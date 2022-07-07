Установка назофарингеального воздуховода

Назофарингеальные воздуховоды представляют собой гибкие трубки с одним расширяющимся концом (отсюда их синоним: назальные трубки) и скошенным другим концом, который вставляется через ноздри в глотку.

(См. также Восстановление и контроль проходимости дыхательных путей, Как выполнять прием запрокидывания головы с подъёмом подбородка и прием выдвижения нижней челюсти, а также Как вставить орофарингеальный воздуховод).

Установка фарингеальных воздуховодов (как назофаригальных так и орофарингеальных) является предварительным этапом контроля проходимости верхних дыхательных путей у пациентов с апноэ или тяжелой дыхательной недостаточностью, который также включает

Правильное положение пациента

Ручные приемы выведения нижней челюсти

Целью всех этих методов является устранение обструкции верхних дыхательных путей, вызванной расслабленным языком, лежащим на задней стенке глотки.

Показания к установке назофарингеального воздуховода Самопроизвольно дышащие пациенты с обструкцией мягких тканей верхних дыхательных путей

Иногда для дилатации и обезболивания носового прохода при подготовке к назотрахеальной интубации Назофарингеальные воздуховоды лучше переносятся чем орофарингеальные и более предпочтительны для пациентов с повышенным рвотным рефлексом. Назофарнгеальные воздуховоды могут использоваться в тех случаях, когда не могут быть использованы орофарингеальные, например при травмах полости рта или тризме (ограничение открывания рта, в том числе при спазме жевательных мышц). Искусственная вентиляция с помощью мешка Амбу может быть также проведена и через носоглоточные дыхательные пути.

Противопоказания к постановке назофарингеального воздуховода Абсолютные противопоказания: Подозрение на перелом решётчатой пластинки решётчатой кости (основание черепа) Cообщалось о проникновении назофарингеального воздуховода в свод черепа через поврежденную решетчатую пластинку, но эти случаи редки. Относительные противопоказания: Значительная травма носа

Осложнения при использовании назофарингеального воздуховода Осложнения включают: Носовое кровотечение

Рвоту и рвотные позывы у пациентов, находящихся в сознании

Синусит

Оборудование для установки назофарингеального воздуховода Перчатки, маска и халат

Полотенца, простыни или специальные приспособления, необходимые для придания шее и голове положения для интубации

Различные размеры носоглоточных дыхательных путей

Водорастворимый увлажнитель или гель с анестетиком

Аспиратор и канюля Янкувера; щипцы Магилла (если необходимо удалить легкодоступные инородные тела и у пациента нет рвотного рефлекса): при необходимости очистить глотку

Назогастральный зонд для отведения газов из полости желудка – при необходимости

Дополнительные факторы при установке назофарингеальных воздуховодов Для улучшения оксигенации и вентиляции могут быть использованы два воздуховода, по одному в каждой ноздре.

Ротоглоточные воздуховоды могут использоваться одновременно с носоглоточными дыхательными путями.

Носоглоточные дыхательные пути обычно могут использоваться даже при серьезных травмах челюстно-лицевой области.

Хотя иногда используются местные вазоконстрикторы и/или анестетики, доказательства того, что они уменьшают количество осложнений и боль отсутствуют.

Соответствующая анатомия назофарингеальных дыхательных путей Выравнивание наружного слухового прохода с яремной вырезкой грудины может помочь открыть верхние дыхательные пути и зафиксировать наилучшее положение для осмотра дыхательных путей, если необходима эндотрахеальная интубация.

Степень подъема головы, которая наилучшим образом выравнивает ухо и яремную вырезку грудины, варьируется (например, отсутствует у детей с большими затылками, увеличена у пациентов с ожирением).

Положение пациента при установке назофарингеального воздуховода Положение для интубации (позиция "принюхивания": голова согнута кпереди за счет сгибания в шейно-грудном отделе и разогнута кзади в атлантоокципитальном суставе) – только при отсутствии травмы шейного отдела позвоночника: Положите пациента на спину на носилки.

Выровняйте верхние дыхательные пути для оптимального прохождения воздуха, поместив пациента в правильное положение для интубации (положение "принюхивания"). При правильном положении "принюхивания" внешний слуховой проход находится в одной линии с яремной вырезкой грудины. Для достижения позиции "принюхивания" может потребоваться поместить под голову, шею или плечи свернутые полотенца или другие вещи, шея должна быть приведена к телу, а голова запрокинута. Пациентам с ожирением может потребоваться множество сложенных полотенец или специальное приспособление, чтобы приподнять плечи и шею на достаточную высоту. Детям обычно подкладывают мягкий валик под плечи, чтобы придать правильное положение увеличенному затылку. Положение головы и шеи для открытия дыхательных путей: положение человека, нюхающего утренний воздух Если предполагается возможное повреждение шейного отдела позвоночника: Поместите пациента в горизонтальное положение на спине или на носилки с небольшим наклоном.

Избегайте перемещения шеи и используйте только маневр выдвижения челюсти или подъем подбородка без запрокидывания головы, чтобы вручную облегчить открытие верхних дыхательных путей.

Пошаговое описание процедуры введения назофарингеального воздуховода При необходимости очистите ротоглотку от засоряющих выделений, рвотных масс или инородных предметов.

Определите соответствующий размер дыхательных путей. Правильный размер воздуховодов со стороны лица равен расстоянию от кончика носа до козелка уха. Измерьте длину дыхательных путей, чтобы быть уверенным, что это не будет причиной обструкции.

Откройте ноздри для улучшения проходимости носового канала. Осмотрите обе ноздри, чтобы определить, на какой стороне ноздря шире.

Носоглоточные воздуховоды смазываются водорастворимой смазкой или анестезирующим гелем, например таким как лидокаиновый.

Воздуховоды следует вставлять в заднем направлении (не к голове) параллельно дну носовой полости, при этом скос кончика должен быть обращен к носовой перегородке (т.е., заостренный конец обращен к латеральной стенке, а открытый конец воздуховода обращен к носовой перегородке). Осторожно надавливая нужно провести воздуховод через носовую полость под нижнюю носовую раковину.

Если вы ощущаете сопротивление, попробуйте слегка повернуть дыхательные пути и попытаться продвинуться дальше. Если воздуховод все еще не проходит, попробуйте ввести его через другую ноздрю.

Продвигайте воздуховод в обратном направлении, пока край не достигнет носового отверстия. Установка назофарингеального в... Видео

Дальнейший уход за пациентом после установки носоглоточного воздуховода При необходимости проводить пациенту искусственное дыхание. Следует использовать прием запрокидывания головы с подъёмом подбородка или прием выдвижения нижней челюсти, по мере необходимости поднимать язык и не допускать, чтоб он препятствовал назофарингеальным воздуховодам.

Необходимо осуществлять контроль за пациентом, выявлять и устранять любые препятствия для правильной вентиляции и оксигенации.

Предупреждения и распространенные ошибки при использовании назофарингеального воздуховода Минимизируйте риск носового кровотечения, убедившись, что заостренный конец скоса не повреждает носовую перегородку; отверстие должно быть направлено к перегородке, а заостренный конец должен быть сбоку.