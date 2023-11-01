Обследование проводится для исключения других заболеваний (рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ, пульсоксиметрия)

Синдром гипервентиляции – диагноз исключения; проблема состоит в разумном использовании методов обследования для дифференциальной диагностики.

Базовое исследование включает

Пульсоксиметрию

Рентгенография грудной клетки

ЭКГ

По данным пульсоксиметрии, сатурация кислородом при синдроме гипервентиляции составляет приблизительно или ровно 100%. Рентгенография грудной клетки без патологии. ЭКГ выполняется с целью выявления ишемии миокарда, хотя сам синдром гипервентиляции может вызвать депрессию сегмента ST, инверсию зубца Т и удлинение интервала QТ.

Исследование газового состава артериальной крови (ГАК) необходимо в том случае, если подозреваются другие причины гипервентиляции, например метаболический ацидоз.

Иногда гипервентиляционный синдром невозможно дифференцировать с острой тромбоэмболией легочной артерии; в этом случае может быть необходимо провести обследование на наличие легочной эмболии (например, определить уровень D-димера, выполнить вентиляционно-перфузионную сцинтиграфию, КТ-ангиографию).