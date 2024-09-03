Легочная гипертензия

Подходы в лечении гипертензии легочной артерии быстро развиваются. Препараты нацелены на 5 аберрантных путей, участвующих в развитии ГЛА:

Путь эндотелина

Путь оксида азота

Простациклиновый путь

Сигнальный путь рецептора активина

Воспалительный путь

Эндотелиновый путь является мишенью для бозентана, амбризентана и мацитентана, которые являются пероральными антагонистами рецепторов эндотелина (АРЭ).

Путь оксида азота является мишенью для силденафила, тадалафила и варденафила, которые являются пероральными ингибиторами фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5). Риоцигуат, растворимый стимулятор гуанилатциклазы, также действует через путь оксида азота.

Путь простациклина является мишенью для внутривенного эпопростенола, аналога простациклина, который улучшает функцию и удлиняет выживаемость даже у пациентов, которые не реагируют на вазодилататоры во время канюляции (1). Недостатками являются необходимость непрерывной инфузии с помощью центрального катетера и частые тревожные побочные эффекты, включая приливы, диарею и бактериемию из-за постоянного сосудистого доступа. Доступны аналоги простациклина, которые вводятся ингаляционно, перорально либо же подкожно или внутривенно (илопрост и трепростинил). Селексипаг — это перорально биодоступная малая молекула, которая активирует рецептор простациклина I2 и снижает показатели смертности и заболеваемости (2).

Сигнальный путь рецептора активина недавно был связан с развитием легочной гипертензии, и на него направлен эффект сотатерсепта, ингибитора сигнального пути активина. Дисрегуляция этого пути характеризуется повышенными уровнями активинов A и B, фоллистатина, фоллистатиноподобного белка 3 в сыворотке и легких, а также сниженным уровнем ингибина-альфа при легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) (3). Эти белки, которые являются членами суперсемейства трансформирующего фактора роста бета (TGF-бета), участвуют в ремоделировании легочных сосудов и полезны в прогнозировании смертности при ЛАГ.

BMPR2BMPR2 является наиболее распространенной генной мутацией у пациентов с наследственной ГЛА и идиопатической ГЛА. Ген BMPR2 кодирует костные морфогенетические белки (КМБ), который также является членом суперсемейства TGF-бета. Сотатерцепт помогает восстановить баланс между сигнальными путями антипролиферации (КМБ) и пропролиферации (активин), который нарушен у пациентов с ЛАГ, связанной с сигнальным путем КМБ. При добавлении к фоновой терапии легочной гипертензии сотатерцепт снижал легочное сосудистое сопротивление дозозависимым образом. Это изменение было обусловлено снижением среднего давления в легочной артерии, а не давлением заклинивания легочной артерии или сердечным выбросом. Этот результат согласовывался среди всех подгрупп фоновой терапии (включая инфузионную терапию простациклином) (4). В ходе фазы 3 исследования с добавлением сотатерсепта или плацебо, к базовой терапии, соответствующей стандарту лечения, пациенты, получавшие сотатерсепт, продемонстрировали значительное улучшение в тесте с 6-минутной ходьбой через 24 недели. Пациенты, рандомизированные на прием сотатерсепта, также продемонстрировали значительное улучшение сопротивления лёгочных сосудов, уровней NT-proBNP, качества жизни, снижения риска смерти и функционального класса по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (5).

Воспалительный путь является мишенью для сералутиниба, низкомолекулярного ингибитора тирозинкиназы, который лечит гипертрофию и пролиферацию гладкомышечных клеток легочной артерии, а также периваскулярное воспаление, возникающее при ЛАГ. Сералутиниб является мощным ингибитором рецептора фактора роста альфа и бета, рецептора колониестимулирующего фактора 1 и набора рецепторов фактора роста тучных и стволовых клеток (6). В фазе 2 исследования, когда сералутиниб вводили пациентам с ЛАГ II или III функционального класса (см. таблицу Функциональный статус пациентов с легочной гипертензией), наблюдалось значительное снижение сопротивления легочных сосудов (7).

Таблица Функциональный статус пациентов с легочной гипертензией Таблица

В руководстве по первоначальному подходу к терапии рекомендуется проводить вазоактивное тестирование в катетеризационной лаборатории. Если пациенты являются вазореактивными, их следует лечить блокаторами кальциевых каналов. Пациентов, у которых отсутствует вазореактивность, следует лечить в соответствии с их функциональным классом (см. таблицу Функциональное состояние пациентов с легочной гипертензией). Пациентам с функциональным классом IV по классификации ВОЗ и признаками высокого риска, такими как боль в груди или обмороки, следует начинать комбинированную терапию с внутривенным или подкожным введением простациклина в сочетании с амбрисентаном (антагонистом рецептора эндотелина, ERA) и тадалафилом (ингибитором фосфодиэстеразы-5, PDE5) (8). Пациентам с функциональным классом IV по классификации ВОЗ, но без признаков высокого риска, следует начинать комбинированную терапию с амбрисентаном и тадалафилом или мацитентаном (ERA) и тадалафилом. (9, 10).

