Антисоциальное расстройство личности (АРЛ)

Пациенты с антисоциальным расстройством личности могут выражать свое пренебрежение к другим людям и закону, путем уничтожения имущества, воровства, притеснения других. Они могут обманывать, спекулировать или манипулировать людьми, чтобы заполучить желаемое (например, деньги, власть, секс). Они могут прикрываться вымышленным именем.

Эти пациенты импульсивны; они не планируют заранее и не учитывают последствия для своей безопасности или безопасности других. В итоге, они могут внезапно менять место работы, дома, или отношения. Они могут превышать скорость и управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что иногда приводит к авариям. Они могут потреблять чрезмерное количество алкоголя или принимать наркотические вещества.

Пациенты с антисоциальным расстройством личности социально и финансово безответственны. Они могут менять место работы, не планируя найти другое. Они могут не предпринимать попыток найти работу, несмотря на имеющиеся возможности. Они могут не платить по своим счетам, кредитам, алиментам.

Эти пациенты часто раздражаются и физически агрессивны; они могут начать драться или плохо обращаться со своим супругом или партнером. В сексуальных отношениях они могут проявлять безответственность и использовать своего партнера, не в состоянии хранить верность.

Раскаяние за совершенные действия отсутствует. Пациенты с антисоциальным расстройством личности могут рационализировать свои действия, обвиняя тех, кого они обидели (например, что они это заслужили) или утверждать, что такова жизнь (например, несправедливая). Они не испытывают угрызений совести и любой ценой делают то, что лучше для них самих.

У этих пациентов наблюдается недостаток эмпатии и равнодушие. Они могут пренебрегать чувствами и правами других, быть равнодушными к их страданиям.

Пациенты с антисоциальным расстройством личности могут быть очень самоуверенными или высокомерными. Они могут быть обаятельными, разговорчивыми, и мягкими на словах в попытках заполучить желаемое.