Обструктивное апноэ сна у детей

1. Redline S, Cook K, Chervin RD, et al: Adenotonsillectomy for Snoring and Mild Sleep Apnea in Children: A Randomized Clinical Trial. JAMA 330(21):2084–2095, 2023. doi:10.1001/jama.2023.22114

2. Bitners AC, Arens R: Evaluation and management of children with obstructive sleep apnea syndrome. Lung 198(2):257-270, 2020. doi:10.1007/s00408-020-00342-5

3. Waters KA, Everett FM, Bruderer JW, Sullivan CE: Obstructive sleep apnea: the use of nasal CPAP in 80 children. Am J Respir Crit Care Med 152(2):780–785, 1995. doi:10.1164/ajrccm.152.2.7633742