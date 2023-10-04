(См. также Обзор экологических и профессиональных заболеваний легких).

В промышленно развитых странах люди проводят > 90% своей жизни (около 22 часов в день) в помещении. Симптомы и заболевания, связанные с внутренней средой, широко распространены и могут существенно повлиять на здоровье. Важно, чтобы врачи распознавали, когда симптомы связаны с условиями среды внутри помещений, чтобы, в случаях, где это возможно, можно было уменьшить или устранить негативное воздействие.

Болезни, связанные с особенностями зданий, представляют собой гетерогенную группу заболеваний, связанных с конкретным зданием или внутренней средой. В некоторых случаях можно идентифицировать причинный фактор, но часто определить его невозможно, поскольку симптомы и заболевание редко вызываются однократным воздействием. Большинство заболеваний, связанных со зданиями, связаны с более чем одним типом воздействия в сочетании с недостаточной вентиляцией.

Вентиляция обеспечивает обмен воздуха внутри помещения с наружным воздухом для создания комфортной среды. Плохая вентиляция может привести к накоплению в помещении загрязняющих веществ, таких как пыль, плесень, аллергены, сигаретный дым (пассивное курение), чистящие средства, парфюмерия, летучие органические соединения и другие химические вещества. Загрязнение воздуха снаружи, инфекционные агенты и биоаэрозоли также могут способствовать заражению внутри помещений.

Помимо проблем, связанных с вентиляцией, важными факторами являются температура и влажность. Прохлада и чрезмерная влажность в помещении, например, в результате протечек и наводнений, способствуют росту плесени и других микробных агентов, которые являются одними из наиболее распространенных источников симптомов и заболеваний, связанных со зданиями.

Специфические заболевания, связанные со зданиями Специфические заболевания, связанные со зданиями, связаны с конкретным зданием или внутренней средой и соответствуют диагностическим критериям состояния. Эти заболевания могут варьировать по тяжести и остроте. К ним относятся: Ринит

Профессиональная бронхиальная астма

Дерматит

конъюнктивит

Гиперчувствительный пневмонит

Инфекция, вызванная Legionella

Неспецифические проявления синдрома закрытых помещений Симптомы, связанные со зданиями, — это симптомы, которые возникают в связи с определенной средой внутри помещения, но их нелегко отнести к одной определенной болезни. Термин "синдром вредного помещения" использовался для обозначения заболеваний, которые развиваются у лиц, находящихся вместе в закрытом помещении, но в настоящее время этот термин заменяется термином "синдромом закрытых помещений". К частым симптомам, связанным со зданием, относятся: Зуд, раздражение, сухость глаз, слезотечение

Ринорея или заложенность носа

Боль или неприятные ощущения в горле

Кашель и скованность в грудной клетке

Сухость и зуд кожи или необъяснимая сыпь

Головная боль, вялость или нарушение концентрации внимания Вышеуказанные симптомы должны побудить задуматься о возможности воздействия окружающей среды в помещении.

Диагностика заболеваний, связанных с экологическими условиями внутри здания Оценка факторов со стороны пациента

Оценка рабочего места Оценка состояния пациента Диагноз заболеваний, связанных со зданиями, основывается на данных об экспозиции и клинических данных (включая начало симптомов, сроки и прогрессирование заболевания). Необходимо документировать увеличение использования лекарств, посещения врача и больничные. Симптомы, которые по времени связаны с пребыванием в конкретном здании или среде и которые улучшаются, когда пациент находится вдали от этой среды, являются важной подсказкой, на которую следует обращать внимание. Как и в любом другом клиническом случае, следует исключить специфические заболевания, такие как астма или гиперчувствительный пневмонит. Дальнейшее обследование должно основываться на симптомах. Например, легочные функциональные пробы могут быть информативными у пациентов, подвергшихся воздействию, когда они имеют симптомы. Оценка воздействия включает описание работы и других сред, которые часто посещает пациент, включая размер помещения, количество работников, вентиляцию, рабочие задачи и потенциальные источники воздействия, такие как пыль, химикаты, газы, чистящие средства, плесень, и другие микробные агенты. Пациента следует расспросить о любых изменениях на рабочем месте или в рабочих процессах, которые могут совпадать во времени с началом появления или обострения симптомов. Подобные симптомы у других жильцов здания, хотя и не всегда присутствуют, могут быть ключом к заболеванию, связанному со зданиями. Здания, которые обычно могут вызывать подобные нарушения, включают офисы, школы, рестораны, развлекательные заведения и медицинские учреждения. Недавние ремонтные работы, переоборудование или строительство должны быть задокументированы и оценены как потенциальный источник воздействия. Оценка рабочего места Оценка рабочего места может быть полезна для выявления факторов, способствующих возникновению заболеваний или симптомов, связанных со зданиями. Оценка рабочего места помогает выявить потенциальные вредные факторы воздействия, такие как попадание воды, плесень, пыль, запахи и экстремальные температуры, а также получить представление об общем качестве окружающей среды в помещении, включая вентиляцию и приток свежего воздуха. Источниками информации о внутренней среде являются работодатель, предыдущие оценки рабочего места, паспорта безопасности, предыдущие отчеты о мониторинге окружающей среды и представители профсоюза. Обширный отбор образцов с поверхности и воздуха, например, на наличие плесени, как правило, не требуется и зачастую является дорогостоящим. Большинство заболеваний, связанных со зданиями, связаны с более чем одним воздействием в сочетании с недостаточной вентиляцией.