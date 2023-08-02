Медиастинальные новообразования

Многие объемные образования средостения имеют бессимптомное течение. В целом, с гораздо большей вероятностью причинами симптомов у детей являются злокачественные поражения и новообразования. Чаще всего заболевание проявляется болью в грудной клетке и снижением массы тела. При лимфомах наблюдается лихорадка и снижение массы тела.

У детей объемные образования средостения часто вызывают сдавливание трахеи и бронхов, стридор, рецидивирующий бронхит или пневмонию.

Жалобы и симптомы зависят от локализации объемного образования. Крупные образования переднего средостения приводят к появлению одышки в положении лежа на спине. Образования среднего средостения могут сдавлить кровеносные сосуды или дыхательные пути, что ведет к развитию синдрома верхней полой вены или обструкции дыхательных путей. Образования заднего средостения могут прорастать пищевод, приводя к развитию дисфагии или одинофагии.