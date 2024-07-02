У бактериемии много возможных причин, включая:

Катетеризацию инфицированного нижнего отдела мочевых путей

Хирургическое лечение абсцесса или зараженной раны

Колонизацию вживляемых устройств, особенно внутривенных и внутрисердечных катетеров, мочеиспускательных катетеров, стом и трубок

Грамотрицательная бактериемия, вторичная по отношению к инфекции, обычно происходит из мочеполового или желудочно-кишечного тракта или кожи пациентов с пролежнями. Пациенты с хроническими заболеваниями или иммунодефицитом имеют повышенный риск развития грамотрицательной бактериемии. У них также может развиться бактериемия, обусловленная грамположительными кокками и анаэробами, и они подвержены риску возникновения гематогенных грибковых заболеваний. Стафилококковая бактериемия распространена среди пациентов, использующих внутривенные наркотики, пациентов с внутривенными катетерами, а также среди лиц, имеющих осложнённые инфекции кожи и мягких тканей. Бактериемия, вызванная Bacteroides, может развиться у пациентов с инфекциями живота и таза, особенно женских половых органов.

Если инфекция в абдоминальной области вызывает бактериемию, наиболее вероятно, что микроорганизм – грамотрицательная бацилла. Если инфекция, локализованная выше диафрагмы, вызывает бактериемию, наиболее вероятно, что ее возбудитель грамположительный кокк или бацилла.