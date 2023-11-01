Свистящее дыхание

История настоящего заболевания включает решение вопроса о том, появились ли хрипы впервые, или они рецидивируют. При рецидивирующем характере необходимо выяснить, какой диагноз ставили пациенту ранее, и отличаются ли хрипы по своей природе и тяжести. Если диагноз не ясен, следует обратить внимание на начало заболевания (острое или постепенное), временные характеристики (постоянные или периодические, сезонная вариабельность), провоцирующие факторы (инфекции верхних дыхательных путей, аллергены, холодный воздух, физическая нагрузка, кормление у грудных детей). Также имеют значение следующие симптомы: одышка, лихорадка, кашель, наличие мокроты.

Другие симптомы позволяют узнать причину появления хрипов: лихорадка, боль в горле, ринорея (респираторная инфекция); ортопноэ, пароксизмальная ночная одышка, периферические отеки (сердечная недостаточность); ночная потливость, снижение массы тела, усталость (рак); заложенность носа, зуд глаз, чихание, сыпь (аллергическая реакция); рвота, изжога, нарушение глотания (гастроэзофагеальный рефлюкс с аспирацией).

Анамнез перенесенных заболеваний включает патологии, которые вызывают хрипы, – бронхиальную астму, ХОБЛ, сердечную недостаточность. В некоторых случаях диагноз становится очевидным, когда врач узнает, какие препараты получает пациент: ингаляционные бронхолитики и кортикостероиды – при ХОБЛ, диуретики и ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента– при сердечной недостаточности. У пациентов с установленным диагнозом необходимо расспросить об индикаторах тяжести заболевания, например, о предыдущих осложнениях, таких как госпитализации, интубации или обращения в отделение интенсивной терапии. Также следует обратить внимание на состояния, которые могут предрасполагать к развитию сердечной недостаточности, в том числе: атеросклеротическая или врожденная болезнь сердца, артериальная гипертензия. Следует выяснить срок курения и подверженность пассивному курению.