Торакоцентез представляет собой аспирацию плеврального экссудата с помощью пункционной иглы. Торакоцентез может быть проведен с диагностической и/или лечебной целью. Сопутствующие процедуры, включая торакостомию с помощью иглы, катетера и зонда, выполняются в терапевтических целях, например, для лечения пневмоторакса или дренирования определенных плевральных жидкостей.
Показания к торакоцентезу
Диагностический торакоцентез:
Диагностика плеврального выпота (почти у всех пациентов), который диагностирован впервые или его этиология еще не определена, и который имеет толщину ≥ 10 мм на компьютерной томографии (КТ), ультразвуковом исследовании или рентгенограмме в положении лежа на боку (см. рисунок Диагностика плеврального выпота)
Проведение диагностического торакоцентеза обычно не является необходимым, когда очевидна этиология возникновения плеврального выпота (например, вирусный плеврит, типичная сердечная недостаточность).
Терапевтический парацентез:
Облегчение симптомов у пациентов с одышкой, вызванной массивным плевральным выпотом
Противопоказания такие же, как для торакоцентеза.
Нет абсолютных противопоказаний к проведению торакоцентеза. Относительные противопоказания включают в себя следующее:
Не поддающиеся коррекции нарушения гемостаза или угнетение свертывания крови
Изменения в анатомии грудной стенки
Панникулит или опоясывающий лишай на месте пункции после торакоцентеза
Хронический кашель
Неспособность или нежелание сотрудничать
Тяжелые заболевания легких, создающих угрозу жизни при развитии осложнений;
Процедура проведения торакоцентеза
Трансторакальная пункционная биопсия обычно выполняется интервенционным радиологом в присутствии цитопатолога. Процедура и осложнения торакоцентеза описаны в разделе Как проводить торакоцентез.