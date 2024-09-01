Обзор инфекций, вызванных энтеровирусами (Overview of Enterovirus Infections)

Энтеровирусы, наряду с риновирусами (см. Простуда) и пареховирусами человека, относятся к роду пикорнавирусов (пико, или небольшие, РНК-вирусы). Существует более 100 энтеровирусных серотипов (включая полиовирусы, вирусы Коксаки группы А, вирусы Коксаки группы В, эховирусы и пронумерованные энтеровирусы), которые вызывают широкий спектр заболеваний и имеют широкое географическое распространение (1).

Энтеровирусы выделяются из кала, респираторного секрета, а также из поражений кожи/слизистых оболочек и передаются главным образом фекально-оральным или респираторным путем. Реже энтеровирусы передаются при прямом контакте с поражениями кожи или слизистых оболочек. Энтеровирусы могут быть обнаружены в крови и спинномозговой жидкости в некоторых случаях инвазивного или неврологического заболевания.

Циркуляция энтеровирусов и эпидемии сопутствующих заболеваний чаще наблюдаются в умеренном климате летом и осенью (2).

Инфицирование на поздних сроках беременности может привести к перинатальной передаче и вызвать тяжелую диссеминированную неонатальную инфекцию и сепсис с полиорганной недостаточностью, включая гепатит, менингоэнцефалит, миокардит и пневмонию, а также связано с высоким уровнем смертности.

Сохранение гуморального иммунитета имеет важное значение для контроля энтеровирусных инфекций. Тяжелые хронические энтеровирусные инфекции (включая менингоэнцефалит, дерматомиозит и/или гепатит) могут возникать у пациентов с гуморальным иммунодефицитом, например, у больных агаммаглобулинемией или гипогаммаглобулинемией или у тех, кто принимает иммуносупрессивные препараты, направленные на функцию В-клеток (например, ритуксимаб). У пациентов с другими иммунодефицитами обычно не развиваются хронические энтеровирусные инфекции (3).

Пареховирусы Человеческие пареховирусы – это пикорнавирусы, которые ранее были классифицированы как энтеровирусы (например, эховирусы 22 и 23), но были переклассифицированы в отдельный род (4). Пареховирус А может инфицировать человека и имеет не менее 19 типов; большинство из них вызывают легкие желудочно-кишечные и респираторные заболевания, но некоторые типы, в частности пареховирус А3, могут вызывать вирусный сепсис и/или менингоэнцефалит у младенцев (5). Человеческие пареховирусы не обнаруживаются стандартными тестами обратной транскриптазы – полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) на энтеровирусы; требуется специфическая для пареховирусов ОТ-ПЦР (6, 7).

Асептический менингит Асептический менингит чаще всего встречается у младенцев и детей, но может возникнуть в любом возрасте. Течение, как правило, самоограничивающееся и доброкачественное, но может быть двухфазным с рецидивом симптомов после первоначального улучшения. Сыпь может сопровождать энтеровирусный асептический менингит. Редко развивается энцефалит, который может быть тяжелым.

Острый вялый миелит (AFM) Энтеровирус D68 (EV-D68) вызывает респираторные заболевания, в первую очередь у детей; симптомы обычно напоминают простуду (например, ринорея, кашель, лихорадка, недомогание в течение нескольких детей). У некоторых детей, особенно больных астмой, наблюдаются более серьезные симптомы, похожие на астму, с вовлечением нижних дыхательных путей (например, хрипы, респираторный дистресс) (8). Здоровые взрослые могут быть инфицированы, но у них, как правило, наблюдаются более легкие симптомы. У взрослых с ослабленным иммунитетом заболевание может протекать тяжелее. В США начиная с 2014 года участившиеся случаи циркуляции EV-D68 с широко распространенными вспышками респираторных инфекций происходили сезонно (с конца лета до начала осени), раз в два года (2014, 2016, 2018) (9). В период с августа по октябрь 2014 года, во время вспышки респираторного заболевания, вызванного EV-D68, также были зарегистрированы случаи заболевания детей с очаговой слабостью конечностей и поражениями спинного мозга на МРТ, теперь называемые синдромом AFM (10). Причинная роль EV-D68 в AFM-параличе была впоследствии установлена на основе эпидемиологических, вирусологических, иммунологических данных и данных, полученных на лабораторных моделях животных (11). Текущее эпидемиологическое наблюдение, проводимое в Соединенных Штатах Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), выявило всплески заболеваемости АСМ в 2014, 2016 и 2018 годах, при этом в ЦКЗ ежегодно сообщалось о 120, 153 и 238 случаях соответственно, а в промежуточные годы было зарегистрировано только 22 и 38 случаев. Эти двухгодичные пики соответствуют периодам повышенной активности EV-D68 (см. ЦКЗ: ОВМ: случаи и вспышки заболеваемости). В период между 2019 и 2021 годами значительной циркуляции или резкого увеличения EV-D68 при случаях заболевания AFM не наблюдалось, предположительно из-за нефармакологических вмешательств вследствие пандемии COVID-19, которые также ограничивали передачу других респираторных вирусов. В 2022 году крупная вспышка респираторной инфекции EV-D68 произошла без значительного увеличения случаев AFM. Причины такого отделения от COVID-19 остаются неясными и находятся в стадии изучения. EV-D68 следует рассматривать как этиологию, когда у пациентов наблюдается необъяснимая, тяжелая, похожая на астму респираторная инфекция, особенно если она связана с группой случаев в конце лета или осенью (12; см. также ЦКЗ: Клиническое руководство по неотложному лечению ОВМ). Специфическое тестирование на EV-D68 с помощью ОТ-ПЦР рекомендуется при потенциальных вспышках респираторных заболеваний и может быть организовано через органы общественного здравоохранения. Диагностика ОВМ требует объективного обследования при наличии острой вялой слабости конечностей, которая может сопровождаться дисфункцией черепных нервов примерно в 30% случаев (13). Должна быть выполнена люмбальная пункция, которая часто демонстрирует лимфоцитарный плеоцитоз спинномозговой жидкости. Подтверждением диагноза является МРТ спинного мозга, демонстрирующее продольное поражение в сером веществе, которое может сопровождаться поражением ствола мозга (14). Оперативный сбор биологических образцов (мазок из носоглотки и ротоглотки, образцы кала, крови и спинномозговой жидкости) для проведения исследований, организованных сотрудниками органов здравоохранения, имеет решающее значение для выявления возбудителя заболевания и исключения полиовируса. В лечении ОВМ должны участвовать специалисты по неврологии и инфекционным заболеваниям. Поддерживающая терапия остается основой лечения. Хотя для лечения ОВМ рассматривался ряд методов лечения, включая внутривенное введение иммуноглобулина, в настоящее время недостаточно данных испытаний на людях для поддержки какого-либо конкретного метода лечения ОВМ (см. ЦКЗ: Клиническое руководство по неотложному лечению ОВМ).

