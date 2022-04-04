Бредовое расстройство характеризуется упорными ложными убеждениями (иллюзиями), которые длятся как минимум 1 месяц без других психотических симптомов.

Бред отличается от ошибочного убеждения тем, что бредовое убеждение остается неизменным перед лицом ясных, разумных доказательств обратного. Это различие иногда бывает трудно провести когда убеждения являются более правдоподобными (например, когда супруг изменяет).

Бредовое расстройство отличается от шизофрении наличием бреда при отсутствии других симптомов психотического заболевания (например, галлюцинаций, дезорганизованной речи или поведения, негативных симптомов). Заблуждения могут быть:

Непричудливыми: включают ситуации, которые могут происходить в реальности, например: быть преследуемым, отравленным, инфицированным, любимым на расстоянии, обманутым супругом или возлюбленной(-ым).

Причудливыми: включают невероятные ситуации, такие как уверенность в том, что кто-то вынул их внутренние органы, не оставив шрамов.

В отличие от шизофрении, бредовое расстройство встречается относительно редко. Заболевание обычно носит инволютивный характер и проявляется в зрелом или пожилом возрасте. В отличие от шизофрении, психосоциальные контакты не страдают, и нарушения чаще всего прямо возникают из бредовых убеждений.

Когда бредовое расстройство встречается у пациентов пожилого возраста, его иногда называют парафренией. Оно может сочетаться с легкой деменцией. Врач должен отличать бредовые состояния от старческого сквернословия, возникающего из-за легкой деменции.

(См. также Основные сведения о шизофрении и связанных с ней расстройствах [Introduction to Schizophrenia and Related Disorders]).

Симптомы и признаки бредового расстройства Бредовое расстройство может развиваться на фоне параноидального расстройства личности. У таких людей чрезмерное недоверие и подозрительность к окружающим начинается в юношеском возрасте и сохраняется в течение всей жизни. К ранним симптомам относится чувство того, что окружающие пользуются больным, сомнения в искренности и надежности друзей, склонность видеть в обычных явлениях и предметах некие угрожающие, предостерегающие знаки, постоянное чувство обиды, готовность ответить на пренебрежительное отношение. Различают несколько типов бредовых расстройств: Эротомания: Пациенты считают, что другой человек влюблен в них. Больной старается всеми силами добиться встречи с объектом своего обожания, он может постоянно преследовать его, досаждать письмами и звонками. У больных с таким типом расстройства могут возникнуть проблемы с законом, обусловленные специфическим поведением.

Мания величия: Больной убежден в том, что он обладает поразительным талантом или совершил гениальное открытие.

Патологическая ревность: Больной уверен в неверности супруга/супруги, любимого человека. Это убеждение основано на ошибочных выводах, поддерживаемых сомнительными доказательствами. Они могут прибегать к физической расправе.

Мания преследования: Больные считают, что за ними постоянно следят, пытаются причинить вред или против них плетут заговоры. Они могут неоднократно пытаться добиться справедливости через суд и другие государственные органы, а также прибегнуть к насилию в качестве мести за воображаемое преследование.

Соматическое нарушение: Бред пациентов относится к их физическим функциям; например, пациент уверен в наличии физических недостатков, запаха или паразитов в своем организме. Поведение пациентов не кажется явно неестественным или странным, и, кроме возможных последствий своего бреда (например, социальной изоляции или стигматизации, семейных или профессиональных трудностей), пациенты не испытывают серьезных проблем в своей деятельности.

Диагностика бредового расстройства Клиническая оценка Диагноз во многом зависит от клинического обследования, выяснения подробных анамнестических данных и исключения других специфических расстройств, связанных с бредом (например, употребление психоактивными веществами, болезнь Альцгеймера, эпилепсия, обсессивно-компульсивное расстройство, делирий, другие расстройства шизофренического спектра). Очень важно адекватно оценить потенциальную опасность, особенно в какой степени пациенты готовы действовать в зависимости от своих заблуждений.

Прогноз при бредовом расстройстве Бредовые расстройства обычно не приводят к тяжелым нарушениям или изменениям личности, но бредовые опасения могут нарастать постепенно. Большинство пациентов могут оставаться на работе до тех пор, пока их работа не касается вещей, связанных с их иллюзиями.