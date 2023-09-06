Препараты для лечения АГ

Лечение гипертонии может включать модификацию образа жизни (например, изменение диеты, снижение веса, физические упражнения), в качестве единственного вмешательства, или в сочетании с лекарствами. Решение о лекарственном лечении принимается на основании уровня артериального давления (АД), наличия ишемической болезни сердца (ИБС) или ее факторов риска, а также других соображений.
Ряд классов препаратов являются эффективными для первоначального и последующего лечения гипертензии:
Выбор и использование медикаментов для лечения стабильной гипертензии обсуждается в других статьях. Информацию о лечении гипертонических кризов см. в таблице Препараты для парентерального введения при осложненном гипертоническом кризе.
(См. также Гипертония и Гипертонические кризы.)
Препараты, влияющие на адренергические рецепторы, при артериальной гипертензии
Адренергические модификаторы включают в себя центральные альфа-2-агонисты, постсинаптические альфа-1-блокаторы и периферические неселективные адренергические блокаторы (см. таблицу Препараты, влияющие на адренергические рецепторы при артериальной гипертензии).
Препараты, влияющие на адренергические рецепторы, при артериальной гипертензии
Медикаментозное лечение *
Выборочные побочные эффекты
Примечания
Альфа-2-агонисты (центрального действия)
Клонидин
Сонливость, подавленность, сухость во рту, утомляемость, нарушение сексуальной функции, ухудшение течения артериальной гипертензии при резкой отмене препарата (особенно если дозы были высокими или если продолжается прием сопутствующих бета-адреноблокаторов), локальная кожная реакция на пластырь с клофелином; возможно нарушение функции печени, Кумбс-положительная гемолитическая анемия при приеме метилдопы
Необходимо применять с осторожностью у пожилых пациентов – риск возникновения ортостатической гипотензии
Соотносится с измерением катехоламинов мочи посредством флуорометрических методов
Не следует комбинировать с альфа-1-адреноблокаторами из-за риска выраженной ортостатической гипотензии.
Клонидин в форме ТТС (пластырь)
Гуанабенз
Гуанофацин
Метилдопа
Альфа-1-блокаторы
Доксазозин
При первом приеме возможно развитие синкопальных состояний, ортостатической гипотензии, сердцебиения, слабости
Необходимо применять с осторожностью у пожилых пациентов – риск возникновения ортостатической гипотензии
Ослабляют симптомы доброкачественной гиперплазии простаты
Празозин
Теразозин
* Адреноблокаторы периферического действия (например, гуанадрел, гуанетидин, резерпин) в США более не доступны.
ТТС = трансдермальная терапевтическая система.
Альфа-2-агонисты (например, метилдопа, клофелин, гуанабенз, гуанфацин) cтимулируют альфа-2-адренорецепторы в стволовой части мозга и снижают активность симпатической нервной системы, понижая артериальное давление (АД). Из-за центрального действия чаще других антигипертензивных препаратов вызывают сонливость, заторможенность и депрессию, ввиду чего не применяются широко. Клонидин можно применять трансдермально один раз в неделю в виде пластыря; таким образом, это может быть полезно для пациентов, которым трудно соблюдать режим лечения (например, больных деменцией). При резком прекращении приема может возникнуть рикошетная гипертензия.
Постсинаптические альфа-1-блокаторы (празозин, теразозин, доксазозин) более не применяются как препараты первой линии в лечении артериальной гипертензии, т.к. исследования не показали снижения смертности. Более того, доксазозин в монотерапии или в комбинации с другими антигипертензивными препаратами (за исключением диуретиков) повышает риск развития сердечной недостаточности. Другие побочные эффекты включают синкопе первой дозы, ортостатическую гипотензию, слабость, сердцебиение и головную боль. Однако их можно назначать пациентам с гипертрофией простаты и больным, которые нуждаются в гипотензивном препарате четвертой группы, или лицам с высоким симпатическим тонусом (т.е., с высокой ЧСС и скачками артериального давления), которые уже получают максимальную дозу бета-адреноблокатора.
