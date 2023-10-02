Обзор аффективных расстройств (Overview of Mood Disorders)

Аффективные расстройства – это эмоциональные нарушения, проявляющиеся продолжительными периодами чрезмерной грусти, чрезмерно поднятого настроения, или их комбинации. Аффективные расстройства могут возникать у взрослых, подростков или детей (см. Депрессивные расстройства у детей и подростков и Биполярные расстройства у детей и подростков).

Расстройства настроения делятся на:

Тревожность и связанные с ней расстройства не классифицируются как аффективные расстройства, но часто предшествуют им или сопутствуют им.

Грусть и радость (эйфория) – это обычные чувства нашей повседневной жизни. Грусть – это обычный ответ на неудачу, разочарование и другие трудные жизненные ситуации. Радость – обычная реакция на успех, достижения и другие положительные жизненные ситуации.

Горе – это один из видов грусти, нормальная эмоциональная реакция на утрату. Тяжелая утрата – это эмоциональная реакция на смерть близкого человека. Тем не менее в некоторых случаях ответ на потерю является более стойким и инвалидизирующим и включает симптомы, которые частично совпадают с симптомами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и большого депрессивного расстройства и длятся в течение более 12 месяцев, тем самым отвечая критериям длительного расстройства горя (1).

Аффективное расстройство диагностируют, когда чувство печали или приподнятого настроения

Чрезмерно интенсивное и стойкое

Сопровождается другими симптомами аффективного расстройства, которые соответствуют критериям заболевания

Значительно ухудшает способность человека функционировать

В таких случаях чрезмерная грусть называется депрессией, а чрезмерная эйфория называется манией. Депрессивные расстройства характеризуются депрессией. Биполярные расстройства характеризуются чередованием депрессии и мании.

Суицид при аффективных расстройствах Значительным риском у лиц с большим депрессивным расстройством является самоубийство. Пожизненный риск суицида у людей с депрессивным расстройством составляет 3–6% (2), в зависимости от степени тяжести депрессии. В следующих случаях риск может повышаться: В начале лечения, когда психомоторная активность нормализуется, но настроение все еще снижено

Во время смешанных биполярных состояний

Во время значимых юбилейных дат

При тяжелой тревоге или психомоторном возбуждении

При злоупотреблении алкоголем и наркотиками

В течение недель или месяцев после попытки самоубийства, особенно с применением жесткого метода

Другие осложнения расстройств настроения К другим осложнениям аффективных расстройств относятся: Инвалидность в пределах от легкой степени до полной неспособности функционировать, поддерживать социальное взаимодействие и участвовать в повседневной деятельности

Нарушение потребления пищи

Тяжёлые тревожные расстройства

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Другие расстройства, вызванные употреблением веществ