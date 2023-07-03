Рентгенография органов грудной клетки и КТ высокого разрешения (КТВР)

VEGF-D тест

При неинформативности КТВР и оценки ФРЭС-D – биопсия легких

Лимфангиолейомиоматоз следует заподозрить у молодых женщин, предъявляющих жалобы на одышку, при наличии интерстициальных изменений при нормальном или увеличенном объеме легких по данным рентгенографии органов грудной клетки, спонтанного пневмоторакса и/или хилезного выпота. Лимфангиолейомиоматоз часто неправильно диагностируется как интерстициальная болезнь легких.

Всем пациентам проводится КТВР: для ЛАМ характерны множественные мелкие диффузные кисты.

Лимфангиолейомиоматоз Изображение Image courtesy of Joyce Lee, MD, MAS.

Рекомендуется определение уровня сывороточного ФРЭС-D (фактор D роста эндотелия сосудов). Уровни сывороточного ФРЭС-D повышены у большинства женщин с ЛАМ и являются нормальными у женщин с другими формами поликистоза легких. Повышенный уровень ФРЭС-D может подтвердить ЛАМ, но его нормальный уровень также не исключает диагноз (1).

Биопсия (хирургическая) выполняется только при неинформативности КТВР и тестирование ФРЭС-Д. Наличие патологической пролиферации гладкомышечных клеток (клеток ЛАМ) и кистозных изменений подтверждает заболевание.

Исследование функции легких используется для подтверждения диагноза и особенно полезно для оценки динамики процесса. К типичным изменениям относятся нарушения по обструктивному или смешанному типу. Легкие гипервоздушны, наблюдается увеличение общей емкости легких (ОЕЛ) и воздушности грудной клетки. Отмечается задержка воздуха (увеличение остаточного объема (ОО) и отношения ОО/ОЕЛ). PaO2 и диффузионная способность легких по монооксиду углерода (DLCO) снижены. У большинства пациентов снижается толерантность к физической нагрузке.