Обструктивное апноэ сна у детей

Иногда бдительное ожидание

Аденотонзиллэктомия или коррекция врожденной микрогнатии

CPAP и/или потеря веса при активной поддержке

Бдительное ожидание на срок до 6 месяцев может быть оправданным для здоровых детей младшего возраста с легким обструктивным апноэ сна, но без дневных симптомов или серьезных отклонений на полисомнографии.

Аденотонзиллэктомия обычно эффективна у детей с обструктивным апноэ сна и с увеличенными миндалинами и/или аденоидами при отсутствии побочных жалоб. Аденотонзиллэктомия также может улучшить некоторые поведенческие аспекты, качество жизни и артериальное давление по сравнению с бдительным ожиданием (1). Аденоидэктомия в качестве монотерапии часто неэффективна. У детей с ОАС повышен риск периоперационной обструкции дыхательных путей, поэтому они нуждаются в наблюдении.

При наличии другой патологии, сложных анатомических дефектов, генетических заболеваний, вызывающих нарушения дыхания, осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, необходима консультация специалиста, имеющего большой опыт лечения детей с ОАС. Аденотонзиллэктомия может быть эффективна или может принести некоторое облегчение (2). В зависимости от наличия анатомических дефектов, вызывающих ОАС, могут быть показаны другие хирургические вмешательства (увулопалатофарингопластика, операции на языке и средней трети лица).

Постоянное положительное давление в дыхательных путях (CPAP) можно использовать для детей, которым не показана корректирующая операция или у которых ОАС сохраняется после аденотонзиллэктомии (3).

Поскольку ожирение у детей является фактором риска ОАС, потеря веса может уменьшить тяжесть ОАС у детей с ожирением и имеет другие преимущества для здоровья, но в долгосрочной перспективе в качестве монотерапии редко является достаточным лечением ОАС.

Дополнительное проведение ночной оксигенотерапии может помочь предотвратить гипоксемию, пока не будет определена четкая методика лечения (4).

Лечение аллергического ринита должно быть интенсивным. Кортикостероиды и антибиотики, как правило, не показаны.