Ингибиторы АПФ для лечения гипертензии
Ингибиторы АПФ (см. таблицу Пероральные ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов к ангиотензину II для лечения артериальной гипертензии [Oral ACE Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers for Hypertension]) снижают артериальное давление за счет воздействия на превращение ангиотензина I в ангиотензин II и путем ингибирования распада брадикинина, что приводит к уменьшению периферического сосудистого сопротивления без развития рефлекторной тахикардии. Эти препараты снижают артериальное давление у многих пациентов с артериальной гипертензией независимо от активности ренина плазмы. Благодаря нефропротективному действию указанная группа препаратов является препаратами выбора у пациентов с сахарным диабетом. Данные препараты не рекомендуются для начального лечения у пациентов африканского происхождения, у которых они, по-видимому, увеличивают риск инсульта при их назначении на начальном этапе лечения.
Сухой, раздражающий кашель является наиболее частым побочным эффектом: по оценкам, он составляет до 20% у населения Северной Америки и Европы и до 40% у населения Азии (1, 2). Ангионевротический отек является наиболее серьезным побочным эффектом и, если он поражает ротоглотку, может привести к смертельному исходу. Ангионевротический отек наиболее распространен среди пациентов африканского происхождения и курящих пациентов.
Ингибиторы АПФ могут увеличивать уровень калия сыворотки и креатинина, особенно у пациентов с хронической болезнью почек и при приеме калийсберегающих диуретиков, пищевых добавок с калием или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
Ингибиторы АПФ противопоказаны при беременности.
У пациентов с нарушением функции почек необходим мониторинг уровней креатинина и калия в сыворотке не реже, чем раз в 3 месяца. Пациенты с 3-й стадией нефропатии (ожидаемая скорость клубочковой фильтрации [СКФ] < 60 мл/минуту > 30 мл/минуту) при назначении ингибиторов АПФ могут обычно переносить 30–35% повышение уровня креатинина сыворотки от базального уровня. Ингибиторы АПФ могут приводить к острому повреждению почек у пациентов с гиповолемией и выраженной сердечной недостаточностью, значимым двухсторонним стенозом почечных артерий или значимым стенозом почечной артерии единственной почки.
Тиазидные диуретики усиливают антигипертензивную активность ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II больше, чем других классов антигипертензивных препаратов (3, 4). Спиронолактон и эплеренон также могут усиливать эффект ингибиторов АПФ.
Пероральные ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов к ангиотензину II для лечения артериальной гипертензии
Медикаментозное лечение
Выборочные побочные эффекты
Ингибиторы АПФ*
Беназеприл
Сыпь, кашель, ангионевротический отек, гиперкалиемия (особенно у пациентов с почечной недостаточностью или у тех, кто принимал нестероидные противовоспалительные препараты, калийсберегающие диуретики или добавки с калием), извращение вкуса, обратимое острое повреждение почек (при стенозе в одной или обеих почках с нарушением функции почек), протеинурия (редко при рекомендуемых дозах), нейтропения (редко), гипотензия во время начала терапии (особенно у пациентов с высокой активностью ренина плазмы или гиповолемией на фоне приема диуретиков или других причин)
Каптоприл
Эналаприл
Фозиноприл
Лизиноприл
Периндоприл
Хинаприл
Рамиприл
Трандолаприл
Блокаторы рецепторов ангиотензина II
Азилсартан
Головокружение, ангионевротический отек (очень редко); теоретически такие же нежелательные эффекты, как и у ингибиторов АПФ в отношении функции почек (исключая протеинурию и нейтропению), влияния на уровень сывороточного калия и артериальное давление
Кандесартан
Эпросартан
Ирбесартан
Лозартан
Олмесартан
Телмисартан
Валсартан
* Все ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II противопоказаны при беременности (могут привести к повреждению или гибели развивающегося плода).
Справочные материалы по ингибиторам АПФ
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3. Townsend RR, Holland OB. Combination of converting enzyme inhibitor with diuretic for the treatment of hypertension. Arch Intern Med 150(6):1175-1183, 1990.
