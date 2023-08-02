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Введение в трематоды (сосальщики)

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено авг. 2023

Сосальщики – плоские черви, которые поражают кровеносные сосуды, желудочно-кишечный тракт, легкие или печень. Как правило, их классифицируют на основании основного места окончательной локализации паразита:

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