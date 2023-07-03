КТ высокого разрешения (КТВР)

Иногда биопсия легких

При диагнозе криптогенной организующейся пневмонии требуются визуализирующие методы исследования, а если диагноз все равно не ясен – биопсия легкого.

При рентгенографии органов грудной клетки выявляются двусторонние диффузные периферические альвеолярные затемнения при нормальных объемах легких; могут также встречаться периферические затемнения, характерные для хронической эозинофильной пневмонии. В редких случаях альвеолярные затемнения носят односторонний характер. Часто наблюдаются рецидивирующие и мигрирующие инфильтраты. В редких случаях в начале заболевания могут наблюдаться нерегулярные линейные или очаговые интерстициальные инфильтраты или «сотовое легкое».

При КТВР выявляется очаговая консолидация воздушных пространств (у 90% пациентов), затемнения по типу «матового стекла», узловые затемнения, утолщение стенок и расширение бронхов. Очаговые затемнения встречаются чаще в периферических отделах нижних долей легких. КТВР позволяет обнаружить более обширные зоны поражения, нежели ожидается по результатам рентгенографии органов грудной клетки.

Исследование функции легких выявляет рестриктивные нарушения, хотя у некоторых пациентов обнаруживаются обструктивные нарушения (отношение форсированного объема выдоха за 1 секунду к форсированной жизненной емкости легких (ОФВ1/ФЖЕЛ) < 70%); в некоторых случаях функция легких не страдает.

Результаты стандартных лабораторных исследований не специфичны. Лейкоцитоз без повышения количества эозинофилов встречается приблизительно у половины пациентов. Начальное значение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) часто повышено.

Криптогенная организующаяся пневмония Изображение Image courtesy of Talmadge E. King, MD.

При биопсии легкого (хирургической или бронхоскопической) выявляется выраженная пролиферация грануляционной ткани в дыхательных путях небольшого калибра и альвеолярных протоках и хроническое воспаление в смежных альвеолах. Очаги организующейся пневмонии неспецифичны и могут возникать вторично при других патологических процессах, включая инфекции, васкулиты, лимфому и другие интерстициальные легочные заболевания, такие как идиопатический легочный фиброз, неспецифическая интерстициальная пневмония, интерстициальные заболевания легких, связанные с системной ревматической патологией, лекарственно-индуцированное заболевание легких, гиперчувствительный пневмонит и хроническую эозинофильную пневмонию.