4. Lacourcière Y, Poirier L, Lefebvre J, Ross SA, Leenen FH. Increasing the doses of both diuretics and angiotensin receptor blockers is beneficial in subjects with uncontrolled systolic hypertension. Can J Cardiol 26(8):313-319, 2010. doi:10.1016/s0828-282x(10)70442-6
Блокаторы рецепторов ангиотензина II для лечения артериальной гипертензии
Блокаторы рецепторов ангиотензина-II (см. таблицу Пероральные ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов к ангиотензину II для лечения артериальной гипертензии) блокируют рецепторы ангиотензина II и таким образом влияют на ренин-ангиотензиновую систему. Блокаторы рецепторов к ангиотензину II и ингибиторы АПФ имеют схожую антигипертензивную эффективность. Блокаторы рецепторов к ангиотензину II могут оказывать дополнительную пользу посредством блокады тканевого АПФ. Эти 2 класса имеют одинаковый эффект у пациентов с левожелудочковой недостаточностью или нефропатией на фоне сахарного диабета 1-го типа. Блокаторы рецепторов ангиотензина II не должны назначаться вместе с ингибиторами АПФ, однако их применение в комбинации с бета-адреноблокаторами может снижать частоту госпитализаций у пациентов с сердечной недостаточностью. Для снижения сердечно-сосудистого риска и прогрессирования заболевания почек блокаторы рецепторов ангиотензина II можно безопасно использовать у любого человека с расчетной СКФ > 30 мл/мин.
Частота возникновения побочных эффектов невысокая; ангионевротический отек возникает намного реже, чем при применении ингибиторов АПФ. Особенности применения блокаторов рецепторов к ангиотензину II у пациентов с реноваскулярной гипертензией, гиповолемией и тяжелой сердечной недостаточностью такие же, как и при назначении ингибиторов АПФ (см. таблицу Пероральные ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов к ангиотензину II для лечения артериальной гипертензии). Блокаторы рецепторов к ангиотензину II противопоказаны при беременности.
Бета-блокаторы для лечени артериальной гипертензии
Бета-блокаторы больше не являются препаратами первой линии для лечения артериальной гипертензии. Однако они могут принести пользу пациентам с гипертонией, у которых есть другие заболевания, при которых бета-блокаторы имеют преимущества, например стенокардия, перенесенный инфаркт миокарда или сердечная недостаточность. В противном случае бета-блокаторы в меньшей мере защищают от инсульта и общей смертности, чем некоторые другие антигипертензивные средства (1, 2).
Бета-блокаторы (см. таблицу Пероральные бета-адреноблокаторы при артериальной гипертензии [Oral Beta-Blockers for Hypertension]) замедляют сердечный ритм и снижают сократимость миокарда, тем самым понижая артериальное давление. Все бета-блокаторы обладают схожим антигипертензивным эффектом. Кардиоселективные бета-блокаторы (например, ацебутолол, атенолол, бетаксолол, бисопролол, метопролол) часто предпочтительнее неселективных препаратов из-за потенциально меньшей бронходилатации и периферической вазодилатации, что особенно актуально для пациентов с диабетом (повышение риска гипогликемии), хроническим заболеванием периферических артерий (нарушение функции) или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ, из-за усиления бронхоспазма). Однако кардиоселективность относительна и снижается с увеличением дозы. Даже кардиоселективные бета-блокаторы следует использовать с осторожностью у пациентов с ХОБЛ с выраженным бронхоспастическим компонентом.
Пероральные бета-адреноблокаторы при артериальной гипертензии
Медикаментозное лечение
Выборочные побочные эффекты
Примечания
Ацебутолол*, †
Бронхоспазм, утомляемость, бессонница, сексуальная дисфункция, ухудшение течения сердечной недостаточности, маскировка симптомов гипогликемии, триглицеридемия, повышение общего холестерина и снижение уровня липопротеидов высокой плотности (за исключением пиндолола, ацебутолола, пенбутолола, картеолола и лабеталола)
Противопоказан пациентам с атриовентрикулярной блокадой более 1-й степени или синдромом слабости синусового узла.
Следует избегать у больных с бронхиальной астмой
Следует использовать с осторожностью у пациентов с ХОБЛ с тяжелым заболеванием, сердечной недостаточностью или принимающих инсулин
Нельзя отменять резко у пациентов с ишемической болезнью сердца
Бисопролол, карведилол и метопролол могут использоватся для лечения сердечной недостаточности
Атенолол*
Бетаксолол*
Бисопролол*
Карведилол‡
Карведилол (с контролируемым высвобождением)‡
Лабеталол‡, §
Метопролол*
Метопролол (с пролонгированным высвобождением)
Надолол
Небиволол
Пенбутолол†
Пиндолол†
Пропранолол
Пропранолол пролонгированного действия
Тимолол
* Кардиоселективность.
† С внутренней симпатомиметической активностью.
