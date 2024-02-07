Аспирационные пневмонит и пневмония

Рентгенография грудной клетки

При аспирационной пневмонии рентген грудной клетки часто, но не обязательно, выявляет инфильтрат в зависимых сегментах легкого, например, в верхних или задних базальных сегментах нижней доли или заднем сегменте верхней доли. При легочных абсцессах, связанных с аспирацией, рентгенография грудной клетки может показать полостное поражение. Компьютерная томография (КТ) с контрастным усилением более чувствительна и специфична при аспирационной пневмонии и абсцессе легкого. При абсцессе легкого КТ с контрастным усилением покажет круглое образование, заполненное жидкостью или газожидкостным уровнем. Аспирационный пневмонит и пневмония различаются по их клиническому течению и неотличимы при визуализации.

У пациентов с аспирацией нефти или технического вазелина, результаты рентгенографии грудной клетки варьируют: уплотнение, образование каверн, интерстициальная или узловая инфильтрация, плевральный выпот и другие изменения могут медленно прогрессировать. КТ-сканирование может показать изменение плотности жировой ткани в консолидированных затемнениях и узлах.

Признаки продолжающейся аспирации могут включать частое откашливание или мокрый кашель после еды. Иногда нет никаких признаков, и текущая аспирация диагностируется только посредством рентгенографии с контрастированием пищевода жидким барием, для исключения фонового расстройства глотания.

У некоторых пациентов с аспирационным пневмонитом и аспирационной пневмонией неясной этиологии должны быть проведены исследования на наличие предрасполагающего основного расстройства глотания.