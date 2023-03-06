Абсцесс Лёгких

Аспирация выделений ротовой полости (наиболее часто);

Эндобронхиальная обструкция

Гематогенное обсеменение легких (менее часто)

Большинство абсцессов легкого развивается после аспирации слюны у пациентов с гингивитом или плохой гигиеной полости рта. Как правило, сознание угнетено под действием легких наркотиков, наркоза, седативных средств или опиоидов. В группе риска находятся пожилые пациенты и пациенты, которые не могут проглотить слюну, часто из-за неврологических заболеваний.

Абсцессы легкого могут также развиваться вторично к эндобронхиальной обструкции (например, по причине бронхиальной карциномы) или иммуносупрессии (например, вследствие ВИЧ/СПИД, после трансплантации или применения иммунодепрессантов).

Более редкой причиной абсцесса легкого является некротизирующая пневмония, которая может развиться вследствие гематогенного обсеменения легких при гнойной тромбоэмболии (внутривенное введение наркотиков или синдром Лемьера) или эндокардите правых отделов сердца. В отличие от аспирации и обструкции, эти состояния обычно возникают остро и вызывают множественные, а не единичные абсцессы легкого.

Инфицирование некоторыми пиогенными бактериями возможно непосредственно из очага инфекции (например, из эмпиемы, поддиафрагмального или медиастинального абсцесса), а не гематогенным путем (например, Staphylococcus aureus).