ассоциации [NYHA]). У пациентов с констриктивным перикардитом, вызванным облучением или системным ревматическим заболеванием, особенно вероятно тяжелое повреждение миокарда, и резекция перикарда может оказаться неэффективной.

Гемодинамически стабильным пациентам с впервые диагностированным констриктивным перикардитом без признаков хронической констрикции предпочтительно назначать курсы противовоспалительных препаратов на 3 месяца, нежели выполнять перикардэктомию. Пациентам с перикардиальным воспалением на МРТ скорее поможет проведенная вначале пробная фармакотерапия, чем перикардэктомия.

Меры, которые минимизируют риск развития констриктивного перикардита, включают следующее (5):