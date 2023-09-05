Антисоциальное расстройство личности (АРЛ)

Антисоциальное расстройство личности характеризуется постоянной тенденцией к игнорированию последствий и прав других людей. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение может включать в себя применение когнитивно-поведенческой терапии, нейролептиков и антидепрессантов.
(См. также Обзор расстройств личности (Overview of Personality Disorders)).
Люди с антисоциальным расстройством личности совершают неправомерные, мошеннические, эксплуатирующие, неосторожные действия с целью получения личной выгоды или удовольствия, не испытывая при этом чувства вины; они могут поступать следующим образом:
Оправдывать или рационализировать свое поведение (например, считать, что неудачник заслуживает поражения, "своя рубашка ближе к телу")
Обвинять жертву за глупость или беспомощность
Быть равнодушными к вредным и спекулятивным влияниям своих действий на других
На основе нескольких крупных эпидемиологических исследований, проведенных в США и Великобритании, оценки распространенности антисоциального расстройства личности в течение жизни колеблются от 2 до 5% (1, 2). Антисоциальное расстройство личности гораздо чаще встречается у мужчин, чем у женщин (3:1) (3), имеется сильный наследственный компонент. С возрастом распространенность его снижается (4), предположительно, со временем пациенты могут учиться корректировать свое неадекватное поведение.
Часто сопровождаются сопутствующими заболеваниями. Большинство пациентов также имеют зависимость от психоактивных веществ (около половины пациентов этой группы также подпадают под критерии антисоциального расстройства личности) (3). У пациентов с антисоциальным расстройством личности также часто наблюдается расстройство побуждений, аффективное расстройство, тревожное расстройство, патологическое влечение к азартным играм, синдром дефицита внимания с гиперактивностью или пограничное расстройство личности.
Общие справочные материалы
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Этиология антисоциального расстройства личности
Генетический фактор и влияние окружения (например, насилие в детстве) способствуют развитию антисоциального расстройства личности. Возможным механизмом является импульсивная, а не плановая агрессия, связанная с аномальным функционированием переносчика серотонина. Безразличие к боли других в раннем детстве может привести к антисоциальному поведению в позднем подростковом возрасте.
Антисоциальное расстройство личности встречается у родственников первой линии родства чаще, чем в общей популяции (1). Риск развития подобного нарушения увеличивается как у биологических, так и у усыновленных детей родителей с этим расстройством.
Если расстройство поведения сопровождается синдромом дефицита внимания или гиперактивностью и развивается в возрасте до 10 лет, риск развития антисоциального расстройства личности во взрослом возрасте возрастает (2). Риск развития расстройства поведения в антисоциальное расстройство личности может возрастать, если родители обижают ребенка, пренебрегают им, непоследовательны в дисциплине или методах воспитания (переходят от теплого и поддерживающего стиля, к холодному и критичному [3]).
Справочные материалы по этиологии
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Симптомы и признаки антисоциального расстройства личности
Пациенты с антисоциальным расстройством личности могут выражать свое пренебрежение к другим людям и закону, путем уничтожения имущества, воровства, притеснения других. Они могут обманывать, спекулировать или манипулировать людьми, чтобы заполучить желаемое (например, деньги, власть, секс). Они могут прикрываться вымышленным именем.
Эти пациенты импульсивны; они не планируют заранее и не учитывают последствия для своей безопасности или безопасности других. В итоге, они могут внезапно менять место работы, дома, или отношения. Они могут превышать скорость и управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что иногда приводит к авариям. Они могут потреблять чрезмерное количество алкоголя или принимать наркотические вещества.
Пациенты с антисоциальным расстройством личности социально и финансово безответственны. Они могут менять место работы, не планируя найти другое. Они могут не предпринимать попыток найти работу, несмотря на имеющиеся возможности. Они могут не платить по своим счетам, кредитам, алиментам.
Эти пациенты часто раздражаются и физически агрессивны; они могут начать драться или плохо обращаться со своим супругом или партнером. В сексуальных отношениях они могут проявлять безответственность и использовать своего партнера, не в состоянии хранить верность.
