Синдром гипервентиляции – это одышка и тахипноэ, обусловленные тревогой, которые часто сопровождаются системными проявлениями. Может быть острым или хроническим Диагноз ставится на основании исключения иных причин. Лечение носит поддерживающий характер.
Синдром гипервентиляции чаще встречается у молодых женщин, но может иметь место как у мужчин, так и у женщин любого возраста. Иногда его развитие провоцируется эмоциональным напряжением. Синдром гипервентиляции отделяют от панического расстройства, хотя эти два состояния могут накладываться; примерно у половины пациентов с паническими расстройствами наблюдается синдром гипервентиляции, а у 25-50% пациентов с синдромом гипервентиляции наблюдаются панические расстройства (1).
Справочные материалы
1. Cowley DS, Roy-Byrne PP. Hyperventilation and panic disorder. Am J Med 1987;83(5):929-937. doi:10.1016/0002-9343(87)90654-1
Симптомы и признаки синдрома гипервентиляции
Пациенты с синдромом гипервентиляции жалуются на одышку, иногда настолько тяжелую, что возникает ощущение асфиксии. Она может сопровождаться ажитацией и ощущением ужаса или соматическими симптомами (боль в груди, парестезии (периферические и периоральные), периферическая тетания (скованность пальцев и рук), предобморочное состояние, обморок, или сочетание этих симптомов). Тетания является следствием того, что дыхательный алкалоз вызывает как гипофосфатемию, так и гипокальциемию. При обследовании пациенты могут быть встревожены и/или иметь учащенное дыхание; обследование легкого не выявляет патологических изменений.
Диагностика синдрома гипервентиляции
Обследование проводится для исключения других заболеваний (рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ, пульсоксиметрия)
Синдром гипервентиляции – диагноз исключения; проблема состоит в разумном использовании методов обследования для дифференциальной диагностики.
Базовое исследование включает
Пульсоксиметрию
Рентгенография грудной клетки
ЭКГ
По данным пульсоксиметрии, сатурация кислородом при синдроме гипервентиляции составляет приблизительно или ровно 100%. Рентгенография грудной клетки без патологии. ЭКГ выполняется с целью выявления ишемии миокарда, хотя сам синдром гипервентиляции может вызвать депрессию сегмента ST, инверсию зубца Т и удлинение интервала QТ.
Исследование газового состава артериальной крови (ГАК) необходимо в том случае, если подозреваются другие причины гипервентиляции, например метаболический ацидоз.
Иногда гипервентиляционный синдром невозможно дифференцировать с острой тромбоэмболией легочной артерии; в этом случае может быть необходимо провести обследование на наличие легочной эмболии (например, определить уровень D-димера, выполнить вентиляционно-перфузионную сцинтиграфию, КТ-ангиографию).
Лечение гипервентиляционного синдрома
Поддерживающее консультирование
В некоторых случаях – психиатрическая или психологическая помощь
Успокоить пациента – основная тактика лечения. Некоторые врачи предлагают обучать пациентов методу максимального выдоха и диафрагмальному дыханию. Большинству пациентов требуется лечение первопричинного аффективного или тревожного расстройства; такое лечение включает когнитивную терапию, методы уменьшения стресса, медикаментозную терапию (например, транквилизаторы, антидепрессанты, препараты лития) или комбинацию этих практик.