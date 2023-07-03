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Лимфангиолейомиоматоз

Авторы:Joyce Lee, MD, MAS, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2023

Лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ) является вялым, прогрессирующим ростом гладкомышечных клеток повсеместно в легких, легочных сосудах, лимфатических сосудах и плевре Заболевание редкое, встречается у молодых женщин. К симптомам заболевания относится одышка, кашель, боль в груди и кровохарканьем; часто развивается спонтанный пневмоторакс. Заболевание следует заподозрить при наличии симптомов и данных рентгеновского исследования; для подтверждения диагноза используется КТ высокого разрешения. Прогноз неизвестен, но болезнь медленно прогрессирует и в течение нескольких лет приводит к дыхательной недостаточности и смерти. Лечение сиролимусом или трансплантацией легкого.

Лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ) – редкое заболевание, встречающееся только у женщин, как правило, в возрасте от 20 до 40 лет. Наибольшему риску подвержены белые женщины. Распространенность ЛАМ составляет <1 случая на 1 млн человек. Она характеризуется пролиферацией атипичных гладкомышечных клеток повсеместно в грудной клетке, включая легочную паренхиму, сосудистую, лимфатическую систему и плевру, что приводит к искажению архитектуры легких, кистозной эмфиземе, и прогрессирующуму ухудшению функции легких.

Этиология лимфангиолейомиоматоза

Причина лимфангиолейомиоматоза неизвестна. Существует гипотеза, согласно которой в патогенезе заболевания определенную роль играют женские половые гормоны, однако она не доказана.

Заболевание обычно проявляется спонтанно, однако ЛАМ имеет многие сходные показатели с данными анализа легких при туберозном склерозе (ТС); ЛАМ встречается среди некоторых пациентов с ТС и, как считают специалисты, представляет собой слабую форму ТС. Мутации гена туберозного склероза комплекса 2 типа (TSC-2) описаны в клетках ЛАМ и ангиомиолипомах (доброкачественные гамартомы почек, состоящие из гладких мышц, кровеносных сосудов и жировой ткани). Ангиолипомы встречаются у пациентов с ЛАМ с частотой до 50%. Эти данные свидетельствуют о наличии одной из 2-х возможностей:

  • Соматический мозаицизм мутаций TSC-2 в легких и почках приводит к появлению очагов заболевания среди нормальных клеток этих тканей (в то время как можно ожидать появление множественных отдельных участков)

  • ЛAM представляет собой низкодифференциированное, разрушительное, метастазирующее новообразование, возможно маточного происхождения, которое распространяется через лимфатическую систему.

Симптомы и признаки лимфангиолейомиоматоза

Начальными проявлениями лимфангиолейомиоматоза являются: одышка, реже – кашель, боль в груди и кровохарканье. В целом проявления обычно скудные, но у некоторых пациенток могут отмечаться влажные и сухие хрипы. Часто развивается спонтанный пневмоторакс. Возможны проявления обструкции лимфатического протока, в т.ч. хилоторакс, хилезный асцит и хилурия. Во время беременности симптомы ухудшаются.

Ангиомио-липомы почки обычно протекают бессимптомно, но могут вызвать кровотечение (если размер превышает 4 см), проявляется гематурией или болью в боку.

Диагностика лимфангиолейомиоматоза

  • Рентгенография органов грудной клетки и КТ высокого разрешения (КТВР)

  • VEGF-D тест

  • При неинформативности КТВР и оценки ФРЭС-D – биопсия легких

Лимфангиолейомиоматоз следует заподозрить у молодых женщин, предъявляющих жалобы на одышку, при наличии интерстициальных изменений при нормальном или увеличенном объеме легких по данным рентгенографии органов грудной клетки, спонтанного пневмоторакса и/или хилезного выпота. Лимфангиолейомиоматоз часто неправильно диагностируется как интерстициальная болезнь легких.

Всем пациентам проводится КТВР: для ЛАМ характерны множественные мелкие диффузные кисты.

Рекомендуется определение уровня сывороточного ФРЭС-D (фактор D роста эндотелия сосудов). Уровни сывороточного ФРЭС-D повышены у большинства женщин с ЛАМ и являются нормальными у женщин с другими формами поликистоза легких. Повышенный уровень ФРЭС-D может подтвердить ЛАМ, но его нормальный уровень также не исключает диагноз (1).

