Как делать прием с запрокидыванием головы с подъёмом подбородка и прием выдвижения нижней челюсти

Часть прединтубационных и неотложных дыхательных процедур, приём запрокидывания головы с подъёмом подбородка и приём выдвижения нижней челюсти являются 2 неинвазивными, мануальными вмешательствами, которые помогают восстановить проходимость верхних дыхательных путей, в случаях когда язык перекрывает голосовую щель, что обычно происходит у пациентов с приглушением или полным отсутствием сознания.

(См. также Остановка дыхания (Respiratory Arrest) а также Восстановление и контроль проходимости дыхательных путей (Airway Establishment and Control)).

Эти методы требуют активного постоянного участия реаниматора и являются неотъемлемой частью ИВЛ с помощью мешка Амбу.

Укладка пациента в правильное положение "принюхивания", когда это возможно, является необходимой для этих мануальных методов, а также для инвазивных вмешательств на дыхательных путях (т.е., постановке надгортанных и трахеальных воздуховодов).

Дополнительно к этим методам должны использоваться ротоглоточные или носоглоточные воздуховоды.

Дополнительное использование постоянного положительного давления в дыхательных путях может помочь возобновить проходимость дыхательных путей, когда применение одних только мануальных методов оказывается недостаточно эффективным.

Показания Лечение при подозрении на обструкцию верхних дыхательных путей у пациентов с приглушением или полным отсутствием сознания.

Часть первичного неотложного лечения апноэ или угрожающей остановки дыхания

Улучшение проходимости дыхательных путей при ИВЛ с помощью мешка Амбу, а иногда и при самостоятельном дыхании

Подтвержденный синдром апноэ

Противопоказания Абсолютные противопоказания Не существует медицинских противопоказаний для искусственного дыхания, однако пациент может иметь юридические противопоказания (законное распоряжение об отказе от реанимации или специфические предварительные медицинские указания). Относительные противопоказания Подозреваемое или уже диагностированное повреждение шейного отдела позвоночника Пациенту с подозрением на травму шейного отдела позвоночника противопоказаны разгибание головы или другие движения в шеи, однако поддержание проходимости и вентиляции дыхательных путей является более приоритетным. При подозрении на травму шейного отдела позвоночника предпочтительно использовать приём с выдвижением нижней челюсти, при котором шея удерживается в нейтральном положении, а не приём запрокидывания головы с подъёмом подбородка.

Осложнения Осложнения редки и включают Травма спинного мозга, если шейный отдел позвоночника имеет нестабильную травму костей или связок

Усугубление повреждения нижней челюсти

Оборудование Перчатки, маска, халат (то есть универсальные меры предосторожности)

Полотенца, простыни или коммерческие устройства (подголовники) для поднятия шеи и головы в оптимальное положение

Аспиратор и канюля Янкувера; щипцы Магилла (если необходимо удалить легкодоступные инородные тела и у пациента нет рвотного рефлекса): при необходимости очистить глотку

Дополнительные факторы Для очистки верхних дыхательных путей при необходимости следует использовать отсасывание.

Сопутствующая анатомия Выравнивание наружного слухового прохода с яремной вырезкой грудины может помочь открыть верхние дыхательные пути и зафиксировать наилучшее положение для осмотра дыхательных путей, если необходима эндотрахеальная интубация.

Степень подъема головы, которая наилучшим образом выравнивает ухо и яремную вырезку грудины, варьируется (например, отсутствует у детей с большими затылками, увеличена у пациентов с ожирением).

Положение пациента при проведении процедуры Положение для интубации (позиция человека, нюхающего утренний воздух) – только при отсутствии травмы шейного отдела позвоночника Положите пациента на спину на носилки.

Выровняйте верхние дыхательные пути для оптимального прохождения воздуха, поместив пациента в правильное положение для интубации (положение "принюхивания"). При правильном положении "принюхивания" внешний слуховой проход находится в одной линии с яремной вырезкой грудины. Для достижения позиции "принюхивания" может потребоваться поместить под голову, шею или плечи свернутые полотенца или другие вещи, шея должна быть приведена к телу, а голова запрокинута. Пациентам с ожирением может потребоваться множество сложенных полотенец или специальное приспособление, чтобы приподнять плечи и шею на достаточную высоту. Детям обычно подкладывают мягкий валик под плечи, чтобы придать правильное положение увеличенному затылку. Положение головы и шеи для открытия дыхательных путей: положение человека, нюхающего утренний воздух Если предполагается возможное повреждение шейного отдела позвоночника Поместите пациента в горизонтальное положение на спине или на носилки с небольшим наклоном.

Не следует двигать шею, сначала необходимо выполнить прием выдвижения челюсти (для открытия дыхательных путей сначала нужно приподнять подбородок, а затем откинуть голову назад).

Пошаговое описание методики Тройной прием Сафара Наклоните голову пациента назад, надавив на лоб.

Поместите кончики указательного и среднего пальцев под подбородок и подтяните нижнюю челюсть (не мягкие ткани). Это поможет отодвинуть язык от задней стенки глотки и улучшить проходимость дыхательных путей. Убедитесь, что подтягиваете именно костную часть нижней челюсти, а не только мягкие ткани. Давление на мягкие ткани шеи может блокировать дыхательные пути. Маневр выведения нижней челюсти Встаньте у головы пациента и положите ладони на виски пациента, а пальцы разместите под ветвями нижней челюсти.

Больным с возможной травмой шейного отдела позвоночника избегайте разгибания шеи.

Подтягивайте нижнюю челюсть пальцами вверх, как минимум до тех пор, пока нижние резцы не будут выше верхних резцов. Это движение поднимает язык вместе с нижней челюстью, тем самым облегчая проход в верхние дыхательные пути. Следует убедиться, что подтягивается именно костная часть нижней челюсти, а не только мягкие ткани. Давление на мягкие ткани шеи может блокировать дыхательные пути. Маневр выведения нижней челюсти Как исправить патологический н... Видео

Курс реабилитации Проводите данные мероприятия так долго, как это необходимо.