‡ Альфа-бета-блокаторы. Лабеталол также может быть назначен внутривенно при гипертонических кризах. F
§ Может также назначаться при гипертонических кризах.
Бета-блокаторы с внутренней симпатомиметической активностью (например, ацебутолол, пиндолол) не оказывают неблагоприятного действия на уровень сывороточных липидов, также они реже вызывают выраженную брадикардию.
Бета-блокаторы оказывают нежелательное влияние на центральную нервную систему (ЦНС) (нарушение сна, утомляемость, апатия) и усугубляют депрессию. Надолол имеет наименьшее влияние на ЦНС и является препаратом выбора, когда необходимо избежать это побочное действие. Бета-блокаторы противопоказаны пациентам с атриовентрикулярной блокадой или дисфункцией синусового узла 2-й или 3-й степени. Бета-блокаторов обычно следует избегать у пациентов с астмой, поскольку помимо бронхоспазма они также могут вызывать резистентность к воздействию ингаляционных или пероральных агонистов бета-рецепторов (3).
Справочные материалы по бета-блокаторам
1. Thomopoulos C, Bazoukis G, Tsioufis C, Mancia G. Beta-blockers in hypertension: overview and meta-analysis of randomized outcome trials. J Hypertens 2020;38(9):1669-1681. doi:10.1097/HJH.0000000000002523
2. Wiysonge CS, Bradley HA, Volmink J, Mayosi BM, Opie LH. Beta-blockers for hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2017;1(1):CD002003. Published 2017 Jan 20. doi:10.1002/14651858.CD002003.pub5
3. Morales DR, Jackson C, Lipworth BJ, Donnan PT, Guthrie B. Adverse respiratory effect of acute β-blocker exposure in asthma: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Chest 2014;145(4):779-786. doi:10.1378/chest.13-1235
Блокаторы кальциевых каналов для лечения артериальной гипертензии
Дигидропиридины (см. таблицу Пероральные блокаторы кальциевых каналов при лечении артериальной гипертензии [Oral Calcium Channel Blockers for Hypertension]) являются мощными периферическими вазодилататорами и снижают артериальное давление за счет снижения общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС); они иногда вызывают рефлекторную тахикардию.
Негидропиридиновые верапамил и дилтиазем, замедляют сердечный ритм, ухудшают атриовентрикулярную проводимость и сократимость миокарда. Эти препараты противопоказаны пациентам с 2-й и 3-й степенью атриовентрикулярной блокады или левожелудочковой недостаточностью.
Пероральные блокаторы Са каналов для лечения артериальной гипертензии
Медикаментозное лечение
Выборочные побочные эффекты
Примечания
Недигидропиридиновые
Дилтиазем с замедленным высвобождением
Головная боль, головокружение, астения, приливы, периферические отеки, брадикардия; возможно, дисфункция печени
Возможна гиперплазия десен при длительном применении
Противопоказан при сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса из-за отрицательных инотропных эффектов, при дисфункции синусового узла или при атриовентрикулярной блокаде више 1-й степени
Дилтиазем пролонгированного действия
Верапамил
Головная боль, головокружение, астения, приливы, периферические отеки, брадикардия; возможно, дисфункция печени
Запор
Возможна гиперплазия десен при длительном применении
Противопоказан при сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса из-за отрицательных инотропных эффектов, при дисфункции синусового узла или при атриовентрикулярной блокаде више 1-й степени
Верапамил с замедленным высвобождением
Дигидропиридиновые
Амлодипин
Головокружение, приливы, головная боль, слабость, тошнота, изжога, периферические отеки, тахикардия.
Возможна гиперплазия десен при длительном применении
Противопоказаны при сердечной недостаточности, возможно кроме амлодипина
Использование короткодействующего нифедипина ассоциируется с повышенной частотой инфаркта миокарда
Фелодипин
Исрадипин
Никардипин
Никардипин с замедленным высвобождением
Нифедипин пролонгированного действия
Низолдипин
Следует избегать использования блокаторов кальциевых каналов короткого действия из-за повышенного риска острого инфаркта миокарда (1).
Блокаторы кальциевых каналов предпочтительнее бета-адреноблокаторов для применения у пациентов со стабильной стенокардией и бронхоспастическими нарушениями, с коронарными спазмами или синдромом Рейно.