За редким исключением, комбинированная терапия обычно предпочтительна для пациентов с легочной гипертензией групп 1 и 4, и ее эффективность подтверждена растущим количеством доказательств. Например, в рандомизированном исследовании, сравнивающем эффективность монотерапии пероральным амбрисентаном 10 мг и пероральным тадалафилом 40 мг с комбинированной терапией этими же двумя препаратами (принимаемыми один раз в день), комбинированная терапия значительно снижала уровень NT-proBNP, увеличивала дистанцию в тесте 6-минутной ходьбы и процент удовлетворительных клинических ответов (11). Кроме того, неблагоприятные клинические исходы (смерть, госпитализация, прогрессирование заболевания или неблагоприятные долгосрочные исходы) наблюдались реже при комбинированной терапии, чем при монотерапии. Этот пример подтверждает, что мишенью комбинированной терапии в качестве первоначального лечения ЛАГ являются множественные пути. Однако ингибиторы фосфодиэстеразы 5 нельзя сочетать с риоцигуатом (растворимым стимулятором гуанилатциклазы), поскольку оба класса препаратов повышают уровень циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), а их сочетание может привести к опасной гипотонии. Пациентам с тяжелой правожелудочковой сердечной недостаточностью, подверженным высокому риску внезапной смерти, может быть полезна ранняя терапия с использованием внутривенной или подкожной комбинированной схемы, содержащей аналог простациклина (обычно в сочетании с ингибитором ФДЭ5 и АРЭ).

Исследование SERAPHIN продемонстрировало значительное снижение заболеваемости и смертности при использовании мацитентана, который можно применять как самостоятельно, так и в качестве фоновой терапии ЛАГ (в основном с ингибиторами фосфодиэстеразы-5) (12). В исследовании PATENT-1 риоцигуат увеличивал дистанцию при тесте 6-минутной ходьбы, снижал легочное сосудистое сопротивление и улучшал функциональный класс в качестве последовательной комбинированной терапии у пациентов, получавших антагонист рецепторов эндотелина или аналог простациклина (а также при использовании в качестве монотерапии) (13). Исследование FREEDOM-EV показало, что добавление перорального трепростинила к базовой монотерапии ингибиторами АРЭ или ФДЭ-5 было более эффективным в уменьшении клинического ухудшения, снижении уровня NT-proBNP, улучшении функционального класса и результатов теста с 6-минутной ходьбой, чем в группе, получавшей плацебо (14).

При сочетании селексипага с ингибитором ФДЭ 5, ингибитором эстрогеновых рецепторов или обоими препаратами заболеваемость и смертность при применении селексипага (агониста простациклинового пути) ниже, чем при применении плацебо (15, 16). Тем не менее исследования показывают, что начальная тройная терапия, комбинирующая мацитентан, тадалафил и селексипаг, не улучшает легочное сосудистое сопротивление или гемодинамику в большей степени, чем начальная двойная терапия с применением только мацитентана и тадалафила (9). В определенных клинических сценариях у пациентов с идиопатической, наследственной, вызванной лекарственными средствами или токсинами или ЛАГ, связанной с системным ревматическим заболеванием, рекомендуется добавление селексипага для пациентов, получающих двойную пероральную терапию ингибиторами АРЭ/ФДЭ-5 (17).

Отдельные подгруппы иногда лечатся по-разному. Аналоги простациклина, антагонисты эндотелиновых рецепторов и стимуляторы гуанилатциклазы изучались в первую очередь при идиопатической ЛАГ; однако эти препараты можно с осторожностью (беря во внимание особенности метаболизма и взаимодействие между лекарствами) использовать у пациентов с ЛАГ, вызванной системным ревматическим заболеванием, ВИЧ или портопульмональной гипертензией. У пациентов с ЛАГ на фоне легочной вено-окклюзионной болезни следует избегать применение вазодилятаторов из-за риска катастрофического отека легких (18).

Трансплантация легких является единственной надеждой на излечение, но сопряжена с высоким риском осложнений в связи с отторжением трансплантата (синдром облитерирующего бронхиолита) и инфекцией. 5-летний уровень выживаемости составляет 50% (19). Трансплантация легких рассматривается для пациентов с функциональным классом IV (определяемым как одышка, возникающая при минимальной физической активности, ведущая к ограничению перемещения пациента от кровати до стула) или в случаях сложного врожденного порока сердца без клинического ответа на все методы лечения, а также для пациентов, которые соответствуют другим медицинским критериям кандидата на трансплантацию.

Многим пациентам необходимы дополнительные методы лечения для лечения сердечной недостаточности, в том числе диуретики. Большинство пациентов должны получать варфарин, если нет противопоказаний.