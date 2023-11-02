Торакоцентез

Диагностика плеврального выпота (почти у всех пациентов), который диагностирован впервые или его этиология еще не определена, и который имеет толщину ≥ 10 мм на компьютерной томографии (КТ), ультразвуковом исследовании или рентгенограмме в положении лежа на боку (см. рисунок Диагностика плеврального выпота)