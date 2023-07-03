Хроническая эозинофильная пневмония

Системные кортикостероиды

В некоторых случаях – поддерживающая терапия с использованием ингаляционных и/или пероральных кортикостероидов

Пациенты с хронической эозинофильной пневмонией одинаково чувствительны к внутривенным и пероральным кортикостероидам; отсутствие эффекта от проводимого лечения свидетельствует в пользу другого диагноза. Начальное лечение состоит в назначении преднизолона 40–60 мг 1 раз в день. Клиническое улучшение часто является резким и быстрым, и происходит в течение 48 часов. Полное разрешение клинических проявлений и рентгенологических изменений происходит в течение 14 дней у большинства пациентов, а через 1 месяц – почти у всех.

Поэтому оценка динамики данных показателей является надежным и эффективным средством контроля эффективности терапии. Хотя КТВР является более чувствительной для обнаружения аномалий при диагностической визуализации, повтореные КТ не дают преимущества.

Количество эозинофилов в периферической крови, СОЭ и концентрации IgE могут также использоваться для контроля течения заболевания на фоне проводимого лечения. Однако не у всех пациентов отмечаются изменения лабораторных показателей.

Симптоматический или рентгенографический рецидив происходит во многих случаях либо после прекращения терапии либо, реже, при постепенном снижении дозы кортикостероида. Рецидив может случиться через месяцы и годы после первичного эпизода заболевания. Таким образом, терапия кортикостероидами может потребоваться в течение длительного срока (годы). Ингаляционные глюкокортикоиды (например, флутиказон или беклометазон в дозе 500–750 мкг 2 раза в день) эффективны, особенно при снижении поддерживающей дозы перорального кортикостероида.

Рецидив не указывает на отсутствие эффекта терапии, худший прогноз или более тяжелое течение. Пациенты продолжают отвечать на кортикостероиды, как и раньше. Фиксированное ограничение воздушного потока может отмечаться у некоторых выздоровевших пациентов, но эти нарушения практически не значимы.

Хроническая эозинофильная пневмония иногда приводит к физиологически значимому нарушению функции легких по рестриктивному типу в результате необратимого фиброза, хотя нарушения обычно незначительны, поэтому данное заболевание редко становится причиной летального исхода.