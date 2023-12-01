Тромбоз глубоких вен (ТГВ)

Распространенные осложнения ТГВ включают:

Намного реже острый массивный ТГВ приводит к развитию белой болевой флегмазии или синей болевой флегмазии, которые, если их своевременно не диагностировать и не лечить, могут привести к венозной гангрене.

В случае белой болевой флегмазии редкого осложнения ТГВ при беременности, нижние конечности приобретают молочно-белый цвет. Патофизиология остается неясной, но при отеке давление в мягких тканях может стать выше давления капиллярной перфузии, что приведет к ишемии тканей и венозной гангрене. Белая болевая флегмазия может прогрессировать до синей болевой флегмазии.

В случае синей болевой флегмазии массивный илеофеморальный тромбоз вызывает субтотальную окклюзию вен; нижние конечности становятся ишемизированными, цианотичными и болезненными. Патофизиология может включать остановку венозного и артериального кровотока в нижних конечностях из-за прекращения венозного оттока или массивного отека, блокирующего артериальный кровоток. Следствием может быть венозная гангрена.

Инфекция редко развивается в венозных тромбах. Гнойный тромбофлебит яремной вены (синдром Lemierre) – бактериальная (обычно анаэробная) инфекция внутренней яремной вены и окружающих мягких тканей, может быть следствием тонзиллофарингита и часто осложняется бактериемией и сепсисом. При септическом тазовом тромбофлебите тромбоз вен таза возникает в послеродовом периоде и инфицируется, вызывая перемежающуюся лихорадку. Гнойный (септический) тромбофлебит – бактериальное инфицирование поверхностных периферических вен, представляющее собой инфицирование и тромбообразование и обычно вызывается венозной катетеризацией.