Хроническая венозная недостаточность и посттромботический синдром

Возвышенное положение

Компрессия с использованием бинтов, чулок и/или пневматических устройств

Местное лечение

Лечение вторичной инфекции при ее наличии

Некоторые специалисты полагают, что снижение массы тела, регулярные физические упражнения и сокращение потребления с пищей натрия могут принести пользу пациентам с двусторонней хронической венозной недостаточностью. Однако все эти мероприятия трудноосуществимы для многих пациентов.

Подъем ноги выше уровня правого предсердия уменьшает венозную гипертензию и отек, что подходит для всех больных (это необходимо выполнять как минимум 3 раза/день на 30 минут или более). Однако большинство пациентов не могут четко придерживаться такого графика в течение дня.

Компрессия рекомендуется для лечения и профилактики последствий хронической венозной недостаточности (т. е. отеков, венозных язв) и показана всем пациентам. Хотя данные неоднозначны относительно того, предотвращают ли компрессионные чулки посттромботический синдром, они полезны для уменьшения симптомов отека, боли и сдавленности, которые могут возникнуть после тромбоза глубоких вен (1).

Вначале используют эластическое бинтование, пока отек и язвы не исчезнут, а размер ноги не стабилизируется; после этого применяются готовые комп­рессионные чулки. Чулки, обеспечивающие 20–30 мм рт. ст. дистального кругового давления, показаны при небольших варикозных венах и легкой хронической венозной недостаточности; 30–40 мм рт. ст. показаны при больших варикозных венах и умеренной или тяжелой форме заболевания. В редких случаях можно использовать более высокое компрессионное давление (например, > 40 мм рт. ст.), но оно может оказаться непереносимым при длительном использовании.

Чулки должны обеспечивать максимальное давление в области голеностопных суставов и постепенно уменьшать давление проксимально. Приверженность пациентов такому лечению варьирует; многие пациенты считают чулки раздражающими, ограничивающими или косметически нежелательными; многие пациенты испытывают трудности с их надеванием.

Для прерывистой пневматической компрессии (ППК) используется насос, циклически наполняющий и выкачивающий воздух из полых пластмассовых гетр. ППК обеспечивает внешнее сжатие и отток крови и жидкости из нижней части ног. ППК эффективна при тяжелом посттромботическом синдроме и венозных трофических язвах, однако по терапевтическому действию может оказаться не более эффективной, чем компрессионные чулки, и гораздо менее практична для пациентов, чтобы применять ее на постоянной основе.

При лечении венозных трофических язв очень важен местный уход за раной. Почти все язвы заживают после наложения повязки «Unna boot» (пропитанной оксидом цинка), покрываемой компрессионным бандажом и еженедельно сменяемой. Окклюзионные повязки (например, гидроколлоиды, такие как хлорид алюминия) обеспечивают влажную среду для заживления раны и способствуют росту новых тканей; их можно использовать при язвах с легким или умеренным экссудатом, но они, вероятно, мало что добавляют к простой повязке Унна. Сухие повязки обладают абсорбирующими свойствами, что делает их наиболее подходящими при обильном экссудате.

Лекарственные препараты не играют никакой роли в рутинном лечении хронической венозной недостаточности, хотя многим больным назначают аспирин, кортикостероиды для наружного применения, мочегонные средства для устранения отеков или антибиотики.

Хирургическое лечение (например, лигирование вены, ее удаление, реконструкция клапана) также в целом неэффективно. Трансплантация аутологичной кожи или кожи, созданной из эпидермальных кератиноцитов или дермальных фибробластов, может быть вариантом для пациентов с сварикозными язвами, не поддающимися всем другим методам лечения (2); однако существует риск, что трансплантат может тоже изъязвляться, особенно при продолжающейся венозной гипертензии.