Справочные материалы по блокаторам кальциевых каналов
1. Furberg CD, Psaty BM, Meyer JV.Nifedipine. Dose-related increase in mortality in patients with coronary heart disease. Circulation 1995;92(5):1326-1331. doi:10.1161/01.cir.92.5.1326
Прямой ингибитор ренина для лечения артериальной гипертензии
Алискирен, прямой ингибитор ренина, назначается при лечении артериальной гипертензии.
Как и ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II, алискирен вызывает повышение сывороточного креатинина и калия. Алискирен не следует сочетать с ингибиторами АПФ или блокаторами рецепторов к ангиотензину II у больных с сахарным диабетом или болезнью почек (СКФ < 60 мл/мин). Он также противопоказан во время беременности.
Прямые вазодилататоры в лечение артериальной гипертензии
Прямые вазодилататоры, включая. миноксидил и гидралазин (см. таблицу Прямые вазодилататоры в лечении артериальной гипертензии), действуют непосредственно на кровеносные сосуды, независимо от вегетативной нервной системы. Миноксидил более эффективен, чем гидралазин, но имеет больше побочных эффектов, в т. ч. таких как задержка воды и натрия и гипертрихоз, который плохо переносится женщинами. Миноксидил должен быть препаратом резерва для лечения тяжелой, рефрактерной артериальной гипертензии.
Гидралазин можно применять во время беременности (например, при преэклампсии) и как дополнение к антигипертензивной терапии. Гидралазин (особенно в дозах > 200 мг/день) ассоциирован с лекарственно-индуцированной волчанкой, которая проходит после прекращения приема препарата (1). Он также связан с лекарственно-индуцированным антинейтрофильным цитоплазматическим антителом (АНЦА)-ассоциированным васкулитом (2).
Пр ямые вазодилататоры в лечение артериальной гипертензии
Медикаментозное лечение
Обнаруженные побочные эффекты*
Примечания
Гидралазин
Положительный тест на антинуклеарные антитела, волчаночный синдром, провоцированный приемом препаратов (редко в случае лечения в рекомендованых дозах)
Усиливает сосудорасширяющий эффект других вазодилататоров
Миноксидил
Задержка натрия и воды, гипертрихоз; возможно возникновение нового или усиление имеющегося плеврального и перикардиального выпота
Применяется для лечения тяжелой, рефрактерной артериальной гипертензии
* Оба препарата могут вызывать головную боль, тахикардию, задержку жидкости и могут провоцировать стенокардию у больных ИБС.
Справочные материалы по прямым вазодилататорам
1. Handler J. Hydralazine-induced lupus erythematosis. J Clin Hypertens (Greenwich) 2012;14(2):133-136. doi:10.1111/j.1751-7176.2011.00573.x
2. Santoriello D, Bomback AS, Kudose S, et al. Anti-neutrophil cytoplasmic antibody associated glomerulonephritis complicating treatment with hydralazine. Kidney Int 2021;100(2):440-446. doi:10.1016/j.kint.2021.03.029
Диуретики для лечения артериальной гипертензии
Основные классы диуретиков, используемых при гипертензии (см. таблицу Пероральные диуретики при лечении гипертензии):
Петлевые диуретики
Калийсберегающие диуретики
Тиазидные диуретики
Диуретики умеренно уменьшают объем плазмы и снижают сосудистое сопротивление, возможно, путем перемещения натрия из внутриклеточного пространства во внеклеточное.
Петлевые диуретики используются для лечения гипертонии только у пациентов, у которых расчетная СКФ < 30 мл/мин; эти диуретики назначают не реже двух раз в день (за исключением торасемида, который можно давать один раз в день).
Хотя калийсберегающие диуретики не вызывают гипокалиемию, гиперурикемию или гипергликемию, они не так эффективны в отношении контроля АД, как тиазидные диуретики, а потому они не используются в качестве первичной терапии. В калийсберегающих диуретиках и препаратах калия нет необходимости, если пациент получает ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) или блокаторы рецепторов ангиотензина II, т.к. эти препараты повышают уровень калия в сыворотке крови.
