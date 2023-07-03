Лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ) является вялым, прогрессирующим ростом гладкомышечных клеток повсеместно в легких, легочных сосудах, лимфатических сосудах и плевре Заболевание редкое, встречается у молодых женщин. К симптомам заболевания относится одышка, кашель, боль в груди и кровохарканьем; часто развивается спонтанный пневмоторакс. Заболевание следует заподозрить при наличии симптомов и данных рентгеновского исследования; для подтверждения диагноза используется КТ высокого разрешения. Прогноз неизвестен, но болезнь медленно прогрессирует и в течение нескольких лет приводит к дыхательной недостаточности и смерти. Лечение сиролимусом или трансплантацией легкого.
Лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ) – редкое заболевание, встречающееся только у женщин, как правило, в возрасте от 20 до 40 лет. Наибольшему риску подвержены белые женщины. Распространенность ЛАМ составляет <1 случая на 1 млн человек. Она характеризуется пролиферацией атипичных гладкомышечных клеток повсеместно в грудной клетке, включая легочную паренхиму, сосудистую, лимфатическую систему и плевру, что приводит к искажению архитектуры легких, кистозной эмфиземе, и прогрессирующуму ухудшению функции легких.
Этиология лимфангиолейомиоматоза
Причина лимфангиолейомиоматоза неизвестна. Существует гипотеза, согласно которой в патогенезе заболевания определенную роль играют женские половые гормоны, однако она не доказана.
Заболевание обычно проявляется спонтанно, однако ЛАМ имеет многие сходные показатели с данными анализа легких при туберозном склерозе (ТС); ЛАМ встречается среди некоторых пациентов с ТС и, как считают специалисты, представляет собой слабую форму ТС. Мутации гена туберозного склероза комплекса 2 типа (TSC-2) описаны в клетках ЛАМ и ангиомиолипомах (доброкачественные гамартомы почек, состоящие из гладких мышц, кровеносных сосудов и жировой ткани). Ангиолипомы встречаются у пациентов с ЛАМ с частотой до 50%. Эти данные свидетельствуют о наличии одной из 2-х возможностей:
Соматический мозаицизм мутаций TSC-2 в легких и почках приводит к появлению очагов заболевания среди нормальных клеток этих тканей (в то время как можно ожидать появление множественных отдельных участков)
ЛAM представляет собой низкодифференциированное, разрушительное, метастазирующее новообразование, возможно маточного происхождения, которое распространяется через лимфатическую систему.
Симптомы и признаки лимфангиолейомиоматоза
Начальными проявлениями лимфангиолейомиоматоза являются: одышка, реже – кашель, боль в груди и кровохарканье. В целом проявления обычно скудные, но у некоторых пациенток могут отмечаться влажные и сухие хрипы. Часто развивается спонтанный пневмоторакс. Возможны проявления обструкции лимфатического протока, в т.ч. хилоторакс, хилезный асцит и хилурия. Во время беременности симптомы ухудшаются.
Ангиомио-липомы почки обычно протекают бессимптомно, но могут вызвать кровотечение (если размер превышает 4 см), проявляется гематурией или болью в боку.
Диагностика лимфангиолейомиоматоза
Рентгенография органов грудной клетки и КТ высокого разрешения (КТВР)
VEGF-D тест
При неинформативности КТВР и оценки ФРЭС-D – биопсия легких
Лимфангиолейомиоматоз следует заподозрить у молодых женщин, предъявляющих жалобы на одышку, при наличии интерстициальных изменений при нормальном или увеличенном объеме легких по данным рентгенографии органов грудной клетки, спонтанного пневмоторакса и/или хилезного выпота. Лимфангиолейомиоматоз часто неправильно диагностируется как интерстициальная болезнь легких.
Всем пациентам проводится КТВР: для ЛАМ характерны множественные мелкие диффузные кисты.
Image courtesy of Joyce Lee, MD, MAS.
