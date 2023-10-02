skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Обзор аффективных расстройств (Overview of Mood Disorders)

Авторы:William Coryell, MD, University of Iowa Carver College of Medicine
Проверено/пересмотрено окт. 2023

Аффективные расстройства – это эмоциональные нарушения, проявляющиеся продолжительными периодами чрезмерной грусти, чрезмерно поднятого настроения, или их комбинации. Аффективные расстройства могут возникать у взрослых, подростков или детей (см. Депрессивные расстройства у детей и подростков и Биполярные расстройства у детей и подростков).

Расстройства настроения делятся на:

Тревожность и связанные с ней расстройства не классифицируются как аффективные расстройства, но часто предшествуют им или сопутствуют им.

Грусть и радость (эйфория) – это обычные чувства нашей повседневной жизни. Грусть – это обычный ответ на неудачу, разочарование и другие трудные жизненные ситуации. Радость – обычная реакция на успех, достижения и другие положительные жизненные ситуации.

Горе – это один из видов грусти, нормальная эмоциональная реакция на утрату. Тяжелая утрата – это эмоциональная реакция на смерть близкого человека. Тем не менее в некоторых случаях ответ на потерю является более стойким и инвалидизирующим и включает симптомы, которые частично совпадают с симптомами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и большого депрессивного расстройства и длятся в течение более 12 месяцев, тем самым отвечая критериям длительного расстройства горя (1).

Аффективное расстройство диагностируют, когда чувство печали или приподнятого настроения

  • Чрезмерно интенсивное и стойкое

  • Сопровождается другими симптомами аффективного расстройства, которые соответствуют критериям заболевания

  • Значительно ухудшает способность человека функционировать

В таких случаях чрезмерная грусть называется депрессией, а чрезмерная эйфория называется манией. Депрессивные расстройства характеризуются депрессией. Биполярные расстройства характеризуются чередованием депрессии и мании.

Суицид при аффективных расстройствах

Значительным риском у лиц с большим депрессивным расстройством является самоубийство. Пожизненный риск суицида у людей с депрессивным расстройством составляет 3–6% (2), в зависимости от степени тяжести депрессии. В следующих случаях риск может повышаться:

  • В начале лечения, когда психомоторная активность нормализуется, но настроение все еще снижено

  • Во время смешанных биполярных состояний

  • Во время значимых юбилейных дат

  • При тяжелой тревоге или психомоторном возбуждении

  • При злоупотреблении алкоголем и наркотиками

  • В течение недель или месяцев после попытки самоубийства, особенно с применением жесткого метода

Другие осложнения расстройств настроения

К другим осложнениям аффективных расстройств относятся:

Общие справочные материалы

  1. 1. Prigerson HG, Boelen PA, Xu J: Validation of the new DSM-5-TR criteria for prolonged grief disorder and the PG-13-Revised (PG-13-R) scale. World Psychiatry 20(1):96-106, 2021. doi: 10.1002/wps.20823

  2. 2. Nierenberg AA, Gray SM, Grandin LD: Mood disorders and suicide. J Clin Psychiatry 62 Suppl 25:27-30, 2001. PMID: 11765092

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.