Препараты для лечения АГ

Ингибиторы АПФ (см. таблицу Пероральные ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов к ангиотензину II для лечения артериальной гипертензии [Oral ACE Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers for Hypertension]) снижают артериальное давление за счет воздействия на превращение ангиотензина I в ангиотензин II и путем ингибирования распада брадикинина, что приводит к уменьшению периферического сосудистого сопротивления без развития рефлекторной тахикардии. Эти препараты снижают артериальное давление у многих пациентов с артериальной гипертензией независимо от активности ренина плазмы. Благодаря нефропротективному действию указанная группа препаратов является препаратами выбора у пациентов с сахарным диабетом. Данные препараты не рекомендуются для начального лечения у пациентов африканского происхождения, у которых они, по-видимому, увеличивают риск инсульта при их назначении на начальном этапе лечения.

Сухой, раздражающий кашель является наиболее частым побочным эффектом: по оценкам, он составляет до 20% у населения Северной Америки и Европы и до 40% у населения Азии (1, 2). Ангионевротический отек является наиболее серьезным побочным эффектом и, если он поражает ротоглотку, может привести к смертельному исходу. Ангионевротический отек наиболее распространен среди пациентов африканского происхождения и курящих пациентов.

Ингибиторы АПФ могут увеличивать уровень калия сыворотки и креатинина, особенно у пациентов с хронической болезнью почек и при приеме калийсберегающих диуретиков, пищевых добавок с калием или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

Ингибиторы АПФ противопоказаны при беременности.

У пациентов с нарушением функции почек необходим мониторинг уровней креатинина и калия в сыворотке не реже, чем раз в 3 месяца. Пациенты с 3-й стадией нефропатии (ожидаемая скорость клубочковой фильтрации [СКФ] < 60 мл/минуту > 30 мл/минуту) при назначении ингибиторов АПФ могут обычно переносить 30–35% повышение уровня креатинина сыворотки от базального уровня. Ингибиторы АПФ могут приводить к острому повреждению почек у пациентов с гиповолемией и выраженной сердечной недостаточностью, значимым двухсторонним стенозом почечных артерий или значимым стенозом почечной артерии единственной почки.

Тиазидные диуретики усиливают антигипертензивную активность ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II больше, чем других классов антигипертензивных препаратов (3, 4). Спиронолактон и эплеренон также могут усиливать эффект ингибиторов АПФ.

Таблица Пероральные ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов к ангиотензину II для лечения артериальной гипертензии Таблица