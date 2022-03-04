Бронхиальная астма – многофакторное заболевание: его развитие зависит от взаимодействия различных генов и факторов внешней среды.

Был зарегистрировано белее чем 100 генов восприимчивости к астме. Считается, что многие из них включают обширную категорию Т-хелперов 2-го типа (TH2) и могут играть роль в воспалении. Примеры включают ген FCER1B, который кодирует бета-цепь высокоаффинного IgE-рецептора; гены, кодирующие определенные интерлейкины (ИЛ), такие как IL-4, IL-13 и рецептор IL-4; гены, ответственные за врожденный иммунитет (HLA-DRB1, HLA-DQB1, CD14) и гены, участвующие в клеточном воспалении (например, гены, кодирующие гранулоцитарно-моноцитарный колониестимулирующий фактор [GM-CSF] и фактор некроза опухоли-альфа [TNF-α]). Так же ген ADAM33 может стимулировать пролиферацию и ремоделирование гладких мышц и фибробластов дыхательных путей; это был первый локус риска астмы, обнаруженный при исследовании семейств сцепленных генов всего генома.

В последнее время наиболее реплицированным является локус хромосомы 17q21. Этот локус содержит ген ORMDL3, который является геном, индуцируемым аллергеном и цитокином (IL-4/IL-13), участвующим в ремоделировании эпителиальных клеток и метаболизме сфинголипидов, имея влияние на гиперреактивность бронхов.

Факторы риска астмы, связанные с внешней средой могут включать:

Воздействие аллергенов;

Диета

Перинатальные факторы

Доказано значение домашних аллергенов (пылевые клещи, тараканы, домашние животные) и других аллергенов окружающей среды в развитии заболевания у детей старшего возраста и взрослых. С астмой связывали диеты с низким содержанием витаминов С и Е и омега-3 жирных кислот; тем не менее некоторые исследования, подтверждающие влияние рациона питания, ограничены размером выборки или не учитывают различия в социально-экономических, экологических и демографических факторах. Пищевые добавки с этими веществами, по-видимому, не предотвращают астму. Также имеют значение перинатальные факторы, например молодой возраст и плохое питание матери, преждевременные роды, низкая масса тела при рождении, искусственное вскармливание.

С другой стороны контакт с эндотоксином в раннем детстве может играть защитную роль. Загрязнение воздуха напрямую не связывают с развитием заболевания, хотя этот фактор может вызывать обострения заболевания. Роль воздействия сигаретного дыма в детском возрасте неоднозначна: в некоторых исследованиях доказана провоцирующая роль, в других – защитный эффект.

Генетические факторы и факторы окружающей среды могут взаимодействовать между собой. Младенцы могут родиться с предрасположенностью к проаллергическому и провоспалительному типа 2 (Т2) иммунным ответам (иммунные ответы, связанные с T-хелперами 2 типа). Провоспалительный Т2-ответ характеризуется ростом и активацией эозинофилов и продукцией IgE. Астму с этим типом воспаления часто называют эозинофильной астмой. Контакт с бактериями, вирусами и эндотоксинами в раннем возрасте может привести к смещению иммунных ответов в сторону T-хелперов 1 типа (TH1), что подавляет T-хелперы 2 типа (TH2) и индуцирует развитие толерантности. Ответ 1 типа (Т1) характеризуется пролиферацией Т-хелперов 1-го типа. Тенденция к созданию небольших семей с малым количеством детей, большей чистоте в домах и раннему использованию прививок и антибиотиков может препятствовать Th2-клеточной супрессии в организме ребенка и толерогенному воздействию факторов окружающей среды, а также может отчасти объяснить постоянное увеличение распространенности бронхиальной астмы в странах с высоким доходом (гигиеническая гипотеза).