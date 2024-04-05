Сепсис и септический шок

Сбор анамнеза и физикальное обследование

Артериальное давление (АД), частота сердечных сокращений и мониторинг кислородного статуса

Общий анализ крови (ОАК) с лейкоцитарной формулой, уровень электролитов, креатинина и лактата

Показатели инвазивного центрального венозного давления (ЦВД), парциального давления кислорода в артериальной крови (PaO2) и насыщения кислородом центральной венозной крови (ScvO2)

Бактериологический посев крови, мочи и других потенциальных очагов инфекции, в том числе из ран у пациентов после операции

Когда у пациента с установленной инфекцией развиваются системные признаки воспаления или дисфункции органов, подозревают сепсис (1). Аналогичным образом, пациента с признаками системного воспаления неясной этиологии следует обследовать на наличие инфекции с помощью сбора анамнеза, объективного обследования и визуализации или лабораторного тестирования. Тесты включают анализ мочи и посев образцов мочи (особенно у пациентов с постоянными катетерами), крови и других потенциально инфицированных жидкостей организма. При тяжелом сепсисе уровни C-реактивного белка и прокальцитонина в крови часто повышены и могут облегчить постановку диагноза, но эти показатели не являются специфичными. Пациентам с подозрением на хирургическую или скрытую причину сепсиса может потребоваться УЗИ, (например, Экспресс-УЗИ при шоке и гипотензии [RUSH]), КТ или МРТ в зависимости от предполагаемого источника. Диагноз основывается прежде всего на клинических проявлениях.

Другие причины шока (например, гиповолемия, инфаркт миокарда [ИМ]) должны быть исключены с помощью анамнеза, объективного обследования, электрокардиограммы и измерения кардиологических биомаркеров в сыворотке крови при наличии клинических показаний. Даже в отсутствие инфаркта миокарда гипоперфузия, обусловленная сепсисом, может привести к появлению признаков ишемии на электрокардиограмме, включая неспецифические отклонения ST-T, инверсии зубца T, наджелудочковые и желудочковые аритмии.

Важно выявить дисфункцию органа как можно раньше. Для раннего выявления сепсиса был разработан ряд систем оценки, но шкала последовательной оценки органной недостаточности (шкала SOFA) и быстрая шкала SOFA (qSOFA) были проверены в отношении риска смертности и относительно просты в использовании. Шкала Quick SOFA (qSOFA) основывается на показателях артериального давления, частоте дыхания и на баллах по шкале комы Глазго и не требует ожидания лабораторных результатов.

Для пациентов с подозрением на инфекцию, которые не находятся в отделении интенсивной терапии (ОИТ), показатель qSOFA является лучшим предиктором смертности в стационаре, чем критерии SIRS и показатель SOFA. Для пациентов с подозрением на инфекцию, находящихся в отделении интенсивной терапии (ОИТ), шкала SOFA является более эффективным прогностическим показателем смертности в стационаре, чем критерии SIRS или шкала qSOFA (2).

Пациенты с ≥ 2 из следующих критериев соответствуют критериям SIRS и должны пройти дальнейшие клинические исследования:

Температура > 38° C или < 36° C

Частота сердечных сокращений > 90 ударов/минута

Частота дыхания > 20 вдохов в минуту или парциальное давление углекислого газа в артериальной крови (PaCO2) < 32 мм рт. ст.

Количество лейкоцитов > 12 000/мкл (12 × 109/л), < 4 000/мкл (4 × 109/л) или незрелых (палочкоядерных) нейтрофилов > 10%

Пациентам с ≥ 2 из следующих критериев qSOFA должны быть проведены дальнейшие клинические и лабораторные исследования:

Частота дыхания ≥ 22 вдохов/минута

Изменение мышления

Систолическое артериальное давление ≤ 100 мм рт. ст.

Оценка по шкале SOFA отличается большей надежностью, когда пациенты находятся в отделении интенсивной терапии, но эта шкала требует проведения лабораторных исследований (см. таблицу Шкала динамической оценки органной недостаточности). В клинической практике используются и другие системы оценок (3).

Таблица Шкала динамической оценки органной недостаточности (SOFA) Таблица

Контролируются общий анализ крови, газы артериальной крови (ГАК), рентгенография грудной клетки, электролиты сыворотки, АМК (азот мочевины крови), креатинин, парциальное давление углекислого газа (PCO2) и функция печени. Можно определить уровень лактата в сыворотке крови, ScvO2 или оба показателя, что поможет определить направление лечения. Количество лейкоцитов может снижаться (< 4000/мкл [< 4 × 109/л]) или увеличиваться (> 15 000/мкл [> 15 × 109/л]), а количество полиморфноядерных лейкоцитов может составлять до 20%. В ходе развития сепсиса количество лейкоцитов может колебаться в зависимости от тяжести сепсиса или шока, иммунологического статуса пациента и этиологии инфекции. Одновременное использование кортикостероидов может увеличить количество лейкоцитов и, таким образом, маскировать изменения в анализах, связанные с проявлениями болезни.

Гипервентиляция с дыхательным алкалозом (низкий PaCO2 и повышенный pH артериальной крови) появляются рано, частично как реакция компенсации лактацидемии. Уровень сывороточного бикарбоната обычно низкий, а уровни лактата в сыворотке и крови повышаются. Шок прогрессирует, метаболический ацидоз ухудшается, и снижается pH крови. Ранняя гипоксическая дыхательная недостаточность приводит к снижению соотношения PaO2/доля вдыхаемого кислорода (FIO2), а иногда и к явной гипоксемии с PaO2 < 70 мм рт. ст. Диффузные инфильтраты на рентгенограмме грудной клетки могут появляться вследствие развития острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Уровень мочевины и креатинина обычно прогрессивно возрастают в результате почечной недостаточности. Значения билирубина и трансаминазы могут повыситься, хотя клинически выраженная печеночная недостаточность редко встречается у пациентов с нормальными исходными функциональными пробами печени.

Измерения гемодинамики с помощью центрального венозного или легочного артериального катетера могут использоваться тогда, когда неясен тип шока или необходимо вливание больших объемов жидкости (например, > 4–5 литров сбалансированного раствора кристаллоидов в течение 6–8 часов).

Эхокардиография, проведенная у постели больного в отделении интенсивной терапии, является практичным и неинвазивным альтернативным методом контроля гемодинамики. При септическом шоке сердечный выброс увеличивается, а периферическое сосудистое сопротивление уменьшается, в то время как при других формах шока сердечный выброс, как правило, снижается, а периферическое сосудистое сопротивление увеличивается.

Показатели ЦВД и давления заклинивания в лёгочной артерии (ДЗЛА), вероятнее всего, будут в норме при септическом шоке, в отличие от гиповолемического, обструктивного или кардиогенного шока.

У большинства пациентов с тяжелым сепсисом развивается относительная недостаточность коры надпочечников (т.е., нормальный или немного повышенный исходный уровень кортизола, который не увеличивается в значительной степени в ответ на дальнейший стресс или экзогенный адренокортикотропный гормон [АКТГ]). Функция надпочечников может быть проверена путем измерения сывороточного кортизола в 8 часов утра, уровень < 5 мкг/дл (< 138 нмоль/л) считается неадекватным. При другом подходе уровень кортизола можно измерять до и после введения 250 мкг синтетического AКТГ; повышение уровня < 9 мкг/дл (< 248 нмоль/л) считают недостаточным.