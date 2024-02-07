Внутрибольничная пневмония

Возбудители и спектр их устойчивости к антибиотикам разнятся в разных учреждениях и могут меняться в пределах одного учреждения за короткий период (например, ежемесячно). Регулярно обновляемые местные исследования на резистентность к антибиотикам на институциональном уровне имеют основное значение в определении соответствующей эмпирической антибиотикотерапии. В целом, наиболее важными патогенами являются

Кишечные грамотрицательные бациллы, особенно Pseudomonas aeruginosa

Грамположительные кокки, особенно метициллин-чувствительные Staphylococcus aureus и метициллин-резистентный S. aureus (МРЗС)

К другим важным возбудителям относятся кишечные грамотрицательные бактерии, включая представителей рода Enterobacter, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Serratia marcescens, представителей родов Proteus и Acinetobacter. Анаэробы существенно не влияют на заболеваемость внутрибольничной пневмонией.

Метициллин-чувствительные S. aureus, Streptococcus pneumoniae, и Haemophilus influenzae чаще всего вовлечены, если пневмония развивается в течение 4–7 суток после госпитализации, тогда как P. aeruginosa, МРЗС (метициллин-резистентный золотистый стафилококк), являются кишечными грам-отрицательными микроорганизмами, которые становятся все более распространенными при увеличении длительности госпитализации.

Факторы риска инфицирования мультирезистентными (multidrug-resistant — MDR) патогенами включают предварительное внутривенное лечение антибиотиками (в течение предыдущих 90 дней), структурное заболевание легких, колонизацию MDR-патогенами и высокие показатели распространенности этих возбудителей в местной внутрибольничной среде (1). Инфицирования резистентными микроорганизмами заметно повышает летальность и осложняет течение заболевания.

Большие дозы кортикостероидов повышают риск инфекций, вызванных Legionella и Pseudomonas. Хронические гнойные заболевания легких, такие как муковисцидоз и бронхоэктазы, увеличивают риск заражения грамотрицательными возбудителями, в том числе устойчивыми к антибиотикам штаммами.

Все чаще признается роль вирусов в качестве причины внутрибольничной пневмонии у иммунокомпетентных пациентов и вирусов и грибков – у пациентов с ослабленным иммунитетом.