Пневмокониоз рабочих угольной промышленности

Пневмокониоз работников угольной промышленности развивается в результате вдыхания пыли, образующейся при бурении, взрывных работах или дроблении угля, а также при использовании оборудования и процессов, используемых для его извлечения. Воздействия при добыче угля неоднородны, что способствует развитию широкого спектра заболеваний у шахтеров. Клинические проявления пневмокониоза работников угольной промышленности варьируют от минимальных симптомов до прогрессирующего фиброза с нарушением функции легких. У шахтеров распространены хроническая обструктивная болезнь легких и бронхит. Диагностика основывается на анамнезе, результатах рентгенографии органов грудной клетки и результатах исследования функции легких. Лечение в основном симптоматическое.

(См. также Обзор экологических и профессиональных заболеваний легких).

Пневмокониоз угольщиков – это узловое интерстициальное заболевание легких, возникающее в результате воздействия угольной пыли. Пневмокониоз работников угольной промышленности может презентировать как

Простой пневмонокониоз

Осложненный пневмонокониоз, также известный как прогрессирующий массивный фиброз

Простой пневмокониоз угольщиков характеризуется преобладанием небольших округлых узловатых помутнений в верхней доле и обычно не сопровождается симптомами или легочной дисфункцией.

При осложненном пневмокониозе работников угольной промышленности или прогрессирующем массивном фиброзе узелки сливаются с образованием больших паренхиматозных образований, как правило, в верхних задних легочных полях, а симптомы выраженные.

После принятия в 1969 году Закона о здоровье и безопасности на угольных шахтах в Соединенных Штатах наблюдалось снижение заболеваемости пневмокониозом у рабочих угольной промышленности. Тем не менее, с конца 1990-х годов произошел всплеск пневмокониоза угольщиков, особенно тяжелой прогрессирующей формы заболевания (1). Эта повторная вспышка заболевания, скорее всего, связана с большим воздействием диоксида кремния (1). Возможные объяснения увеличения воздействия диоксида кремния включают пренебрежение правилами охраны труда и техники безопасности, более высокое содержание диоксида кремния в пыли при добыче угля, менее доступные угольные пласты, требующие прорезания большего количества горной породы, и изменения в методах работы, например, использование мощного оборудования, которое может производить больше пыли, содержащей мелкие частицы.

Общие справочные материалы 1. Cohen RA, Rose CS, Go LHT, et al. Pathology and Mineralogy Demonstrate Respirable Crystalline Silica Is a Major Cause of Severe Pneumoconiosis in U.S. Coal Miners. Ann Am Thorac Soc 2022; 19(9), 1469-1478. doi:10.1513/AnnalsATS.202109-1064OC

Этиология пневмокониоза у рабочих угольной промышленности Пневмокониоз работников угольной промышленности возникает в результате хронического вдыхания пыли угольных шахт, обычно в течение ≥ 10 лет. Кумулятивное воздействие пыли является наиболее важным фактором риска развития пневмокониоза у угольных рабочих. Важным фактором риска прогрессирования заболевания является также количество вдыхаемого кристаллического диоксида кремния в угольной пыли. Шахтеры, работающие в подземных шахтах, ближе к месту добычи, а также те, кто занимается резкой или бурением горных пород, подвержены большему риску развития пневмокониоза угольщиков.

Патофизиология пневмокониоза рабочих угольной промышленности Угольная пыль помимо других компонентов содержит различные количества диоксида кремния. При пневмокониозе угольщиков альвеолярные макрофаги захватывают частицы угольной пыли, что приводит к гибели клеток и активации сигнальных путей развития воспаления и фиброза. Эффекторные клетки способствуют развитию воспаления и фиброза вокруг частиц угольной пыли, что приводит к образованию угольных макул и узелков, которые могут быть окружены эмфизематозной деструкцией альвеол. Узелки могут сливаться в более крупные очаги, что характерно для прогрессирующего массивного фиброза. Риск прогрессирующего массивного фиброза повышается при более длительном контакте с диоксидом кремния Прогрессирующий массивный фиброз может развиться и продолжать прогрессировать даже после прекращения воздействия угольной пыли (1). Справочные материалы по патофизиологии 1. Hall NB, Blackley DJ, Markle T, et al. Postexposure progression of pneumoconiosis among former Appalachian coal miners. Am J Ind Med 2022; 65(12), 953-958. doi:10.1002/ajim.23431

