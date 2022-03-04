Лекарственная терапия астмы*

Иммуномодуляторы включают омализумаб, анти-IgE-антитело, 3 антитела к ИЛ-5 (бенрализумаб, меполизумаб, реслизумаб) и моноклональное антитело, которое путем блокировки рецептора альфа ИЛ-4 блокирует передачу сигналов ИЛ-4 и ИЛ-13 (дупилумаб). Иммуномодуляторы используют для лечения тяжелой астмы, рефрактерной к комбинации ступенчатой терапии астмы, обычно состоящей из высоких доз ингаляционных кортикостероидов сагонистами бета2-адренергических рецепторов длительного действия, и в первую очередь характеризуются повышением биомаркеров аллергического воспаления (сывороточного IgE, количества эозинофилов в крови). Выбор препарата должен быть индивидуализирован для каждого клинического сценария пациента с учетом пути введения, частоты, стоимости и сопутствующей атопии. Например, у пациента с атопическим дерматитом и астмой можно рассмотреть возможность применения дупилумаба, поскольку он также используется у пациентов с атопическим дерматитом.

Омализумаб показан пациентам с тяжелой аллергической астмой, у которых уровни IgE повышены. Препарат уменьшает количество обострений астмы, потребность в кортикостероидах и симптомы. Дозирование определяется с помощью таблицы расчёта дозировки, основанной на массе тела пациента и уровнях IgE. Лекарственное средство вводят подкожно каждые 2-4 недели.

Меполизумаб, реслизумаб и бенрализумаб были разработаны для применения у пациентов с эозинофильной астмой и являются моноклональными антителами, блокирующими ИЛ-5 или его рецептор, ИЛ-5R. IL-5 представляет собой цитокин, который активирует эозинофильное воспаление в дыхательных путях.

Меполизумаб снижает частоту обострений, облегчает симптомы астмы и уменьшает потребность в системной терапии кортикостероидами у зависящих от нее пациентов с астмой. На основании данных клинических исследований эффективность достигается при абсолютном количестве эозинофилов в крови > 150/мкл (0,15 × 109/л). У пациентов, нуждающихся в хронической системной терапии кортикостероидами, порог эффективности неясен из-за подавляющего воздействия кортикостероидов на содержание эозинофилов в крови, однако было показано, что меполизумаб снижает или устраняет необходимость в системной терапии кортикостероидами. Меполизумаб вводится подкожно по 100 мг каждые 4 недели.

Реслизумаб также, по-видимому, снижает частоту обострений и уменьшает симптомы астмы. В ходе клинических исследований общее количество эозинофилов в крови пациентов составляло около 400/мкл (0,4 × 109/л). У пациентов, длительно получавших системные кортикостероиды, пороговое значение эозинофилов, при которых достигался эффект от препарата, было неизвестным. Реслизумаб вводится внутривенно по 3 мг/кг в течение 20–50 минут каждые 4 недели.

Бенрализумаб представляет собой моноклональное антитело, которое связывается с рецепторами IL-5. Он показан для дополнительного поддерживающего лечения тяжелой астмы у пациентов в возрасте 12 лет и старше с эозинофильным фенотипом астмы. Было показано, что он уменьшает частоту развития обострений и уменьшает и/или устраняет необходимость перорального применения кортикостероидов. Рекомендуемая доза составляет 30 мг подкожно однократно каждые 4 недели для 3 доз, а затем 30 мг однократно каждые 8 недель.

Дупилумаб представляет собой моноклональное антитело, которое блокирует субъединицу IL-4R-альфа, тем самым одновременно ингибируя передачу сигналов IL-4 и IL-13. Он показан для дополнительного поддерживающего лечения пациентов с астмой от средней до тяжелой степени в возрасте 12 лет и старше с эозинофильным фенотипом или с оральной кортикостероид-зависимой астмой. Рекомендуемая доза представляет собой начальную дозу 400 мг подкожно, а затем 200 мг раз в две недели или начальную дозу 600 мг подкожно, а затем 300 мг раз в две недели. Более высокая доза рекомендуется для пациентов, которым требуются сопутствующие пероральные кортикостероиды, для которых целью является снижение дозы и прекращение приема системных кортикостероидов.

Лечащим врачам, которые назначают любой из этих иммуномодуляторов, необходимо быть готовым к тому, чтобы распознать и лечить анафилактическую либо аллергическую реакции гиперчувствительности. Анафилаксия может возникать после приема любой дозы дупилумаба, бенрализумаба, омализумаба или реслизумаба, даже если предыдущие дозы хорошо переносились. При приеме меполизумаба также сообщалось об аллергических реакциях гиперчувствительности. Использование меполизумаба ассоциировалось с инфекцией опоясывающего герпеса, поэтому перед началом терапии рекомендуется вакцинация против вируса опоясывающего герпеса, если нет противопоказаний.