Раскаяние за совершенные действия отсутствует. Пациенты с антисоциальным расстройством личности могут рационализировать свои действия, обвиняя тех, кого они обидели (например, что они это заслужили) или утверждать, что такова жизнь (например, несправедливая). Они не испытывают угрызений совести и любой ценой делают то, что лучше для них самих.
У этих пациентов наблюдается недостаток эмпатии и равнодушие. Они могут пренебрегать чувствами и правами других, быть равнодушными к их страданиям.
Пациенты с антисоциальным расстройством личности могут быть очень самоуверенными или высокомерными. Они могут быть обаятельными, разговорчивыми, и мягкими на словах в попытках заполучить желаемое.
Диагностика антисоциального расстройства личности
Критерии Руководства по диагностике и статистике ментальных нарушений, 5-е изд., переработанное (DSM-5-TR)
Для постановки диагноза антисоциального расстройства личности у пациентов (1), необходимо присутствие
Постоянное пренебрежение правами других людей
Это пренебрежение определяется наличием 3 или более следующих признаков:
Игнорирование закона путем неоднократного совершения действий, являющихся основанием для ареста
Неоднократная ложь, использование вымышленных имен, обмана других для личной выгоды или удовольствия
Импульсивные поступки или отсутствие перспективного планирования
Легко раздражаются или впадают в агрессию, о чем свидетельствуют постоянные драки или угрозы другим
Безрассудное игнорирование своей безопасности или безопасности других
Систематическое совершение безответственных поступков, о чем свидетельствуют ситуации увольнения с работы без планирования найти другую или неоплата счетов
Отсутствует чувство раскаяния, о чем свидетельствует безразличие или рационализация плохого обращения с другими
Также, необходимо наличие данных о том, что расстройство поведения присутствует в возрасте до 15-ти лет. Диссоциальное расстройство личности диагностируется только у пациентов ≥ 18 лет.
Дифференциальная диагностика
Антисоциальное расстройство личности следует отличать от следующих:
Расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ: Может возникнуть сложность в дифференцировании является ли импульсивность и безответственность результатом злоупотребления психоактивных веществ или вследствие антисоциального расстройства личности. Диагностику проводят на основе анализа истории пациента, в том числе ранней истории, чтобы изучить периоды воздержания. Иногда антисоциальное расстройство личности можно легче определить во время лечения сопутствующей зависимости, но также антисоциальное расстройство может быть обнаружено и при наличии зависимости.
Расстройства поведения: Пациенты с расстройством поведения имеет похожую тенденцию к нарушению общественных норм и законов, но расстройство поведения должно присутствовать до возраста 15-ти лет.
Нарциссическое расстройство личности: Пациенты также склонны к эксплуатации и не способны к эмпатии, но они, как правило, не склонны к агрессии и лжи, как при антисоциальном расстройстве личности.
Пограничное расстройство личности: Пациенты также склонны к манипуляциям, но в основном, с целью получения поддержки, а не с целью получения желаемого (например, деньги, власть), как это происходит при антисоциальном расстройстве личности.
Справочные материалы по диагностике
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 748-752.
Лечение антисоциального расстройства личности
Ситуационное воздействие
Лекарственные препараты в отдельных случаях
Отсутствуют доказательства возможности долгосрочной положительной динамики в результате какого-либо лечения. Таким образом, целью лечения является достижение краткосрочных целей, таких как, избегание правовых последствий, а не личностные изменение пациента. Управление кризисными жизненными ситуациями (т.е. предоставление или отказ от того, чего пациенты хотят в зависимости от их поведения) может иметь ограниченную пользу (1). Сопутствующие заболевания (например, аффективные расстройства, расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ) следует лечить в соответствии с их предпочтительным подходом.
Агрессивные пациенты с выраженной импульсивностью и аффективной лабильностью хорошо реагируют на лекарственные препараты (например, литий, вальпроат [см. Медикаментозное лечение биполярных расстройств], селективные ингибиторы обратного захвата серотонина).
Справочные материалы по лечению
1. Gibbon S, Khalifa NR, Cheung NH-Y, et al: Psychological interventions for antisocial personality disorder. Cochrane Database Syst Rev 9(9):CD007668, 2020. doi: 10.1002/14651858.CD007668.pub3