Симптомы и признаки пневмокониоза работников угольной промышленности Клиническая картина пневмокониоза угольщиков варьирует от ограниченного пневмокониоза до прогрессирующего массивного фиброза. Симптомы обычно включают одышку, кашель и секрецию мокроты. Начало заболевания обычно незаметное, а болезнь может прогрессировать даже после прекращения воздействия патологического агента. Прогрессирующий массивный фиброз может развиваться до терминальной стадии заболевания легких. Осложнения Угольная пыль может вызвать не связанную с курением хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Обструктивная болезнь легких встречается у шахтеров даже при отсутствии пневмокониоза угольщиков. Также встречается хронический бронхит с кашлем и выделением мокроты. Снижение функции легких усиливается по мере увеличения кумулятивного воздействия пыли. Работники угольной промышленности также подвержены большему риску развития ревматоидного артрита. Ревматоидный артрит может развиться как до, так и после манифестации заболевания легких. Ревматоидный артрит может иметь несколько легочных проявлений, в том числе развитие ревматоидных узелков (так называемый ревматоидный пневмокониоз или синдром Каплана). С клинической точки зрения важно отличать ревматоидные узелки от раковой опухоли и инфекции. Риск развития рака легких повышен у рабочих, подвергшихся воздействию угольной пыли. Горнодобывающая среда содержит множество факторов, способствующих возникновению рака легких, включая диоксид кремния и выхлопные газы дизельных двигателей. Поскольку угольная пыль содержит различное количество диоксида кремния, риск развития туберкулеза при пневмокониозе угольщиков повышается.

Диагностика пневмокониоза рабочих угольной промышленности Наличие в анамнезе работы, связанной с добычей угля

КТ или рентгенография органов грудной клетки Диагноз пневмокониоза угольщиков ставится на основании данных анамнеза о воздействии на пациента добычи угля и результатов рентгенографии или КТ органов грудной клетки, соответствующих пневмокониозу угольщиков, независимо от того, есть ли у пациента симптомы или нет. У пациентов с простым пневмокониозом на КТ или рентгенография органов грудной клетки выявляются диффузные небольшие округлые затемнения или узелки. Для обнаружения сросшихся узлов, эмфиземы, рака и раннего выявления прогрессирующего массивного фиброза КТ грудной клетки более чувствительна и специфична, чем рентгенография. Пневмокониоз Изображение STEVE ALLEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY Исследования функции легких могут выявить обструктивные, рестриктивные и смешанные патологии. Ухудшение диффузионной способности монооксида углерода (ДСЛ-CO) является распространенным явлением. Изменения могут наблюдаться даже при отсутствии рентгенографических данных (1). Справочные материалы по диагностике 1. Go LHT, Almberg KS, Rose CS, et al. Prevalence and severity of abnormal lung function among US former coal miners with and without radiographic coal workers' pneumoconiosis. Occup Environ Med 2022; 79(8), 527-532. doi:10.1136/oemed-2021-107872

Лечение пневмокониоза рабочих угольной промышленности Снижение дальнейшего воздействия угольной пыли

Поддерживающая терапия Рабочих с более запущенным пневмокониозом угольщиков, особенно с прогрессирующим массивным фиброзом, следует ограничить от дальнейшего воздействия пыли. На ранних стадиях и при легкой форме заболевания должны учитываться последствия потери работы при рассмотрении вопроса об отстранении пациента от участия в добыче угля. Лечение направлено на клинические проявления пневмокониоза угольщиков. При раннем и бессимптомном пневмокониозе угольщиков лечение не показано. Для работников с обструктивными заболеваниями легких может быть полезно лечение ХОБЛ. Пациентам с легочной гипертензией и/или гипоксемией назначают дополнительный кислород. Легочная реабилитация показана при тяжелом течении заболевания, нарушающем повседневную активность. У пациентов с прогрессирующей дыхательной недостаточностью может быть рассмотрена трансплантация легких. Прогрессирование заболевания происходит даже после прекращения воздействия угольной пыли, поэтому наблюдение за здоровьем бывших шахтеров необходимо продолжать. Медицинское наблюдение может выявить новые или прогрессирующие рентгенологические проявления, развивающиеся после прекращения воздействия угольной пыли. Всем работникам, подвергающимся воздействию угольной пыли, рекомендуется отказаться от курения и пройти обследование на туберкулез. Пациенты с пневмокониозом угольщиков должны постоянно делать рекомендованные прививки, в том числе против пневмококков, COVID и гриппа.

Профилактика пневмокониоза среди рабочих угольной промышленности Профилактические мероприятия начинаются с устранения или уменьшения воздействия угольной пыли. Наиболее эффективным способом первичной профилактики является применение технических средств контроля для ограничения количества вдыхаемой рудничной пыли. Несмотря на существующие долгое время нормативы, такие нежелательные воздействия продолжают встречаться в горнодобывающей промышленности, что приводит к персистенции заболевания, включая тяжелые формы. Респираторные маски обеспечивают лишь ограниченную защиту и должны использоваться в сочетании с комплексной программой контроля воздействия Медицинское наблюдение за шахтерами может помочь выявить заболевание на более ранних стадиях.

Основные положения Систематическое вдыхание угольной пыли (которая также содержит различное количество диоксида кремния) является причиной развития пневмокониоза угольщиков и ХОБЛ, которые могут прогрессировать до терминальной стадии заболевания легких.

Диагноз ставится на основании данных о воздействии угольной пыли в анамнезе, результатах визуализационных исследований органов грудной клетки и результатах проведения функциональных тестов легких.

Лечение носит поддерживающий характер, включая уменьшение дальнейшего воздействия пыли.

Диспансеризация работников угольной промышленности позволяет проводить раннюю диагностику и принимать профилактические меры, включая снижение уровня воздействия угольной пыли, отказ от курения, обследование на туберкулез и плановые прививки.