Чаще всего используются диуретики тиазидного типа (тиазидные и тиазидоподобные диуретики). Распространенные препараты этого класса с преимуществами в отношении смертности включают хлорталидон и индапамид. Хотя ранее считалось, что тиазидные диуретики неэффективны у пациентов с 4 стадией хронической болезни почек, было показано, что хлорталидон эффективен в улучшении артериального давления у пациентов со скоростью клубочковой фильтрации < 30 мл/мин (1). Кроме других антигипертензивных эффектов, тиазидные диуретики вызывают незначительную вазодилатацию при условии нормального внутрисосудистого объема. Тиазидоподобные диуретики (например, хлорталидон, индапамид) предпочтительнее гидрохлоротиазида из-за их более высокой эффективности (2) и большей продолжительности действия. Тиазидные диуретики могут незначительно повышать уровень холестерина в сыворотке крови (преимущественно холестирин ЛПНП) и также повышать уровень триглицеридов, хотя эти эффекты не могут сохраняться > 1 года (3). Более того, уровень повышается только у некоторых пациентов. Повышение наиболее выражено к 4-й неделе лечения и может быть снижено гиполипидемической диетой. Вероятность небольшого повышения уровня липидов не является противопоказанием для применения диуретиков у пациентов с дислипидемией.
Все диуретики, за исключением калийсберегающих диуретиков, действующих преимущественно в дистальных канальцах (например, спиронолактон), вызывают значительную потерю калия, поэтому необходим контроль уровня калия в сыворотке крови ежемесячно до тех пор, пока его уровень не стабилизируется. До нормализации уровня калия калиевые каналы в артериальной стенке закрыты, и вазоконстрикция делает достижение целевого артериального давления затруднительным. Пациенты с уровнем калия < 3,5 мЭкв/л (< 3,5 ммоль/л) должны дополнительно получать препараты калия. Прием кальция можно продолжать в течение длительного времени в более низких дозах или добавить в схему лечения калийсберегающие диуретики (например, спиронолактон, триамтерен, амилорид). Пищевые добавки с калием или назначение калийсберегающих диуретиков также рекомендуются всем пациентам, принимающим дигоксин, имеющим диагностированное заболевание сердца, патологические изменения на ЭКГ, эктопию или аритмии, или пациентам, у которых развиваются эктопические нарушения ритма или аритмии на фоне приема диуретиков.
У большинства пациентов с сахарным диабетом прием тиазидных диуретиков не приводит к нарушению компенсации сахарного диабета. Редко диуретики провоцируют появление или ухудшают течение сахарного диабета 2-го типа у пациентов с метаболическим синдромом.
Наследственной предрасположенностью, возможно, объясняются некоторые случаи подагры вследствие диуретик-индуцированной гиперурикемии. Диуретик-индуцированная гиперурикемия без подагры не требует лечения или отмены диуретика.
Мочегонные средства могут незначительно повысить смертность у пациентов с сердечной недостаточностью без застойных явлений в легких, особенно у тех пациентов, которые также принимали ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов к ангиотензину II и не употребляли жидкости, по крайней мере 1400 мл (48 унций) в день. Повышенная смертность, вероятно, связана с диуретик-индуцированной гипонатриемией и гипотонией.
Пероральные диуретики при лечении АГ
Медикаментозное лечение
Выборочные побочные эффекты
Петлевые диуретики
Буметанид
Гиперкалиемия, гипонатриемия, гипомагниемия, обезвоживание, постуральная гипотензия, шум в ушах, потеря слуха
Этакриновая кислота
Фуросемид
Торасемид
Калийсберегающие диуретики
Амилорид
Гиперкалиемия (в основном у пациентов с почечной недостаточностью и у пациентов, получающих лечение ингибиторами ангиотензин-I-превращающего фермента, блокаторами рецепторов ангиотензина II и нестероидными противовоспалительными средствами), тошнота, расстройство желудочно-кишечного тракта, гинекомастия, нарушение менструального цикла (спиронолактон)
Эплеренон†
Спиронолактон†
Триамтерен
Тиазидные и тиазидоподобные диуретики (хлорталидон и индапамид)
Бендрофлуметиазид
Гипокалиемия (усиливающая интоксикацию сердечными гликозидами), гиперурикемия, нарушение толерантности к глюкозе, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, гиперкальциемия, нарушения сексуальной функции у мужчин, слабость, сыпь
Хлоротиазид
Хлорталидон
Гидрохлоротиазид
Гидрофлуметиазид
Индапамид
Метиклотиазид
* Большие дозы могут потребоваться пациентам с почечной недостаточностью.
† Основные классы Блокаторы рецепторов альдостерона.
Справочные материалы по диуретикам
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