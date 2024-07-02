Факторы, облегчающие инвазию микробов

Микроорганизмы могут выделять токсины (называемые экзотоксинами), представляющие собой молекулы белка; эти токсины могут стать причиной заболеваний (например, дифтерии, холеры, столбняка, ботулизма, клостридиального энтероколита) или усилить тяжесть их протекания. Большинство токсинов связаны с определенными целевыми клеточными рецепторами. За исключением преформированных токсинов, ответственных за некоторые пищевые заболевания (например, ботулизм, стафилококковое или обусловленное Bacillus cereus пищевое отравление), токсины продуцируются микроорганизмами в ходе инфекции.

Эндотоксин является липополисахаридом, продуцируемым грамотрицательными бактериями, и является частью наружной мембраны этих микроорганизмов. Эндотоксин вызывает гуморальные ферментативные эффекты, включающие воздействие на комплемент, свертываемость, фибринолиз и выделение кининов, в значительной степени обуславливает тяжесть заболевания при грамотрицательном бактериальном сепсисе.