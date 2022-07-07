Орофарингеальные воздуховоды представляют собой жесткие внутриротовые устройства, которые анатомически соответствуют форме языка и оттесняют его от задней стенки глотки, восстанавливая проходимость верхних дыхательных путей.

(См. также Контроль и восстановление проходимости дыхательных путей, Как выполнять приемы запрокидывания головы с подъёмом подбородка и выдвижения нижней челюсти, а также Как вставить назофарингеальный воздуховод).

Установка фарингеальных воздуховодов (как орофарингеальных, так и назофарингеальных) является составляющей комплекса мероприятий по предварительному восстановлению проходимости верхних дыхательных путей у пациентов с апноэ или тяжелой дыхательной недостаточностью, который также включает

Правильное положение пациента

Ручные приемы выведения нижней челюсти

Целью всех этих методов является устранение обструкции верхних дыхательных путей, вызванной расслабленным языком, лежащим на задней стенке глотки.

Показания к установке орофарингеального воздуховода Ротоглоточные воздуховоды показаны для пациентов без сознания в условиях Искусственной вентиляции легких мешком Амбу

Пациентам с обструкцией мягких тканей верхних дыхательных путей, которые дышат самостоятельно, но сильно заторможены и не имеют рвотного рефлекса

Противопоказания к постановке орофарингеального воздуховода Абсолютные противопоказания Пациент в сознании или имеет рвотный рефлекс Относительные противопоказания Вставка орофарингеальных воздуховодов может быть невозможна в следующих ситуациях: Травмы ротовой полости

Тризм (ограничение открытия рта, включая спазм жевательных мышц) В качестве альтернативного варианта воздуховод можно установить через носоглотку.

Осложнения при использовании орофарингеального воздуховода Обструкция дыхательных путей из-за неправильно подобранного размера или неправильно введенного орофарингеального воздуховода

Рвотные позывы и вероятность рвоты и аспирации

Оборудование для установка орофарингеального воздуховода Перчатки, маска и халат

Полотенца, простыни или специальные приспособления, необходимые для придания шее и голове положения для интубации

Различные размеры ротоглоточных воздуховодов

Аспирационный аппарат и канюля Янкувера; щипцы Магилла (если необходимо удалить легкодоступные инородные тела), чтобы при необходимости очистить глотку

Назогастральный зонд для отведения газов из полости желудка – при необходимости

Дополнительные факторы при установке орофарингеальных воздуховодов Орофарингеальные воздуховоды, используемые одновременно с назофарингеальными воздуховодами, могут улучшить оксигенацию и вентиляцию.

Соответствующая анатомия для орофарингеальных дыхательных путей Выравнивание наружного слухового прохода с яремной вырезкой грудины может помочь открыть верхние дыхательные пути и зафиксировать наилучшее положение для осмотра дыхательных путей, если необходима эндотрахеальная интубация.

Степень подъема головы, которая наилучшим образом выравнивает ухо и яремную вырезку грудины, варьируется (например, отсутствует у детей с большими затылками, увеличена у пациентов с ожирением).

Положение пациента при установки орофарингеального воздуховода Положение для интубации (позиция "принюхивания": голова согнута кпереди за счет сгибания в шейно-грудном отделе и разогнута кзади в атлантоокципитальном суставе) – только при отсутствии травмы шейного отдела позвоночника: Положите пациента на спину на носилки.

Выровняйте верхние дыхательные пути для оптимального прохождения воздуха, поместив пациента в правильное положение для интубации (положение "принюхивания"). При правильном положении "принюхивания" внешний слуховой проход находится в одной линии с яремной вырезкой грудины. Для достижения позиции "принюхивания" может потребоваться поместить под голову, шею или плечи свернутые полотенца или другие вещи, шея должна быть приведена к телу, а голова запрокинута. Пациентам с ожирением может потребоваться множество сложенных полотенец или специальное приспособление, чтобы приподнять плечи и шею на достаточную высоту. Детям обычно подкладывают мягкий валик под плечи, чтобы придать правильное положение увеличенному затылку. Если предполагается возможное повреждение шейного отдела позвоночника: Поместите пациента в горизонтальное положение на спине или на носилки с небольшим наклоном.

Избегайте перемещения шеи и используйте только маневр выдвижения челюсти или подъем подбородка без запрокидывания головы, чтобы вручную облегчить открытие верхних дыхательных путей. Положение головы и шеи для открытия дыхательных путей: положение человека, нюхающего утренний воздух

Пошаговое описание процедуры введения орофарингеального воздуховода При необходимости очистите ротоглотку от засоряющих выделений, рвотных масс или инородных предметов.

Определите подходящий размер ротоглоточного воздуховода. Удерживайте воздуховод возле щеки пациента с фланцем в углу рта. Конец воздуховода соответствующего размера должен доходить до угла нижней челюсти.

Затем начните вводить воздуховод в рот, развернув заостренный конец к небу (т.е., вогнутой стороной вверх).

При введении воздуховода будьте осторожны, чтобы не порезать губы и не защемить их между зубами и воздуховодом.

Поверните воздуховод на 180 градусов по мере продвижения в задней ротоглотке. Этот метод предотвращает выталкивание воздуховода языком назад во время введения и появление дальнейших препятствий.

При полной установке фланец устройства должен располагаться на губах пациента.

В качестве альтернативы при введении воздуховода концом, направленным ко дну полости рта (т.е., вогнутой стороной вниз) нужно использовать шпатель для придавливания языка. Использование шпателя не позволяет воздуховоду во время введения оттеснить язык назад. Установка орофарингеального во... Видео

Уход за пациентом с ротоглоточным воздуховодом При необходимости проводить пациенту искусственное дыхание.

Необходимо осуществлять контроль за пациентом, выявлять и устранять любые препятствия для правильной вентиляции и оксигенации.

Зафиксируйте орофарингеальный воздуховод, если он должен оставаться на месте (например, во время искусственной вентиляции легких после чрезротовой эндотрахеальной интубации).