Бактериемия – присутствие бактерий в кровотоке. Может развиться внезапно, при определенных инфекциях тканей, а также при использовании вживлённых мочеполовых или внутривенных катетеров, после процедур, связанных с зубами, ЖКТ, мочеполовой системой, уходом за ранами или другими процедурами. Бактериемия может вызвать метастатические инфекции, включая эндокардит, особенно у пациентов с нарушениями клапанов сердца. Преходящая бактериемия является часто бессимптомной, но может вызвать лихорадку. Развитие других симптомов обычно предполагает более тяжелую инфекцию, такую как сепсис или септический шок. Диагноз подтверждается посевом. Лечение проводится с использованием антибиотиков.
(См. также Неонатальный сепсис и Скрытая бактериемия).
Бактериемия может быть преходящей и не вызывать осложнений, или у нее могут быть метастатические или системные последствия. Она может быть перемежающейся, предполагая наличие недренированных скоплений (например, в висцеральном или органном пространстве), или персистирующей, как при эндокардите или другой эндоваскулярной инфекции.
К системным осложнениям относятся:
Сепсис (ранее упоминался как синдром системной воспалительной реакции)
Этиология бактериемии
У бактериемии много возможных причин, включая:
Катетеризацию инфицированного нижнего отдела мочевых путей
Хирургическое лечение абсцесса или зараженной раны
Колонизацию вживляемых устройств, особенно внутривенных и внутрисердечных катетеров, мочеиспускательных катетеров, стом и трубок
Грамотрицательная бактериемия, вторичная по отношению к инфекции, обычно происходит из мочеполового или желудочно-кишечного тракта или кожи пациентов с пролежнями. Пациенты с хроническими заболеваниями или иммунодефицитом имеют повышенный риск развития грамотрицательной бактериемии. У них также может развиться бактериемия, обусловленная грамположительными кокками и анаэробами, и они подвержены риску возникновения гематогенных грибковых заболеваний. Стафилококковая бактериемия распространена среди пациентов, использующих внутривенные наркотики, пациентов с внутривенными катетерами, а также среди лиц, имеющих осложнённые инфекции кожи и мягких тканей. Бактериемия, вызванная Bacteroides, может развиться у пациентов с инфекциями живота и таза, особенно женских половых органов.
Если инфекция в абдоминальной области вызывает бактериемию, наиболее вероятно, что микроорганизм – грамотрицательная бацилла. Если инфекция, локализованная выше диафрагмы, вызывает бактериемию, наиболее вероятно, что ее возбудитель грамположительный кокк или бацилла.
Патофизиология бактериемии
Временная или длительная бактериемия может вызвать метастатическую инфекцию мягких мозговых оболочек или серозных полостей, таких как перикард или большие суставы. Метастатические абсцессы могут проявиться почти где угодно. Формирование множественного абсцесса особенно распространено при стафилококковой бактериемии.
Бактериемия может вызывать эндокардит, обычно при стафилококковой, стрептококковой или энтерококковой бактериемии и реже при грамотрицательной бактериемии или фунгемии. Пациенты с врожденной болезнью сердца (например, клапанный порок, определенные врожденные аномалии), протезами сердечных клапанов или другими внутрисосудистыми протезами предрасположены к эндокардиту. Стафилококки могут вызывать бактериальный эндокардит, особенно у людей, употребляющих инъекционные наркотики, при этом обычно поражается трехстворчатый клапан. Staphylococcus также является наиболее частой причиной гематогенного распространения вертебрального остеомиелита и дисцита.
Симптомы и признаки бактериемии
У некоторых пациентов нет симптомов или у них только умеренная лихорадка.
Развитие симптомов, таких как тахипноэ, озноб с дрожью, постоянная лихорадка, изменение сознания, гипотония и симптомы желудочно-кишечного тракта (боль в животе, тошнота, рвота, диарея), предполагает сепсис или септический шок. Бактериемия выявляется у > 40% пациентов с септическим шоком. Длительная бактериемия может вызвать метастатическую очаговую инфекцию или сепсис.
Диагностика бактериемии
Культуральное исследование
Если подозреваются бактериемия, сепсис или септический шок, то назначаются посевы крови и любых других образцов биологического материала на микрофлору.
Лечение бактериемии
Антибиотики
Пациентам с подозрением на бактериемию назначают эмпирические внутривенные антибиотики после получения соответствующих результатов посевов из потенциальных бактериальных источников и крови. Раннее лечение бактериемии с соответствующим антибактериальным режимом повышает выживаемость.
Продолжение терапии включает прием необходимых антибиотиков согласно результатам посевов и тестов на чувствительность, дренирование любых абсцессов и обычно удаление любых внутренних устройств, которые являются возможным источником бактерий.
Как только достигается контроль над очагом инфекции и наблюдается клиническое улучшение, терапия может быть завершена соответствующими пероральными антибиотиками. Глубоко расположенные источники инфекции (например, при эндокардите, эндоваскулярной инфекции, остеомиелите) исторически лечились длительными курсами внутривенных антибиотиков, но недавние исследования показали, что для некоторых из этих инфекций может быть успешным переход к пероральной терапии (1, 2).
Справочные материалы по лечению
1. Iversen K, Ihlemann N, Gill SU, et al. Partial Oral versus Intravenous Antibiotic Treatment of Endocarditis. N Engl J Med. 2019;380(5):415-424. doi:10.1056/NEJMoa1808312
2. Li HK, Rombach I, Zambellas R, et al. Oral versus Intravenous Antibiotics for Bone and Joint Infection. N Engl J Med. 2019;380(5):425-436. doi:10.1056/NEJMoa1710926
Основные положения
Бактериемия может быть временной и не имеет никаких последствий, но устойчивая бактериемия может вызвать метастатическую очаговую инфекцию или сепсис.
Бактериемия более распространена после инвазивных процедур, особенно тех, которые связаны с вживлением устройств или материалов.
Если подозревается бактериемия, эмперически назначаются антибиотики после того, как взяты посевы из потенциальных источников и крови.