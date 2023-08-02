Медиастинальные новообразования

Новообразования средостения вызваны различными кистами и опухолями; вероятные причины зависят от возраста пациента и местоположения образования (переднее, среднее или заднее средостение). Они могут протекать бессимптомно (часто у взрослых) или вызывать системные симптомы или обструктивные респираторные симптомы (чаще у детей). Тестирование включает КТ с биопсией или хирургической резекцией и дополнительными тестами по мере необходимости. Лечение зависит от причины заболевания.
Объемные образования средостения могут быть расположены в переднем, среднем и заднем средостении. Переднее средостение в нижней части начинается от грудины и ограничивается перикардом, а в верхней части начинается от грудины и ограничивается плечеголовными артериями. Среднее средостение находится между передним и задним средостениями. Заднее средостение спереди ограничено перикардом и трахеей, сзади – позвоночником.
Этиология медиастинального новообразования
Взрослые
У взрослых наиболее распространенные причины новообразований средостения варьируют в зависимости от локализации:
Переднее средостение: тимома, лимфома (ходжкинская и неходжкинская)
Среднее средостение: увеличение лимфатических узлов, опухоли сосудов
Заднее средостение: нейрогенные опухоли, патология пищевода
Касательно других причин, см. рисунок Некоторые причины новообразований средостения у взрослых. Хронический фиброзирующий медиастинит (например, вызванный туберкулезом, гистоплазмозом) является редкой причиной новообразований средостения.
Некоторые причины объемных образований средостения у взрослых
Дети
У детей чаще всего встречаются нейрогенные опухоли и кисты. Касательно других причин, см. таблицу Объемные образования средостения у детей.
Объемные образования средостения у детей
Расположение
Причина
Переднее средостение
Эктопия щитовидной железы
Саркома
Тератома
Среднее средостение
Бронхогенные кисты
Опухоль сердца
Кистозная гигрома
Лимфома
Киста перикарда
Аномалии сосудов
Заднее средостение
Удвоение пищевода
Менингомиелоцеле
Нейроэнтерогенные аномалии
Нейрогенные опухоли
Симптомы и признаки разрастания тканей в области средостения
Многие объемные образования средостения имеют бессимптомное течение. В целом, с гораздо большей вероятностью причинами симптомов у детей являются злокачественные поражения и новообразования. Чаще всего заболевание проявляется болью в грудной клетке и снижением массы тела. При лимфомах наблюдается лихорадка и снижение массы тела.
У детей объемные образования средостения часто вызывают сдавливание трахеи и бронхов, стридор, рецидивирующий бронхит или пневмонию.
Жалобы и симптомы зависят от локализации объемного образования. Крупные образования переднего средостения приводят к появлению одышки в положении лежа на спине. Образования среднего средостения могут сдавлить кровеносные сосуды или дыхательные пути, что ведет к развитию синдрома верхней полой вены или обструкции дыхательных путей. Образования заднего средостения могут прорастать пищевод, приводя к развитию дисфагии или одинофагии.
Диагностика средостенных разрастаний
Рентгенография грудной клетки
КТ, иногда МРТ
В некоторых случаях – гистологическое исследование
Объемные образования средостения, как правило, выявляются случайно при рентгенографии органов грудной клетки или других лучевых методах исследования. Для определения этиологии показаны дополнительные диагностические анализы, обычно, визуализационые методы и биопсия.
Наиболее информативным методом диагностики является КТ с контрастированием. КТ органов грудной клетки позволяет дифференцировать различные варианты нормы и доброкачественные образования (жировые и жидкостные кисты) с другими процессами. МРТ проводят в случае, если наблюдаемая структура является кистозной. МРТ может быть полезна при определении того, сжимает или проникает ли масса в смежные структуры.
Диагностировать злокачественные новообразования, как правило, позволяет тонкоигольная аспирационная биопсия. Для выявления карциноматозных поражений, как правило, достаточно тонкоигольной аспирационной биопсии, но при подозрении на лимфому, тимому или опухолевое образование следует провести толстоигольную (режущую) биопсию.
Если в качестве причины рассматривается эктопия щитовидной железы определяют уровень тиреотропного гормона.
Хирургическое иссечение проводится при высоком подозрении на злокачественное новообразование на основании результатов визуализации или других тестов и в случаях, когда можно выполнить полную резекцию.
Лечение медиастинальных новообразований
Зависит от причины
Лечение зависит от этиологии процесса.
Некоторые доброкачественные образования, в частности кисты перикарда, наблюдают. Большинство злокачественных опухолей удаляют, однако при лимфомах, целесообразнее использовать химиотерапию.
Гранулематозную болезнь, такую как туберкулез или гистоплазмоз следует лечить соответствующими антибактериальными препаратами.
Основные положения
У взрослых чаще всего встречаются следующие объемные образования средостения: в переднем средостении – тимома, лимфома (ходжкинская и неходжкинская), в среднем средостении – увеличение лимфатических узлов, аномалии сосудов, в заднем средостении – нейрогенные опухоли, патология пищевода.
У детей чаще всего встречаются нейрогенные опухоли и кисты.
При наличии объемных образований средостения может наблюдаться боль в груди и снижение массы тела, однако в большинстве случаев какие-либо симптомы отсутствуют.
Обструктивные респираторные симптомы и системные симптомы могут возникать у детей и редко у взрослых.
Наиболее информативным методом диагностики является КТ с контрастированием.
Лечение зависит от этиологии образования.