Инкубационный период в среднем составляет 18–21 день (диапазон 9–28 дней). Острая ку-лихорадка часто протекает бессимптомно. У других пациентов внезапно начинаются гриппоподобные симптомы: лихорадка, сильная головная боль, озноб, тяжелое недомогание, миалгия, анорексия и потоотделение. Лихорадка может достигать 40° C и сохраняться от 1 до более чем 3 недель.

В редких случая, острая ку-лихорадка проявляется в виде энцефалита или менингоэнцефалита.

Респираторные симптомы (сухой непродуктивный кашель, плевритные боли в груди) появляются спустя 4–5 дней после начала болезни. Эти симптомы могут быть особенно тяжелыми у пожилых или истощенных пациентов. Во время осмотра обычно отмечаются потрескивающие звуки в области легких и явления, предполагающие наличие уплотнения. В отличие от риккетсиозов, острая Ку-лихорадка не вызывает сыпь.

Острая недостаточность печени, которая выявляется у некоторых пациентов, напоминает вирусный гепатит с лихорадкой, недомоганием, гепатомегалией, с болью в правой верхней части живота и, возможно, желтухой. Головная боль и респираторные симптомы часто отсутствуют.

Синдром повышенной утомляемости после лихорадки Ку, как сообщается, встречается у 20% пациентов, переболевших острой лихорадкой Ку (1). Пациенты жалуются на быструю утомляемость, мышечные боли, головную боль, светобоязнь и/или изменения настроение и сна.

Проявления хронической Ку-лихорадки могут манифестировать как через несколько недель, так и через много лет после первичного инфицирования. Люди с наличием в анамнезе пороков сердечных клапанов, артериальных аневризм или сосудистых трансплантатов имеют повышенный риск развития хронической формы лихорадки Ку. Беременность и иммуносупрессия также связаны с развитием хронической формы лихорадки Ку. Гепатит может проявиться как лихорадка неясного генеза. Биопсия печени может показать гранулемы, которые должны быть дифференцированы от других причин гранулемы печени (например, туберкулез, саркоидоз, гистоплазмоз, бруцеллез, туляремия, сифилис).

Эндокардит напоминает культурально-негативный подострый бактериальный эндокардит; чаще всего поражается аортальный клапан, но вегетации могут возникнуть на любом сердечном клапане. Отмечаются дрожание пальцев, артериальная эмболия, гепатомегалия, спленомегалия и пурпурная сыпь. Только у 20–40% пациентов, у которых развивается эндокардит, вызванный Ку-лихорадкой, наблюдаются симптомы острой инфекции.

Летальность при острой Ку-лихорадке у нелеченных пациентов составляет всего около 1%. Нелеченный хронический эндокардит, вызванный Q-лихорадкой, всегда имеет летальный исход. Адекватная антибиотикотерапия снижает уровень смертности от эндокардита, вызванного Ку-лихорадкой, до < 5% (2). У некоторых пациентов с неврологическими нарушениями сохраняются остаточные явления.