Геморрагический конъюнктивит Геморрагический конъюнктивит, вызванный энтеровирусом, редко встречается во время эпидемий в Соединенных Штатах и чаще встречается в тропических регионах. Геморрагический конъюнктивит, в отличие от конъюнктивита без осложнений, часто приводит к подконъюнктивальным кровоизлияниям или кератиту, что причиняет боль, слезотечение и светобоязнь. Веки быстро опухают. Выздоровление обычно полное, в течение 1–2 недель после начала. Системные проявления для болезни нехарактерны. Однако, если геморрагический конъюнктивит вызван энтеровирусом D70, может возникнуть паралич, подобный параличу при полиомиелите и ОВМ, но это случается редко (15). Вирус Коксаки A24 также вызывает геморрагический конъюнктивит, но подконъюнктивальное кровоизлияние проявляется менее часто, и неврологические осложнения не описаны. Большинство пациентов выздоравливают в течение 1–2 недель.

Миоперикардит Инфекция сердца, вызванная энтеровирусом, может возникнуть в любом возрасте. Заболевание проявляется болью в груди, аритмиями, сердечной недостаточностью или внезапной смертью. Восстановление обычно полное, но у некоторых пациентов развивается дилатационная кардиомиопатия. Идентификация энтеровируса как причины миоперикардита может быть установлена путем обнаружения энтеровируса в крови или выделениях из нестерильных участков (кал, респираторный секрет), но может потребоваться ОТ-ПЦР ткани миокарда.

Респираторные инфекции Причиной респираторных инфекций могут быть энтеровирусы. Симптомы включают лихорадку, насморк, фарингит, а у некоторых младенцев и детей — более серьезные проявления, напоминающие астму, такие как хрипы и усиленную работу дыхательной мускулатуры. Иногда развиваются бронхит и интерстициальная пневмония. Течение болезни обычно легкое, но может быть серьезным, о чем свидетельствует вспышка энтеровируса D68 в 2014 году.

Сыпь Определенные вирусы Коксаки, некоторые экховирусы и пареховирусы человека могут вызывать сыпь, часто во время эпидемий. Сыпь обычно не зудит, не шелушится, появляется на лице, шее, груди и конечностях. Иногда пятнисто-папулезная как при кори, а иногда геморрагическая, петехиальная или везикулезная. Лихорадка характерна. Одновременно может развиться асептический менингит. Течение заболевания обычно доброкачественное.

Неонатальная инфекция У младенцев, рожденных от матерей, инфицированных энтеровирусом на поздних сроках беременности, или младенцев, инфицированных энтеровирусом в первые несколько дней после рождения, может развиться синдром, напоминающий сепсис, с нестабильностью температуры, летаргией, диссеминированным внутрисосудистым свертыванием, кровотечением и полиорганной (включая сердечную) недостаточностью. Одновременно могут поражаться центральная нервная система, печень, миокард, легкие, поджелудочная железа или надпочечники. Восстановление может происходить в течение нескольких недель, но смерть возможна вследствие циркуляторной недостаточности или, если вовлечена печень, вследствие печёночной недостаточности. Миокардит новорожденных (перинатальная сердечная инфекция) в основном вызывается вирусами Коксаки группы B, некоторыми эховирусами и пареховирусами человека (16). Заболевание проявляется лихорадкой и сердечной недостаточностью, имеет высокую летальность.