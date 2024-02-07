Стенокардия может проявляться слабой, не вызывающей беспокойства болью или может стремительно трансформироваться в интенсивное сильное ощущение сдавления в прекардиальной области. Стенокардия редко характеризуется самими пациентами как "боль". В большинстве случаев больные жалуются на ощущение дискомфорта за грудиной, при этом локализация этих ощущений также может варьировать. Чувство дискомфорта может иррадиировать в левое плечо и распространяться далее в левую руку до кончиков пальцев. Возможно появление болевых ощущений в спине, в горле, нижней челюсти и зубах, распространение на внутреннюю поверхность правой руки. Иногда указанное чувство дискомфорта локализуется в верхнем отделе живота. Характерно, что патологические ощущения при стабильной стенокардии никогда не локализуются выше ушей и ниже пупка.

У некоторых пациентов может возникнуть атипичная стенокардия со вздутием живота, газами, болями в животе или жжением и болезненностью в спине, плечах, руках или челюсти, чаще она встречается у женщин. Такие пациенты часто приписывают симптомы несварению желудка; отрыжка может даже облегчить симптомы. Для других пациентов характерно возникновение одышки, которая появляется в связи с резким транзиторным увеличением давления заполнения ЛЖ в ответ на его ишемию. Очень часто жалобы пациентов характеризуются неопределенностью, расплывчатостью, и очень сложно бывает дифференцировать одышку, стенокардию или сочетание этих клинических проявлений. Поскольку клинические проявления ишемии миокарда полностью регрессируют в течение минуты и более, то кратковременные, быстропроходящие болевые ощущения в грудной клетке редко бывают связаны со стенокардией.

В межприступный период и даже на фоне текущего приступа стенокардии данные физикального исследования могут быть нормальными. Однако на высоте приступа отмечают увеличение частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления, усиление тонов сердца и расширение верхушечного толчка. Возможно появление расщепления II тона сердца (S2) за счет увеличения продолжительности систолы ЛЖ во время приступа. У большинства больных обнаруживается 4-й тон сердца (S4), менее вероятно появление 3-го тона (S3). Систолический шум на верхушке сердца, возникающий посредине или в конце тона, свистящий или "дующий" – но не очень громкий может быть связан с локальной ишемической дисфункцией папиллярной мышцы, что, в свою очередь, приводит к развитию митральной регургитации.

Приступ стенокардии обычно возникает на фоне физического напряжения или сильных эмоций, продолжается в течение нескольких минут и проходит в покое. Переносимость физических нагрузок у пациента со стабильной стенокардией является предсказуемой, однако возможны вариации в переносимости нагрузок, связанные с колебаниями сосудистого тонуса. Приступы стенокардии могут усиливаться при выполнении физического напряжения после приема пищи, а также в холодную погоду. Кроме того, характерно возникновение ангинозных болей при ходьбе против ветра, а также при выходе из теплого помещения на холодный воздух. Тяжесть стенокардии обычно классифицируют по уровню физической нагрузки, которая провоцирует ангинозный приступ (см. таблицу Классификация стенокардии Канадского общества по изучению сердечно-сосудистых заболеваний [Canadian Cardiovascular Classification System for Angina Pectoris]).

Таблица

Частота приступов может варьировать от нескольких приступов в день до длительных периодов отсутствия клиники на протяжении недель, месяцев или лет. Частота приступов может увеличиваться (так называемая нарастающая стенокардия), что приводит к инфаркту миокарда или смерти. Наоборот, приступы могут постепенно уменьшаться или исчезать, если развивается адекватная коллатеральная коронарная циркуляция, на месте ишемической области появляется очаг омертвения, или развивается сердечная недостаточность или перемежающаяся хромота, ограничивающая активность.

Ночные приступы стенокардии возникают на фоне изменений в дыхании, частоты сердечных сокращений и артериального давления, происходящих во сне. Ангинозные приступы в ночные часы могут также быть проявлением левожелудочковой недостаточности, эквивалентом ночных приступов одышки. В положении лежа происходит увеличение венозного возврата, что ведет к растяжению миокарда и увеличению его напряжения, что в свою очередь увеличивает потребность миокарда в кислороде.

Стенокардия покоя является стенокардией, возникающей спонтанно в положении лежа, однако не обязательно ночью. Она, как правило, сопровождается небольшим увеличением ЧСС и иногда значительным повышением артериального давления, что, соответственно, увеличивает потребность миокарда в кислороде. С другой стороны, увеличение АД и ЧСС могут быть причиной развития ангинозного приступа, а также они могут быть следствием ишемии миокарда в ответ на разрыв атеросклеротической бляшки и формирования тромба в коронарной артерии. В случае если ангинозный приступ затягивается, происходит увеличение дисбаланса между потребностью и доставкой кислорода к миокарду, что повышает вероятность развития инфаркта миокарда.