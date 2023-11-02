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Торакоцентез

Авторы:Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Торакоцентез представляет собой аспирацию плеврального экссудата с помощью пункционной иглы. Торакоцентез может быть проведен с диагностической и/или лечебной целью. Сопутствующие процедуры, включая торакостомию с помощью иглы, катетера и зонда, выполняются в терапевтических целях, например, для лечения пневмоторакса или дренирования определенных плевральных жидкостей.

Показания к торакоцентезу

Диагностический торакоцентез:

  • Диагностика плеврального выпота (почти у всех пациентов), который диагностирован впервые или его этиология еще не определена, и который имеет толщину 10 мм на компьютерной томографии (КТ), ультразвуковом исследовании или рентгенограмме в положении лежа на боку (см. рисунок Диагностика плеврального выпота)

Проведение диагностического торакоцентеза обычно не является необходимым, когда очевидна этиология возникновения плеврального выпота (например, вирусный плеврит, типичная сердечная недостаточность).

Терапевтический парацентез:

  • Облегчение симптомов у пациентов с одышкой, вызванной массивным плевральным выпотом

Противопоказания такие же, как для торакоцентеза.

Нет абсолютных противопоказаний к проведению торакоцентеза. Относительные противопоказания включают в себя следующее:

  • Не поддающиеся коррекции нарушения гемостаза или угнетение свертывания крови

  • Изменения в анатомии грудной стенки

  • Панникулит или опоясывающий лишай на месте пункции после торакоцентеза

  • Хронический кашель

  • Неспособность или нежелание сотрудничать

  • Тяжелые заболевания легких, создающих угрозу жизни при развитии осложнений;

Процедура проведения торакоцентеза

Трансторакальная пункционная биопсия обычно выполняется интервенционным радиологом в присутствии цитопатолога. Процедура и осложнения торакоцентеза описаны в разделе Как проводить торакоцентез.

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