Введение в трематоды (сосальщики)

Сосальщики – плоские черви, которые поражают кровеносные сосуды, желудочно-кишечный тракт, легкие или печень. Как правило, их классифицируют на основании основного места окончательной локализации паразита:
Clonorchis sinensis, Fasciola hepatica, а также Opisthorchis spp: Печень и желчные протоки
Fasciolopsis buski, Heterophyes heterophyes, а также родственные организмы: Просвет желудочно-кишечного тракта
Paragonimus westermani и родственные виды: Легкие
Виды Schistosoma: сосудистая сеть желудочно-кишечного тракта или мочеполовой системы