Обструктивное апноэ сна у детей

Обструктивное апноэ сна (ОАС) характеризуется эпизодами частичного или полного перекрытия верхних дыхательных путей во сне, что приводит к остановке дыхания. К симптомам заболевания относится храп, в некоторых случаях – беспокойный сон, ночная потливость, утренняя головная боль и проблемы с концентрацией внимания. Осложнения ОАС могут включать проблемы в обучении или поведенческие расстройства, нарушение роста, "легочное" сердце и легочную гипертензию. Диагноз ставится на основании полисомнографии. Лечение, как правило, аденотонзиллоэктомия.
(См. также Обструктивное апноэ (Obstructive Sleep Apneaсна)).
Распространенность синдрома обструктивного апноэ сна у детей составляет около 2% (1). Заболевание часто не диагностируется и имеет серьезные последствия.
Общие справочные материалы
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Этиология ОАС у детей
Факторы риска развития синдрома обструктивного апноэ сна у детей включают следующее:
Ожирение (наиболее распространенная причина)
Увеличение небных миндалин или аденоидов
Аллергический ринит (т.е., вызывающий существенную заложенность носа)
Челюстно-лицевые аномалии (например, микрогнатия, ретрогнатия, гипоплазия средней трети лица, маленький базилярный угол)
Некоторые лекарственные препараты (седативные, опиоиды)
Заболевания, вызывающие артериальную гипотонию или гипертензию (такие, как синдром Дауна, детский церебральный паралич, мышечные дистрофии)
Возможно генетические факторы (например, нарушения врожденной центральной гиповентиляции, которые могут включать обструктивное и центральное апноэ сна, синдром Прадера-Вилли и другие)
Симптомы и признаки ОАС у детей
У большинства детей с ОАС родители отмечают наличие храпа; однако храп может отсутствовать даже в случаях тяжелого ОАС. К другим ночным симптомам могут относиться беспокойный сон, ночная потливость и наблюдаемые эпизоды апноэ. ОАС может сопровождаться ночным энурезом.
Признаки и симптомы в дневное время могут включать носовую обструкцию, ротовое дыхание, утреннюю головную боль, проблемы с концентрацией и гиперактивность (т.е., как проявление сонливости). Дневная сонливость встречается реже, чем у взрослых с ОАС.
Здравый смысл и предостережения
Осложнения ОАС могут включать проблемы с обучением, проблемы с поведением, легочное сердце, легочную гипертензию и нарушения роста.
При объективном обследовании патологические изменения могут отсутствовать или выявляются анатомические особенности лица, носа или полости рта, которые вызывают обструкцию, усиление легочного компонента второго тона сердца (S2) или задержка роста.
Диагностика ОАС у детей
Назначают удобную для ребенка полисомнографию с оксиметрией и мониторинг парциального давления диоксида углерода в конце выдоха
При наличии у детей храпа или факторов риска следует рассмотреть вероятность синдрома обструктивного апноэ во сне (1). При наличии симптоматики ОАС проводят диагностические исследования в лаборатории сна с помощью ночной полисомнографии, которая включает оксиметрию и мониторинг парциального давления диоксида углерода в выдыхаемом воздухе в конце выдоха. Полисомнографические критерии диагностики (индекс апноэ-гипопноэ > 2/час) ниже, чем у взрослых. Домашняя полисомнография также может использоваться, но с меньшей вероятностью обеспечивает получение точных данных.
Полисомнография может помочь подтвердить ОАС, но для подтверждения диагноза также необходимо, чтобы ребенок не страдал от сердечного или легочного заболевания, которые могли бы объяснить полисомнографические аномалии. Анализ стадий сна и положение тела во время полисомнографии могут помочь выявить обструкцию верхних дыхательных путей. Таким образом, результаты полисомнографии могут помочь определить начальное лечение (например, тонзиллэктомия, применение постоянного положительного давления в дыхательных путях [CPAP]).
Пациенты с ОАС обследуются с помощью других тестов, основанных на клиническом подозрении на сопутствующие заболевания. Другие виды тестирования могут включать ЭКГ, рентген грудной клетки, определение газового состава артериальной крови, визуализацию верхних дыхательных путей или гибкую назофарингоскопию.
Справочные материалы по диагностике
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Лечение ОАС у детей
Иногда бдительное ожидание
Аденотонзиллэктомия или коррекция врожденной микрогнатии
CPAP и/или потеря веса при активной поддержке
Бдительное ожидание на срок до 6 месяцев может быть оправданным для здоровых детей младшего возраста с легким обструктивным апноэ сна, но без дневных симптомов или серьезных отклонений на полисомнографии.
Аденотонзиллэктомия обычно эффективна у детей с обструктивным апноэ сна и с увеличенными миндалинами и/или аденоидами при отсутствии побочных жалоб. Аденотонзиллэктомия также может улучшить некоторые поведенческие аспекты, качество жизни и артериальное давление по сравнению с бдительным ожиданием (1). Аденоидэктомия в качестве монотерапии часто неэффективна. У детей с ОАС повышен риск периоперационной обструкции дыхательных путей, поэтому они нуждаются в наблюдении.
При наличии другой патологии, сложных анатомических дефектов, генетических заболеваний, вызывающих нарушения дыхания, осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, необходима консультация специалиста, имеющего большой опыт лечения детей с ОАС. Аденотонзиллэктомия может быть эффективна или может принести некоторое облегчение (2). В зависимости от наличия анатомических дефектов, вызывающих ОАС, могут быть показаны другие хирургические вмешательства (увулопалатофарингопластика, операции на языке и средней трети лица).
Постоянное положительное давление в дыхательных путях (CPAP) можно использовать для детей, которым не показана корректирующая операция или у которых ОАС сохраняется после аденотонзиллэктомии (3).
Поскольку ожирение у детей является фактором риска ОАС, потеря веса может уменьшить тяжесть ОАС у детей с ожирением и имеет другие преимущества для здоровья, но в долгосрочной перспективе в качестве монотерапии редко является достаточным лечением ОАС.
Дополнительное проведение ночной оксигенотерапии может помочь предотвратить гипоксемию, пока не будет определена четкая методика лечения (4).
Лечение аллергического ринита должно быть интенсивным. Кортикостероиды и антибиотики, как правило, не показаны.
Справочные материалы по лечению
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Основные положения
Факторы риска для детского обструктивного апноэ во сне (OSA) включают: ожирение, увеличение миндалин или аденоидов, анатомические (в том числе черепно-лицевые) аномалии, генетические аномалии, употребление некоторых лекарственных препаратов и расстройства, вызывающие гипертонию или гипотонию.
Проблемы с обучением и поведением могут стать потенциально серьезными осложнениями.
Диагностика ОАС у детей основана на подтвержденных родителями/попечителями симптомах и результатах полисомнографии.
Коррекция анатомических причин обструкции (например, путем аденотонзиллэктомии или коррекция микрогнатии).
Вентиляцию легких с постоянным положительным давлением и/или коррекцию (снижение) веса рассматривают, если хирургическое лечение не показано или оно было не достаточно эффективным.