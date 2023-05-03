Расстройство деперсонализации/дереализации

Симптомы расстройства деперсонализации/дереализации, как правило, носят эпизодический характер и их интенсивность колеблется. Эпизоды могут длиться всего нескольких часов или дней, а могут - несколько недель, месяцев или даже лет. Но у некоторых пациентов симптомы присутствуют постоянно с неизменной интенсивностью в течение многих лет или десятилетий.

Симптомы деперсонализации включают:

Чувство отстраненности от собственного тела, разума, чувств и/или ощущений

Пациенты чувствуют себя сторонними наблюдателями собственной жизни. Многие пациенты также утверждают, что ощущают некую нереальность своего существования или чувствуют себя роботом или автоматом (т.е., не контролируют то, что они делают или говорят). Они могут чувствовать эмоциональное и физическое оцепенение или чувствовать себя отрешенными, лишь с намеком на эмоции. Некоторые пациенты не могут распознать или описать свои эмоции (алекситимия). Они часто чувствуют отстраненность от собственной памяти, а их воспоминания нечетки.

Симптомы дереализации включают:

Чувство отстраненности от их окружения (например, от людей, предметов, от всего вообще), которое кажется пациентам нереальным

Пациенты могут чувствовать себя, как во сне или как в тумане, или же как будто стеклянная стена или завеса отделяет их от окружающей действительности. Мир кажется безжизненным, бесцветным или искусственным. Субъективное искажение мира широко распространено. Например, объекты могут представляться размытыми или необычно четкими, могут казаться плоскими или меньше/больше, чем они есть на самом деле. Звуки могут казаться громче или тише, чем на самом деле; может казаться, что время идет слишком медленно или слишком быстро.

Симптомы почти всегда причиняют дискомфорт, а в тяжелых случаях - очень мучительны. Это состояние часто сопровождается тревожностью и депрессией. Некоторые пациенты боятся, что у них необратимое повреждение мозга или что у них развился психоз. Другие одержимы мыслью о том, действительно ли они существуют, или же постоянно проверяют, являются ли их ощущения реальными. Тем не менее, пациенты всегда отдают себе отчет в том, что их ощущение нереальности не объективно и просто является следствием их особой манеры восприятия (т.е., пациенты сохраняют чувство реальности). Это осознание отличает деперсонализацию/дереализацию от психотического расстройства, при котором такое понимание всегда отсутствует.