Рекомендуется определение уровня сывороточного ФРЭС-D (фактор D роста эндотелия сосудов). Уровни сывороточного ФРЭС-D повышены у большинства женщин с ЛАМ и являются нормальными у женщин с другими формами поликистоза легких. Повышенный уровень ФРЭС-D может подтвердить ЛАМ, но его нормальный уровень также не исключает диагноз (1).
Биопсия (хирургическая) выполняется только при неинформативности КТВР и тестирование ФРЭС-Д. Наличие патологической пролиферации гладкомышечных клеток (клеток ЛАМ) и кистозных изменений подтверждает заболевание.
Исследование функции легких используется для подтверждения диагноза и особенно полезно для оценки динамики процесса. К типичным изменениям относятся нарушения по обструктивному или смешанному типу. Легкие гипервоздушны, наблюдается увеличение общей емкости легких (ОЕЛ) и воздушности грудной клетки. Отмечается задержка воздуха (увеличение остаточного объема (ОО) и отношения ОО/ОЕЛ). PaO2 и диффузионная способность легких по монооксиду углерода (DLCO) снижены. У большинства пациентов снижается толерантность к физической нагрузке.
Справочные материалы по диагностике
1. McCormack FX, Gupta N, Finlay GR, et al: Official American Thoracic Society/Japanese Respiratory Society Clinical Practice Guidelines: Lymphangioleiomyomatosis Diagnosis and Management. Am J Respir Crit Care Med 194 (6):748–761, 2016.
Лечение лимфангиолейомиоматоза
Сиролимус
Трансплантация легких
Стандартное лечение лимфангиолейомиоматоза – трансплантация легких, но заболевание может рецидивировать и в трансплантате.
Сиролимус (ингибитор МРМ) может помочь стабилизировать или замедлить снижение легочной функции у пациентов с умеренными легочными нарушениями (объем форсированного выдоха за 1 секунду [ОФВ1] < 70% прогнозируемого значения). Лечение сиролимусом рекомендуется для пациентов с аномальной или ухудшающейся функцией легких. Альтернативные методы лечения, в частности гормональная терапия прогестинами, тамоксифен и овариэктомия, являются в большинстве случаев неэффективными и не рекомендуются.
Пневмоторакс также может представлять проблему, поскольку он часто рецидивирует, является двусторонним и менее чувствителен к стандартной терапии. При рецидивирующем пневмотораксе проводится абразия плевры, плевродез (тальком или другими веществами) или плеврэктомия. Если размер ангиомиолипомы превышает 4 см, проводится эмболизация с целью профилактики кровотечения.
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Прогноз при лимфангиолейомиоматозе
Прогноз лимфангиолейомиоматоза не ясен ввиду крайней редкости заболевания и значительной вариабельности клинического течения ЛАМ. В целом заболевание медленно прогрессирует, приводя в конечном итоге к дыхательной недостаточности и смерти. Оценочная 10-летняя выживаемость вариабельна, но превышает 90% и является более благоприятной, чем считалось ранее (1). Женщин следует предупредить о том, что во время беременности заболевание прогрессирует быстрее.
Справочные материалы по прогнозу
1. Gupta N, Lee HS, Ryu JH, et al. The NHLBI LAM Registry: Prognostic Physiologic and Radiologic Biomarkers Emerge From a 15-Year Prospective Longitudinal Analysis. Chest 2019;155(2):288-296. doi:10.1016/j.chest.2018.06.016
Основные положения
Лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ) может имитировать интерстициальное легочное заболевание, но на самом деле является редким заболеванием, характеризующимся медленно прогрессирующим ростом гладкомышечных клеток в различных органах.
ЛАМ следует заподозрить у молодых женщин, предъявляющих жалобы на одышку неизвестной этиологии, при наличии интерстициальных изменений при нормальном или увеличенном объеме легких по данным рентгенографии органов грудной клетки, спонтанного пневмоторакса и/или хилезного выпота.
Проведите КТ высокого разрешения и обследование на ФРЭС-D; если результаты неубедительны, то необходима биопсия.
Рассмотреть лечение сиролимусом при ЛАМ с аномальной или прогрессивно снижающейся функцией легких.
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