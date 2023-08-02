Парагонимоз – инвазия легочного плоского червя Paragonimus westermani и похожих разновидностей. Люди заражаются при употреблении сырых, маринованных или термически не обработанных пресноводных ракообразных. Большинство инфекций протекает бессимптомно, но могут возникнуть легочные симптомы, включая хронический кашель, боль в груди, одышку и кровохарканье. Характерны аллергические реакции со стороны кожи и отклонения по центральной нервной системе из-за эктопических трематод, включая приступы, афазию, парез и визуальные нарушения зрения. Диагноз ставится по обнаружению яиц в слюне, кале или плевральной (перитонеальной) жидкости. Разработаны тест-системы для серологической диагностики. Празиквантел является препаратом выбора.

Сосальщики представляют собой паразитических плоских червей, которые заражают различные части тела (например, кровеносные сосуды, желудочно-кишечный тракт, легкие, печень), в зависимости от вида.

Несмотря на то, что существует > 30 видов Paragonimus, и согласно данным 10 из них могут инфицировать человека, P. westermani является наиболее частой причиной заболевания.

Наиболее значимые эндемичные области находятся в Азии, преимущественно в Корее, Японии, Тайване, на возвышенностях Китая и Филиппинах.

Эндемичные очаги с другими представителями видов Paragonimus spp существуют также в Западной Африке и в отдельных районах Южной и Центральной Америки. P. kellicotti вызывает инфекцию у человека в Северной Америке.

См. также the World Health Organization (WHO) and Centers for Disease Control and Prevention (CDC) information on paragonimiasis.

Патофизиология парагонимоза Яйца, выделяемые через слюну или экскременты, развиваются 2–3 недель в пресной воде до мирацидий (первая личиночная стадия). Мирацидии поражают улиток; там они развиваются, размножаются и в конечном счете превращаются в церкарии (свободно плавающие личинки). Церкарии поражают пресноводных крабов или речных раков и в их организме превращаются в метацеркарии. Люди заражаются при употреблении в пищу сырых, засоленных или плохо приготовленных ракообразных. Метацеркарии выходят из цисты в желудочно-кишечном тракте человека, проникают через стенку кишечника и продвигаются в брюшную полость, затем через диафрагму в плевральную полость; они проникают в ткани легкого, инкапсулируются и развиваются в гермафродитных взрослых червей, которые откладывают яйца. Взрослые черви вырастают до 7,5-12 мм в длину и 4-6 мм в диаметре. Из легких яйца попадают в окружающую среду вместе с мокротой при ее откашливании и сплевывании или при заглатывании мокроты и выведении из организма с калом. Во время миграции личинки парагонимусов могут попасть в головной мозг, печень, лимфоузлы, кожу и спинной мозг и там развиваться. Однако в этих случаях их жизненный цикл оказывается незавершенным, поскольку яйца не способны покинуть пределы человеческого организма. Взрослые трематоды могут существовать в течение от 20 до 25 лет. Жизненный цикл Paragonimus westermani Изображение Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library. Другие хозяева включают свиней, собак и множество подвидов кошачьих.

Симптомы и признаки парагонимоза Большинство людей с парагонимозом являются бессимптомными; однако во время инвазии и миграции трематод могут развиваться диарея, боль в животе, лихорадка, кашель, крапивница, гепатоспленомегалия, легочные аномалии и эозинофилия. В хронической фазе наиболее повреждены легкие, но могут быть вовлечены и другие органы. Проявления легочной инфекции развиваются медленно и включают хронический кашель, боль в груди, кровохарканье и одышку; клиническая картина напоминает туберкулез. Церебральные поражения проявляются, как правило, в течение года после начала легочного заболевания. Случаются приступы судорог, афазия, парез и нарушения зрения. Аллергические поражения кожи похожи на поражения, вызываемые мигрирующей кожной личинкой, распространенной при инвазиях, вызванных P. skrjabini и возникающих также при инвазиях, вызванных другими видами.

Диагностика парагонимоза Микроскопическое исследование мокроты и анализ кала

Серологические тесты для выявления антител Диагноз парагонимоз ставится по обнаружению характерных больших яиц с крышечкой в мокроте или кале. Иногда яйца можно обнаружить в плевральной или брюшной жидкости. Яйца бывает трудно выявить, потому что они образуются периодически и в небольшом количестве. Методы концентрации увеличивают чувствительность диагностики. Серологические тесты для выявления антител полезны при легких инфекциях и при диагностике внелегочного парагонимоза. При рентгенографическом исследовании можно получить дополнительную информацию, но она не всегда является диагностически ценной; рентген грудной клетки и КT могут показать диффузный инфильтрат, узелки, кольцевые теневые поражения, кавитации, линейные помутнения, абсцессы легкого, плевральный выпот и/или пневмоторакс.