Биопсия (хирургическая) выполняется только при неинформативности КТВР и тестирование ФРЭС-Д. Наличие патологической пролиферации гладкомышечных клеток (клеток ЛАМ) и кистозных изменений подтверждает заболевание.

Исследование функции легких используется для подтверждения диагноза и особенно полезно для оценки динамики процесса. К типичным изменениям относятся нарушения по обструктивному или смешанному типу. Легкие гипервоздушны, наблюдается увеличение общей емкости легких (ОЕЛ) и воздушности грудной клетки. Отмечается задержка воздуха (увеличение остаточного объема (ОО) и отношения ОО/ОЕЛ). PaO2 и диффузионная способность легких по монооксиду углерода (DLCO) снижены. У большинства пациентов снижается толерантность к физической нагрузке.

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. McCormack FX, Gupta N, Finlay GR, et al: Official American Thoracic Society/Japanese Respiratory Society Clinical Practice Guidelines: Lymphangioleiomyomatosis Diagnosis and Management. Am J Respir Crit Care Med 194 (6):748–761, 2016.

Лечение лимфангиолейомиоматоза

  • Сиролимус

  • Трансплантация легких

Стандартное лечение лимфангиолейомиоматоза – трансплантация легких, но заболевание может рецидивировать и в трансплантате.

Сиролимус (ингибитор МРМ) может помочь стабилизировать или замедлить снижение легочной функции у пациентов с умеренными легочными нарушениями (объем форсированного выдоха за 1 секунду [ОФВ1] < 70% прогнозируемого значения). Лечение сиролимусом рекомендуется для пациентов с аномальной или ухудшающейся функцией легких. Альтернативные методы лечения, в частности гормональная терапия прогестинами, тамоксифен и овариэктомия, являются в большинстве случаев неэффективными и не рекомендуются.

Пневмоторакс также может представлять проблему, поскольку он часто рецидивирует, является двусторонним и менее чувствителен к стандартной терапии. При рецидивирующем пневмотораксе проводится абразия плевры, плевродез (тальком или другими веществами) или плеврэктомия. Если размер ангиомиолипомы превышает 4 см, проводится эмболизация с целью профилактики кровотечения.

Авиаперелеты хорошо переносятся большинством пациентов.

Прогноз при лимфангиолейомиоматозе

Прогноз лимфангиолейомиоматоза не ясен ввиду крайней редкости заболевания и значительной вариабельности клинического течения ЛАМ. В целом заболевание медленно прогрессирует, приводя в конечном итоге к дыхательной недостаточности и смерти. Оценочная 10-летняя выживаемость вариабельна, но превышает 90% и является более благоприятной, чем считалось ранее (1). Женщин следует предупредить о том, что во время беременности заболевание прогрессирует быстрее.

Справочные материалы по прогнозу

  1. 1. Gupta N, Lee HS, Ryu JH, et al. The NHLBI LAM Registry: Prognostic Physiologic and Radiologic Biomarkers Emerge From a 15-Year Prospective Longitudinal Analysis. Chest 2019;155(2):288-296. doi:10.1016/j.chest.2018.06.016

Основные положения

  • Лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ) может имитировать интерстициальное легочное заболевание, но на самом деле является редким заболеванием, характеризующимся медленно прогрессирующим ростом гладкомышечных клеток в различных органах.

  • ЛАМ следует заподозрить у молодых женщин, предъявляющих жалобы на одышку неизвестной этиологии, при наличии интерстициальных изменений при нормальном или увеличенном объеме легких по данным рентгенографии органов грудной клетки, спонтанного пневмоторакса и/или хилезного выпота.

  • Проведите КТ высокого разрешения и обследование на ФРЭС-D; если результаты неубедительны, то необходима биопсия.

  • Рассмотреть лечение сиролимусом при ЛАМ с аномальной или прогрессивно снижающейся функцией легких.

Дополнительная информация

Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.

  1. LAM Foundation: обеспечивает образование и поддержку пациентов и имеет ресурсы для врачей и исследователей

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