Обзор аффективных расстройств (Overview of Mood Disorders)

Аффективные расстройства – это эмоциональные нарушения, проявляющиеся продолжительными периодами чрезмерной грусти, чрезмерно поднятого настроения, или их комбинации. Аффективные расстройства могут возникать у взрослых, подростков или детей (см. Депрессивные расстройства у детей и подростков и Биполярные расстройства у детей и подростков).
Расстройства настроения делятся на:
Тревожность и связанные с ней расстройства не классифицируются как аффективные расстройства, но часто предшествуют им или сопутствуют им.
Грусть и радость (эйфория) – это обычные чувства нашей повседневной жизни. Грусть – это обычный ответ на неудачу, разочарование и другие трудные жизненные ситуации. Радость – обычная реакция на успех, достижения и другие положительные жизненные ситуации.
Горе – это один из видов грусти, нормальная эмоциональная реакция на утрату. Тяжелая утрата – это эмоциональная реакция на смерть близкого человека. Тем не менее в некоторых случаях ответ на потерю является более стойким и инвалидизирующим и включает симптомы, которые частично совпадают с симптомами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и большого депрессивного расстройства и длятся в течение более 12 месяцев, тем самым отвечая критериям длительного расстройства горя (1).
Аффективное расстройство диагностируют, когда чувство печали или приподнятого настроения
Чрезмерно интенсивное и стойкое
Сопровождается другими симптомами аффективного расстройства, которые соответствуют критериям заболевания
Значительно ухудшает способность человека функционировать
В таких случаях чрезмерная грусть называется депрессией, а чрезмерная эйфория называется манией. Депрессивные расстройства характеризуются депрессией. Биполярные расстройства характеризуются чередованием депрессии и мании.
Суицид при аффективных расстройствах
Значительным риском у лиц с большим депрессивным расстройством является самоубийство. Пожизненный риск суицида у людей с депрессивным расстройством составляет 3–6% (2), в зависимости от степени тяжести депрессии. В следующих случаях риск может повышаться:
В начале лечения, когда психомоторная активность нормализуется, но настроение все еще снижено
Во время смешанных биполярных состояний
Во время значимых юбилейных дат
При тяжелой тревоге или психомоторном возбуждении
При злоупотреблении алкоголем и наркотиками
В течение недель или месяцев после попытки самоубийства, особенно с применением жесткого метода
Другие осложнения расстройств настроения
К другим осложнениям аффективных расстройств относятся:
Инвалидность в пределах от легкой степени до полной неспособности функционировать, поддерживать социальное взаимодействие и участвовать в повседневной деятельности
Нарушение потребления пищи
Тяжёлые тревожные расстройства
Общие справочные материалы
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