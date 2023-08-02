Аневризмы грудного отдела аорты

Большинство аневризм грудной аорты являются результатом

Факторы риска как для аневризмы грудной аорты, так и для диссекции аорты включают длительную гипертензию, дислипидемию и курение. Дополнительные факторы риска для АГА включают наличие аневризм в других локализациях, инфекцию, аортит и пожилой возраст (пиковая заболеваемость в возрасте 65–70 лет).

Наследственные заболевания соединительной ткани (такие как синдром Марфана, синдром Элерса–Данлоса, синдром Лойса-Дитца) являются причиной кистозного медионекроза, дегенеративного изменения, приводящего к развитию АГА, осложненных расслоением аорты и расширением проксимального отдела аорты и фиброзного кольца аортального клапана (аортальной аннулоэктазии), которые, в свою очередь, приводят к аортальной регургитации. В 50% случаев причиной аортальной аннулоэктазии является Синдром Марфана, но кистозный медиа-некроз и его осложнения могут выявляться у молодых людей даже в отсутствие наследственных нарушений соединительной ткани.

Инфекционные (микотические) АГА являются результатом гематогенного распространения возбудителя при системных и локальных инфекциях (например, сепсис, пневмония), лимфогенного распространения (например, туберкулез) или напрямую из смежного очага (например, остеомиелит, перикардит). Редкими причинами АГА являются инфекционный эндокардит и третичный сифилис.

Причиной АГА также может быть ряд заболеваний, связанных с васкулитом (например, гигантоклеточный артериит, артериит Такаясу, гранулематоз с полиангиитом).

Тупая травма грудной клетки может вызвать развитие псевдоаневризмы (ложной аневризмы) в результате повреждения стенки аорты - как следствие образуются соединения между артериальным просветом и соединительной тканью, окружающей аорту, и кровь течет вне пределов аорты; заполненная кровью полость образуется вне стенки сосуда и существующий дефект закрывается тромбом.