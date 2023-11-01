Прежде всего необходимо установить наличие и выраженность дыхательной недостаточности путем оценки витальных показателей (в т. ч. с помощью пульсоксиметрии) и быстро провести осмотр. К симптомам тяжелой дыхательной недостаточности относятся цианоз, угнетение сознания, низкая сатурация кислородом (например, < 90%), чувство нехватки воздуха, участие в акте дыхания дополнительных мышц и затрудненная речь. Дети с эпиглоттитом сидят, упираясь руками в ноги и наклонившись вперед; отмечается переразгибание шеи, нижняя челюсть выдвинута вперед, рот открыт. Дыхательная недостаточность средней степени тяжести проявляется тахипноэ, участием дополнительных мышц в акте дыхания, западением межреберных промежутков. При тяжелой дыхательной недостаточности обследование следует приостановить до тех пор, пока не будет готово все необходимое для оказания экстренной помощи.

Осмотр полости рта и глотки у пациента с эпиглоттитом может вызвать беспокойство (особенно у ребенка), что ведет к функциональной обструкции дыхательных путей. Таким образом, при подозрении на эпиглоттит в ротовую полость нельзя вводить языкодержатель или другие инструменты. Если данные, указывающие на эпиглоттит, немногочисленны, а пациенты ведут себя спокойно, можно использовать визуализирующие методы исследования. Всех остальных пациентов направляют в операционную для выполнения прямой ларингоскопии, которую проводит врач-отоларинголог под наркозом.

При стабильном состоянии и отсутствии данных за эпиглоттит выполняют осмотр полости рта на предмет скопления выделений, гипертрофии миндалин, индурации, эритемы и инородного тела. Пальпацию шеи проводят на предмет объемных образований и девиации трахеи. Для определения локализации стридора проводят аускультацию носа, ротоглотки, шеи и грудной полости. У детей следует обратить внимание на врожденные пороки черепа, проходимость ноздрей и кожные проявления.